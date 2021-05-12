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Минпромторг решит проблему с дефицитом чипов для автомобилей к концу лета

Новости

Дмитрий Елизаров

Минпромторг России разработал схему экстренной логистики для снижения остроты дефицита автомо­бильной электроники, с которым столкнулись российские авто­произ­водители. Как пишет ТАСС, при этом в ведомстве не считают, что на отече­ственном рынке наблюдается нехватка самих автомобилей.

  • Для ускорения поставок микрочипов на российские конвейеры в цепочку поставок были включены торговые представи­тельства страны за рубежом. В чём состоит «экстрен­ность» логистики, в ведомстве не уточнили, однако заметили, что российский автопром продолжает работать, тогда как немало мировых заводов уже приостано­вили конвейеры из-за нехватки электроники.

  • «Благодаря большой работе, проводимой россий­скими поставщиками авто­электроники, а также непосред­ственному участию органов исполни­тельной власти, удаётся в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов», — цитирует агентство заявление ведомства. Минпромторг ожидает, что ситуация окончательно стабили­зируется к концу лета.

  • Дефицита автомобилей при этом на рынке не замечено, хотя упомина­ется «повышенный спрос на опреде­лённые модели» — по мнению Минпром­торга, прежде всего на высоко­локализо­ванные, произ­водство которых в меньшей степени зависит от поставок электронных комплектующих из-за рубежа.

  • Впервые о нехватке микрочипов и прочей электроники в нашей стране стало известно в начале марта. С дефицитом компонентов столкну­лись, к примеру, произво­дители блоков ЭРА-ГЛОНАСС. Связана ситуация с послед­ствиями пандемии, после которой электронная отрасль не в состоянии оперативно вернуться к докризисным объёмам производства.

Как считаете, действительно дефицита автомобилей нет?

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