Электрические BMW на новой платформе смогут проезжать до 1000 километров на одной зарядке

Материал по теме
BMW потратит 1,7 миллиарда долларов на подготовку к выпуску шести новых электрокаров
Чешская фирма Praga готовит новый суперкар
Дмитрий Елизаров
Новое семейство электрокаров BMW на платформе Neue Klasse будет отличаться большим запасом хода до 1000 километров, а силовые установки электрокаров смогут развивать до 1341 л.с. Об этом изданию Car заявил технический директор BMW Франк Вебер. Дебютирует новая платформа в 2025 году.
Ожидается, что серийная платформа Neue Klasse дебютирует в 2025 году с седаном BMW i3 и кроссовером iX3, но BMW планирует строить на её базе электрокары самых разных классов. При этом полностью отказываться от ДВС компания в ближайшее время не собирается. К примеру, параллельно с i3 на рынок может выйти новая версия семейства 3 серии с традиционными силовыми агрегатами.