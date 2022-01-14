Электрическая версия Peugeot 308: первые подробности

Компания Peugeot запустит производство электрической модификации модели 308 в июле следующего года. Как уточняет Autocar со ссылкой на информацию от производителя, e-308 сохранит оба типа кузова, но предлагаться будет только с одним вариантом силовой установки и передним приводом.