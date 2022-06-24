Электрические болиды McLaren в Формуле E оснастят моторами Nissan

При мощности 250 кВт во вращении колёс он участвовать не будет: задача агрегата — лишь рекуперация энергии торможения.

Поставкой этого компонента, унифици­рованного для всех команд, займётся известная фирма Lucid.

Наконец, болиды станут чуть компактнее

и легче, а также

получат модифици­рованный дизайн.