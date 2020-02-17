Шесть крутых пикапов из будущего на электротяге

Крутая презентация, ставшая событием. Модель, превращённая в мем. Пока в гаражах по обе стороны Атлантики пытаются собрать копии масковского «киберпикапа» с нарочито рублеными формами, сам Cybertruck с 5,9-метровым несущим кузовом (ага, никакой рамы!) и шестиместным салоном готовится стать серийным где-то к концу 2021 года. А это совсем скоро, даже несмотря на присущие Илону Маску постоянные переносы дат.

Напомним, что помимо брутальной внешности, некрашеного кузовного металла и грузового отсека на 2,8 кубометра, нас ждут несколько вариантов силовой начинки: с одним, двумя и тремя электро­моторами. «Старшая» версия будет способна ускоряться до сотни за три секунды, проезжать 402 метра быстрее Porsche 911 Turbo и преодолевать свыше 800 километров на одной зарядке. Кроме того, Tesla готова пред­ложить для Cybertruck такие плюшки, как автопилот, брониро­ванные стёкла (в ходе презентации их всё-таки разбили, дважды), выдвижную аппарель в задней части, мощную оптику для внедорожных вылазок и раскладную палатку для ночёвок.