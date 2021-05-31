Автопрому предрекли длительный дефицит микросхем

Проблемы с поставками микросхем на конвейеры произво­дителей могут продолжаться до года. Об этом, как пишет Reuters, заявил в интервью швейцарскому изданию Finanz und Wirtschaft глава компании-произво­дителя компьютерного оборудо­вания Logitec Брэкен Даррелл. Накануне, по данным агентства, о приостановке конвейеров объявил ещё один авто­производитель — на этот раз Nissan.

Даррелл отметил, что глобальный дефицит микросхем и чипов может наблюдаться ещё от трёх до шести месяцев, а в отдельных отраслях — до года. Какие именно отрасли он имел в виду, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что восстанав­ливающи­еся после кризиса произво­дители электронных компонентов сейчас пред­почитают поставлять свою продукцию в первую очередь на конвейеры компаний, выпускающих гаджеты.

Компания Nissan, уже остановившая производство на одном из своих японских заводов, временно закрывает сразу три предприятия в Мексике. Нехватка чипов привела к недельной паузе в производ­ственном процессе. Ранее об аналогичных мерах сообщали, к примеру, Toyota, Audi, Mitsubishi и Suzuki. По некоторым оценкам, из-за дефицита чипов мировой автопром недо­считается 4 миллионов автомобилей.