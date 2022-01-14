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Электрическая версия Peugeot 308: первые подробности

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Дмитрий Елизаров

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Компания Peugeot запустит производство электрической модификации модели 308 в июле следующего года. Как уточняет Autocar со ссылкой на информацию от производителя, e-308 сохранит оба типа кузова, но предлагаться будет только с одним вариантом силовой установки и передним приводом.

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  • Чтобы сохранить функциональность интерьера, Peugeot разместит компоненты силовой установки e-308 в подкапотном пространстве стандартных кузовов, а аккумуляторы разместит под полом салона и багажника (объём грузового пространства пострадать не должен). При этом, как ожидается, электрокар 308 получит более ёмкую батарею, чем компактный e-208 — 54 кВт⋅ч против 50 у хэтчбека. Кроме того, аккумуляторы планируется модернизировать. Это обеспечит новинке запас хода примерно 400 километров.
  • Двигатель у e-308 окажется только один — электромотор на 156 л.с. и 269 Нм крутящего момента. Динамические характеристики электромобиля пока не называются, но по оценкам разработчиков его вес будет сопоставим с весом гибридной модификации модели.
  • В Peugeot ожидают, что на электрические 308 придётся до 20% всех продаж модели. Производство хэтчбека и универсала на батарейках начнётся летом 2023 года, поставки стартуют вскоре после этого.

Новое поколение семейства 308 компания Peugeot представила в марте прошлого года. Модель получила полностью новую внешность, увеличилась в габаритах и оснащается как гибридными установками, так и традиционными ДВС.

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