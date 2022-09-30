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Появились шпионские фото электрической версии BMW M5
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Дмитрий Елизаров

У электрического седана BMW i5, который готовится к выходу на рынок, появится М-модификация. Об этом пишет издание Motor1 со ссылкой на данные, полученные со шпионских фотографий прототипов. Силовую установку для четырёхдверки вероятнее всего позаимствуют у кроссовера BMW iX.

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  • Очередной прототип BMW i5, который попался на глаза фотографам, выгружали из трейлера. При этом на лобовом стекле автомобиля был закреплён документ со служебными кодами, в котором была указана и его модификация — i5 M60. Дополнительным доказательством того, что это прототип именно М-версии, издание называет соответствующий значок на решётке радиатора.
  • Вероятнее всего, такой седан оснастят двухмоторной силовой установкой от BMW iX с аналогичным индексом. Однако источники издания утверждают, что отдача двигателей будет уменьшена ради того, чтобы кроссовер сохранил собственную позицию более престижной модели. Если на BMW iX M60 моторы развивают 619 л.с., то на i5 M60 ожидается около 600.
  • Второй замеченный шпионами прототип имел индекс i5 40. У BMW уже есть электрокар с таким индексом — i4 eDrive40 с одним мотором на 335 л.с. Возможно, в этом случае силовая установка будет перенесена на i5 без изменений, и такая версия получит статус базовой.

Ранее сообщалось, что BMW i5 дебютирует в течение 2023 года. Однако издание отмечает, что «младший» прототип уже не одет в фирменный камуфляж, а спрятан под обычным автомобильным чехлом. Это может означать применение на электрокаре уже готового серийного кузова: в этом случае премьера электрической версии нового поколения BMW 5 серии может состояться раньше.

Будете ждать электрическую «пятёрку»?

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