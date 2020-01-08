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Представлен ещё один конкурент Теслы — теперь от Sony

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Михаил Конончук

На выставке потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе внезапно отличилась компания Sony, которая пред­ставила электро­мобиль Vision-S. На данный момент он числится концептом, но сравни­тельно «приземлённый» дизайн и прорабо­танная техническая начинка дают повод предпо­ложить, что это нечто большее, чем отвлечённая фантазия электронной компании на автомо­бильную тему.

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  • При длине в 4985 миллиметров Sony Vision-S попадает аккурат между Tesla Model 3 и Model S, однако превос­ходит их по колёсной базе, состав­ляющей три метра ровно. Платформа разработана австрийской компанией Magna Steyr: «сони­мобиль» получил подвески на двойных поперечных рычагах и пневмобаллоны «по кругу».

  • Vision-S — полноприводный автомобиль с одинаковыми 272-сильными электро­моторами на обеих осях. Разгон до сотни занимает 4,8 секунды, а макси­мальная скорость составляет 240 кило­метров в час. Данные о ёмкости батареи и запасе хода японцы не сообщают.

  • Много внимания уделено безопасности: на борту Sony Vision-S 12 камер, 17 радаров и три лидара, однако громких слов об авто­пилоте создатели избегают. На данный момент заявлена автоном­ность уровня 2+, то есть концепт умеет само­стоятельно разгоняться, тормозить и следовать за разметкой, но требует постоянного внимания водителя. И только в перспективе, после серии обновлений «софта», может быть достигнут четвёртый уровень — когда человеку за рулём разрешат даже спать.

  • В передней части салона Sony Vision-S семь дисплеев: три заменяют традици­онные зеркала заднего вида, ещё три — это приборы и информаци­онно-развлека­тельная система, а седьмой, по примеру Audi и Jaguar Land Rover, отдан под управление климатом. Примечательно, что для мультимедийки преду­смотрена физическая шайба-контрол­лер. Аналогичная есть и у задних пассажиров — для взаимо­действия с их персональными дисплеями.

  • Отдельная гордость Sony — навороченная аудиосистема с 33 динамиками, часть из которых попарно встроены в подголов­ники сидений. Кроме того, автомобиль постоянно подключён к интернету и тесно интегри­рован со смартфоном владельца. Например, он умеет «подхватывать» текущую навигацию и музыку, как только вы садитесь внутрь.

  • Заявлено и некое подобие искусственного интеллекта: Vision-S запоминает предпоч­тения людей вроде музыки, температуры в салоне, динамики вождения, выбора маршрутов и прочего — и подстраивается под них.

  • Ранее над собственным электромобилем работал производитель пылесосов Dyson, но осенью 2019 года проект был объявлен нерента­бельным и свёрнут. Что-то автомобильное который год исследует и Apple, но достоверной инфор­мации о деталях и статусе разработки на данный момент нет.

Sony's VISION-S prototype vehicle product focus movie. This content and prototype vehicle are intended to illustrate our future concepts.

Купили бы электромобиль от Sony?

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