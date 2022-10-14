Электрокары Audi будут очищать воздух во время движения и зарядки

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Кирилл Малышев
Будущие модели из линейки Audi e-tron научат фильтровать окружающий воздух, делая его чище для всех. Эта функция на электромобилях станет работать во время движения и зарядки.
Летом студенты из Нидерландов показали автомобиль, который умеет поглощать углекислый газ. За пробег чуть более 20 000 километров в специальном резервуаре скапливается около двух килограммов CO2. Правда, пока неясно, куда его потом девать.