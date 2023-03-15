Оставить коммент

Опубликована новая видеозагадка о самом мощном Dodge Challenger

Электрическая BMW 5 серии: первое официальное фото

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания BMW опубликовала первое официальное изображение электрической версии седана 5 серии нового поколения. Она выйдет на рынок под обозначением i5 и со временем получит как исполнение в кузове универсал, так и заряженную модификацию от BMW M. Рыночный дебют новой «пятёрки» со всеми типами силовых установок намечен на октябрь.

Читайте нас в Дзене!
  • Внешность BMW i5 рассмотреть не удастся — электрокар на фото укрыт чехлом. Однако всё же заметны как угловатое оформление передней части с почти плоским капотом, так и динамичный силуэт, а также оригинальная «световая подпись» ходовых огней.
  • По заявлению главы BMW AG Оливера Ципсе, решение о запуске i5 от BMW M вполне обоснованно: самой продаваемой моделью подразделения по итогам 2022 года стал электрокар BMW i4 M50. В кузове универсал электрокар выйдет на рынок весной следующего года.
  • Стандартную BMW 5 серии компания планирует продавать только с гибридными силовыми установками, как бензиновыми, так и дизельными. Будущая новинка уже названа самой динамичной и комфортной в истории 5 серии.

Собирать «пятёрку» будут только на заводе компании в Дингольфинге. Полностью рассекретить новое поколение 5 серии BMW планирует в течение нескольких месяцев. Известно также, что новинка получит медиасистему с изогнутыми экранами и обновлённой операционкой iDrive 8.5, но в будущем может быть переориентирована на новую систему BMW 9 — её разрабатывают на базе Android.

Как считаете, красивой получится новая BMW 5 серии?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании