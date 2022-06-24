Электрические болиды McLaren в Формуле E оснастят моторами Nissan
Дмитрий Елизаров
Компания Nissan и спортивная команда McLaren Racing объявили о планах по долговременному сотрудничеству в рамках электрической гоночной серии Формула Е. Британская команда будет выступать в гонках на болидах, силовые установки для которых поставит Nissan. При этом у самой Nissan также есть заводская команда Формулы Е. Начнётся сотрудничество с ближайшего гоночного сезона.
- Nissan обещает поставлять для болидов McLaren практически всю силовую электронику. В комплект, как ожидается, войдёт не только задний электродвигатель, но и задняя же подвеска. Прочие компоненты унифицированного гоночного шасси, включая аккумуляторы, для команд-участников создают независимые разработчики.
- В Nissan рассчитывают, что удвоенное при содействии McLaren участие в «зелёной» гоночной серии поспособствует более яркому рыночному позиционированию бренда. Японская компания занимается переводом собственного модельного ряда на электротягу и собирается к началу следующего десятилетия электрифицировать все свои новые модели для глобального рынка. Именно поэтому заводские болиды Nissan выступают в Формуле Е под именами серийных моделей Ariya и Leaf.
- По другой версии, которую приводит InsideEVs, задействуя вторую команду, Nissan удваивает себе время, выделенное регламентом на предсезонные тесты. Партнёрство с McLaren продлится как минимум до 12 сезона гонок, то есть до 2025/2026 года.
- Сама McLaren Racing обеспечила себе участие в Формуле Е посредством покупки команды Mercedes-Benz — об этом, как пишет Motorsport, стало известно в середине мая. Немецкая марка покинет гоночную серию.
- Партнёрство Nissan и McLaren привязано к переходу Формулы Е на болиды так называемого третьего поколения. Эти машины получат задний электромотор мощностью, увеличенной до 350 кВт, а также впервые в истории серии будут оснащаться электродвигателем на передней оси.
- При мощности 250 кВт во вращении колёс он участвовать не будет: задача агрегата — лишь рекуперация энергии торможения. Поставкой этого компонента, унифицированного для всех команд, займётся известная фирма Lucid. Наконец, болиды станут чуть компактнее и легче, а также получат модифицированный дизайн.
В феврале нынешнего года французская марка DS, также участвующая в Формуле Е, представила концепт E‑Tense Performance. Технической особенностью прототипа стало использование компонентов силовой установки от гоночного болида. До 100 км/ч концепт мог ускоряться за секунды.