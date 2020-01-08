Представлен ещё один конкурент Теслы — теперь от Sony

При длине в 4985 миллиметров Sony Vision-S попадает аккурат между Tesla Model 3 и Model S, однако превос­ходит их по колёсной базе, состав­ляющей три метра ровно. Платформа разработана австрийской компанией Magna Steyr: «сони­мобиль» получил подвески на двойных поперечных рычагах и пневмобаллоны «по кругу».



Vision-S — полноприводный автомобиль с одинаковыми 272-сильными электро­моторами на обеих осях. Разгон до сотни занимает 4,8 секунды, а макси­мальная скорость составляет 240 кило­метров в час. Данные о ёмкости батареи и запасе хода японцы не сообщают.



Много внимания уделено безопасности: на борту Sony Vision-S 12 камер, 17 радаров и три лидара, однако громких слов об авто­пилоте создатели избегают. На данный момент заявлена автоном­ность уровня 2+, то есть концепт умеет само­стоятельно разгоняться, тормозить и следовать за разметкой, но требует постоянного внимания водителя. И только в перспективе, после серии обновлений «софта», может быть достигнут четвёртый уровень — когда человеку за рулём разрешат даже спать.



В передней части салона Sony Vision-S семь дисплеев: три заменяют традици­онные зеркала заднего вида, ещё три — это приборы и информаци­онно-развлека­тельная система, а седьмой, по примеру Audi и Jaguar Land Rover, отдан под управление климатом. Примечательно, что для мультимедийки преду­смотрена физическая шайба-контрол­лер. Аналогичная есть и у задних пассажиров — для взаимо­действия с их персональными дисплеями.



Отдельная гордость Sony — навороченная аудиосистема с 33 динамиками, часть из которых попарно встроены в подголов­ники сидений. Кроме того, автомобиль постоянно подключён к интернету и тесно интегри­рован со смартфоном владельца. Например, он умеет «подхватывать» текущую навигацию и музыку, как только вы садитесь внутрь.



Заявлено и некое подобие искусственного интеллекта: Vision-S запоминает предпоч­тения людей вроде музыки, температуры в салоне, динамики вождения, выбора маршрутов и прочего — и подстраивается под них.

