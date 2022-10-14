В Японии представили рестайлинговый Lexus LS: новая медиасистема и доработанная подвеска

Электрокары Audi будут очищать воздух во время движения и зарядки
Новости

Кирилл Малышев

Будущие модели из линейки Audi e-tron научат фильтровать окружающий воздух, делая его чище для всех. Эта функция на электромобилях станет работать во время движения и зарядки.

Читайте нас в Дзене!
  • Audi работает над проектом совместно с производителем автокомпонентов Mann. Результатом должен стать новый сажевый фильтр для сбора твёрдых частиц, содержащихся в воздухе. Принцип работы будет аналогичен стационарным системам очистки воздуха для зданий.
  • Фильтр установят в передней части, за решёткой радиатора. При движении он естественным образом станет задерживать частицы из набегающего воздуха. При зарядке, когда машина стоит, включится в работу вентилятор, который будет нагнетать поток в сторону фильтра.
  • Серийной система ещё не стала, но её тестируют на ныне выпускающихся электромобилях Audi. Проехали они сравнительно немного, но после 50 000 километров разработчики не увидели никакого негативного влияния дополнительного фильтра на работу штатных компонентов машины.

Летом студенты из Нидерландов показали автомобиль, который умеет поглощать углекислый газ. За пробег чуть более 20 000 километров в специальном резервуаре скапливается около двух килограммов CO2. Правда, пока неясно, куда его потом девать.

Как вам идея?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании