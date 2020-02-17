Повидали всякого: автомобили с пробегом в миллион километров и больше

Шесть крутых пикапов из будущего на электротяге

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Константин Новацкий

Стильно-хайповый Rivian и мемоносный Tesla Cybertruck — далеко не единственные электрические пикапы, которые ждут нас в ближайшем будущем. Собрали для вас несколько важных электроновинок в этом неожиданном классе: кто, что и когда готовится представить.

Что? Tesla Cybertruck

Когда? 2021 год

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Крутая презентация, ставшая событием. Модель, превращённая в мем. Пока в гаражах по обе стороны Атлантики пытаются собрать копии масковского «киберпикапа» с нарочито рублеными формами, сам Cybertruck с 5,9-метровым несущим кузовом (ага, никакой рамы!) и шестиместным салоном готовится стать серийным где-то к концу 2021 года. А это совсем скоро, даже несмотря на присущие Илону Маску постоянные переносы дат. 

Напомним, что помимо брутальной внешности, некрашеного кузовного металла и грузового отсека на 2,8 кубометра, нас ждут несколько вариантов силовой начинки: с одним, двумя и тремя электро­моторами. «Старшая» версия будет способна ускоряться до сотни за три секунды, проезжать 402 метра быстрее Porsche 911 Turbo и преодолевать свыше 800 километров на одной зарядке. Кроме того, Tesla готова пред­ложить для Cybertruck такие плюшки, как автопилот, брониро­ванные стёкла (в ходе презентации их всё-таки разбили, дважды), выдвижную аппарель в задней части, мощную оптику для внедорожных вылазок и раскладную палатку для ночёвок.

Что? Nikola Motors Badger

Когда? Осень 2020 года

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Где «Тесла», там и «Никола», верно? Спасибо стартапу из Юты за тонкий троллинг Илона Маска, но куда важнее поблагодарить компанию за продукт: полу­электри­ческий-полу­водород­ный пикап Badger («Барсук») с запасом хода до 966 километров.

У «Барсука» от Nikola довольно впечатляющая мускулистая внешность, а также порази­тельные даже по меркам Cybertruck показатели: 919 лошадиных сил и 1330 ньютон-метров крутящего момента. В динамике Badger не сольёт Тесле: у него те же 2,9 секунды разгона до 60 миль в час (96,5 км/ч) или около трёх секунд до сотни. А вот по части технической заморочен­ности — очевидный перевес: первую половину суммарного запаса хода пикапа обеспечивает его литий-ионная батарея, а затем в дело вступает 120-киловаттная установка на топливных элементах.

Nikola Motors намерены показать прототип уже в сентябре этого года. Будет ли интерьер пикапа и уровень гаджети­зации в целом похожими на представ­ленные рендеры — пока вопрос.

Что? Hummer

Когда? Весна 2021 года

Да, имя Hummer возродилось, но, увы, не в привычном нам ключе. «Теми же», что и прежде, остались лишь дух легендарных внедорожников и общий визуальный посыл. Всё остальное — сплошь инновации. Загибаем пальцы: Hummer теперь — часть бренда GMС; Hummer теперь пикап; Hummer отныне электрический. Как вам такое, фанаты?

В General Motors при этом обещают выкатить нечто очень крутое: рамная основа от Tahoe, 1000 лошадиных сил в топовой версии, три секунды разгона до 100 км/ч, внушительный запас хода в 644 километра. Сама премьера намечена уже на май 2020 года. К этому времени подоспеют и офици­альные снимки машины. Потенциал потенциалом, но то, каким окажется «электро-Молот», тоже важно.

Что? Fisker Alaska

Когда? Ждём

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В Твиттере главы бренда Fisker, Хенрика Фискера, ненадолго засветилось новое творение: пикап Alaska. Пока модель существует в виде рендера, однако, поскольку изображение похоже на недавнюю новинку от Fisker — кроссовер Ocean, есть все основания пред­полагать скорое серийное будущее. Кроссовер с одним или двумя электро­моторами должен поступить в продажу в конце 2021 года, так что следующим вполне может стать пикап Alaska. С кем будет сражаться новинка, понятно. Но чем именно Fisker удивит публику при живых (к тому моменту) Cybertruck, Hummer, Nikola и Rivian, честно говоря, не представляем.

Что? Rivian R1T

Когда? 2020 год

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К слову об американском бренде Rivian Automotive. Представ­ленный в Лос-Анджелесе в 2018 году пикап R1T совсем недалёк от конвейера: запуск случится уже в конце 2020 года. У модели сразу четыре электри­ческих мотора и три версии разной мощности: от 408 до 765 лошадиных сил. Помимо этого пикап оснащён регулируемой пневмо­подвеской, может менять дорожный просвет и преодоле­вать броды глубиной до метра. А особая фишка Rivian — система Tank Turn: с ней пикап, используя все четыре мотора, способен буквально развора­чиваться на месте.

Что? Bollinger B2

Когда? 2020 год

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Ещё один чудак из мира электрических пикапов — утилитарный проект Bollinger B2, представ­ляющий собой некое электри­ческое воплощение духа Land Rover Defender: просто, квадратно, сердито.

До появления пикапа публику разогрела первая модель Bollinger: внедорожник B1 удивил простотой и продуман­ностью модульной конструкции, компактностью электри­ческой установки и способ­ностью натурально «надеваться» на длинные предметы (для их перевозки) за счёт откидных бортов в передней и задней частях.

Модель Bollinger B2 повторяет тот же фокус с длинно­мерами, но уже в форм-факторе пикапа. Совокупная мощность двух электро­моторов на осях составляет 622 лошадиные силы, пиковый крутящий момент превышает 900 Нм, а запас хода по стандарту EPA может достигать 322 километра. Правда, по части динамики B2 — далеко не Tesla Cybertruck: всего-то 4,5 секунды и каких-то 161 км/ч.

Как вам сама идея электрического пикапа?

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