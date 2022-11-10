Электрические BMW на новой платформе смогут проезжать до 1000 километров на одной зарядке

Основой электросистемы новых BMW станут цилиндрические аккумуляторные элементы, из которых инженеры смогут набирать блоки любой конфигурации. Их характеристики в сочетании с 800-вольтовой архитектурой позволят, по словам Вебера, пополнять энергозапас на 50 километров за минуту зарядки. Аккумуляторы с запасом хода на 600 километров тем самым можно будет зарядить с нуля до 95% примерно за 12 минут. Ёмкость батарей планируется варьировать от 75 до 150 кВт ⋅ ч.

Число двигателей в составе силовых установок также будет разным — от одного на задней оси для бюджетных версий до четырёх (по одному на каждое колесо) для М-спорткаров. Развивать они смогут от 268 до 1341 л.с.

В среднем ожидается, что энергоэффективность BMW Neue Klasse вырастет примерно на четверть по сравнению с нынешними баварскими электромобилями. Добиться этого планируется в том числе за счёт вдумчивой проработки аэродинамики и снижения сопротивления качению. Для этого уже разрабатываются, к примеру, новые покрышки и особые ступичные подшипники.

Ожидается, что серийная платформа Neue Klasse дебютирует в 2025 году с седаном BMW i3 и кроссовером iX3, но BMW планирует строить на её базе электрокары самых разных классов. При этом полностью отказываться от ДВС компания в ближайшее время не собирается. К примеру, параллельно с i3 на рынок может выйти новая версия семейства 3 серии с традиционными силовыми агрегатами.