Минпромторг решит проблему с дефицитом чипов для автомобилей к концу лета
Дмитрий Елизаров
Минпромторг России разработал схему экстренной логистики для снижения остроты дефицита автомобильной электроники, с которым столкнулись российские автопроизводители. Как пишет ТАСС, при этом в ведомстве не считают, что на отечественном рынке наблюдается нехватка самих автомобилей.
Для ускорения поставок микрочипов на российские конвейеры в цепочку поставок были включены торговые представительства страны за рубежом. В чём состоит «экстренность» логистики, в ведомстве не уточнили, однако заметили, что российский автопром продолжает работать, тогда как немало мировых заводов уже приостановили конвейеры из-за нехватки электроники.
«Благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удаётся в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов», — цитирует агентство заявление ведомства. Минпромторг ожидает, что ситуация окончательно стабилизируется к концу лета.
Дефицита автомобилей при этом на рынке не замечено, хотя упоминается «повышенный спрос на определённые модели» — по мнению Минпромторга, прежде всего на высоколокализованные, производство которых в меньшей степени зависит от поставок электронных комплектующих из-за рубежа.
Впервые о нехватке микрочипов и прочей электроники в нашей стране стало известно в начале марта. С дефицитом компонентов столкнулись, к примеру, производители блоков ЭРА-ГЛОНАСС. Связана ситуация с последствиями пандемии, после которой электронная отрасль не в состоянии оперативно вернуться к докризисным объёмам производства.