Электрическая BMW 5 серии: первое официальное фото

Внешность BMW i5 рассмотреть не удастся — электрокар на фото укрыт чехлом. Однако всё же заметны как угловатое оформление передней части с почти плоским капотом, так и динамичный силуэт, а также оригинальная «световая подпись» ходовых огней.

По заявлению главы BMW AG Оливера Ципсе, решение о запуске i5 от BMW M вполне обоснованно: самой продаваемой моделью подразделения по итогам 2022 года стал электрокар BMW i4 M50. В кузове универсал электрокар выйдет на рынок весной следующего года.

Стандартную BMW 5 серии компания планирует продавать только с гибридными силовыми установками, как бензиновыми, так и дизельными. Будущая новинка уже названа самой динамичной и комфортной в истории 5 серии.

Собирать «пятёрку» будут только на заводе компании в Дингольфинге. Полностью рассекретить новое поколение 5 серии BMW планирует в течение нескольких месяцев. Известно также, что новинка получит медиасистему с изогнутыми экранами и обновлённой операционкой iDrive 8.5, но в будущем может быть переориентирована на новую систему BMW 9 — её разрабатывают на базе Android.