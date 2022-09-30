Появились шпионские фото электрической версии BMW M5

Очередной прототип BMW i5, который попался на глаза фотографам,

выгружали из трейлера. При этом на лобовом стекле автомобиля был закреплён документ со служебными кодами, в котором была указана и его модификация — i5

M60. Дополнительным доказательством того, что это прототип именно М-версии, издание называет соответствующий значок на решётке радиатора.