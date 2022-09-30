Появились шпионские фото электрической версии BMW M5

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Рассекречена М-версия электрокроссовера BMW: 619 л.с. и 3,8 секунды до сотни
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Дмитрий Елизаров
У электрического седана BMW i5, который готовится к выходу на рынок, появится М-модификация. Об этом пишет издание Motor1 со ссылкой на данные, полученные со шпионских фотографий прототипов. Силовую установку для четырёхдверки вероятнее всего позаимствуют у кроссовера BMW iX.
Ранее сообщалось, что BMW i5 дебютирует в течение 2023 года. Однако издание отмечает, что «младший» прототип уже не одет в фирменный камуфляж, а спрятан под обычным автомобильным чехлом. Это может означать применение на электрокаре уже готового серийного кузова: в этом случае премьера электрической версии нового поколения BMW 5 серии может состояться раньше.