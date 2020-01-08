Представлен ещё один конкурент Теслы — теперь от Sony
Михаил Конончук
На выставке потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе внезапно отличилась компания Sony, которая представила электромобиль
При длине в 4985 миллиметров Sony
Vision-Sпопадает аккурат между Tesla Model 3 и Model S, однако превосходит их по колёсной базе, составляющей три метра ровно. Платформа разработана австрийской компанией Magna Steyr: «сонимобиль» получил подвески на двойных поперечных рычагах и пневмобаллоны «по кругу».
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Vision-S — полноприводный автомобиль с одинаковыми 272-сильными электромоторами на обеих осях. Разгон до сотни занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 240 километров в час. Данные о ёмкости батареи и запасе хода японцы не сообщают.
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Много внимания уделено безопасности: на борту Sony
Vision-S12 камер, 17 радаров и три лидара, однако громких слов об автопилоте создатели избегают. На данный момент заявлена автономность уровня 2+, то есть концепт умеет самостоятельно разгоняться, тормозить и следовать за разметкой, но требует постоянного внимания водителя. И только в перспективе, после серии обновлений «софта», может быть достигнут четвёртый уровень — когда человеку за рулём разрешат даже спать.
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В передней части салона Sony Vision-S семь дисплеев: три заменяют традиционные зеркала заднего вида, ещё три — это приборы и информационно-развлекательная система, а седьмой, по примеру Audi и Jaguar Land Rover, отдан под управление климатом. Примечательно, что для мультимедийки предусмотрена физическая шайба-контроллер. Аналогичная есть и у задних пассажиров — для взаимодействия с их персональными дисплеями.
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Отдельная гордость Sony — навороченная аудиосистема с 33 динамиками, часть из которых попарно встроены в подголовники сидений. Кроме того, автомобиль постоянно подключён к интернету и тесно интегрирован со смартфоном владельца. Например, он умеет «подхватывать» текущую навигацию и музыку, как только вы садитесь внутрь.
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Заявлено и некое подобие искусственного интеллекта:
Vision-Sзапоминает предпочтения людей вроде музыки, температуры в салоне, динамики вождения, выбора маршрутов и прочего — и подстраивается под них.
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Ранее над собственным электромобилем работал производитель пылесосов Dyson, но осенью 2019 года проект был объявлен нерентабельным и свёрнут. Что-то автомобильное который год исследует и Apple, но достоверной информации о деталях и статусе разработки на данный момент нет.