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Электрические BMW на новой платформе смогут проезжать до 1000 километров на одной зарядке
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Дмитрий Елизаров

Новое семейство электрокаров BMW на платформе Neue Klasse будет отличаться большим запасом хода до 1000 километров, а силовые установки электрокаров смогут развивать до 1341 л.с. Об этом изданию Car заявил технический директор BMW Франк Вебер. Дебютирует новая платформа в 2025 году.

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Прототип спортивного электромобиля BMW, фото: Car

  • Основой электросистемы новых BMW станут цилиндрические аккумуляторные элементы, из которых инженеры смогут набирать блоки любой конфигурации. Их характеристики в сочетании с 800-вольтовой архитектурой позволят, по словам Вебера, пополнять энергозапас на 50 километров за минуту зарядки. Аккумуляторы с запасом хода на 600 километров тем самым можно будет зарядить с нуля до 95% примерно за 12 минут. Ёмкость батарей планируется варьировать от 75 до 150 кВтч.
  • Число двигателей в составе силовых установок также будет разным — от одного на задней оси для бюджетных версий до четырёх (по одному на каждое колесо) для М-спорткаров. Развивать они смогут от 268 до 1341 л.с.
  • В среднем ожидается, что энергоэффективность BMW Neue Klasse вырастет примерно на четверть по сравнению с нынешними баварскими электромобилями. Добиться этого планируется в том числе за счёт вдумчивой проработки аэродинамики и снижения сопротивления качению. Для этого уже разрабатываются, к примеру, новые покрышки и особые ступичные подшипники.

Ожидается, что серийная платформа Neue Klasse дебютирует в 2025 году с седаном BMW i3 и кроссовером iX3, но BMW планирует строить на её базе электрокары самых разных классов. При этом полностью отказываться от ДВС компания в ближайшее время не собирается. К примеру, параллельно с i3 на рынок может выйти новая версия семейства 3 серии с традиционными силовыми агрегатами.

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