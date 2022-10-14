Электрокары Audi будут очищать воздух во время движения и зарядки

Серийной система ещё не стала, но её тестируют на ныне выпускающихся электромобилях Audi . Проехали они сравнительно немного, но после 50 000 километров разработчики не увидели никакого негативного влияния дополнительного фильтра на работу штатных компонентов машины.

Летом студенты из Нидерландов показали автомобиль, который умеет поглощать углекислый газ. За пробег чуть более 20 000 километров в специальном резервуаре скапливается около двух килограммов CO2. Правда, пока неясно, куда его потом девать.