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Автопрому предрекли длительный дефицит микросхем

Новости

Дмитрий Елизаров

Проблемы с поставками микросхем на конвейеры произво­дителей могут продолжаться до года. Об этом, как пишет Reuters, заявил в интервью швейцарскому изданию Finanz und Wirtschaft глава компании-произво­дителя компьютерного оборудо­вания Logitec Брэкен Даррелл. Накануне, по данным агентства, о приостановке конвейеров объявил ещё один авто­производитель — на этот раз Nissan.

  • Даррелл отметил, что глобальный дефицит микросхем и чипов может наблюдаться ещё от трёх до шести месяцев, а в отдельных отраслях — до года. Какие именно отрасли он имел в виду, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что восстанав­ливающи­еся после кризиса произво­дители электронных компонентов сейчас пред­почитают поставлять свою продукцию в первую очередь на конвейеры компаний, выпускающих гаджеты.

  • Компания Nissan, уже остановившая производство на одном из своих японских заводов, временно закрывает сразу три предприятия в Мексике. Нехватка чипов привела к недельной паузе в производ­ственном процессе. Ранее об аналогичных мерах сообщали, к примеру, Toyota, Audi, Mitsubishi и Suzuki. По некоторым оценкам, из-за дефицита чипов мировой автопром недо­считается 4 миллионов автомобилей.

  • Затронула мировая проблема и российских автопроизво­дителей. К поиску выхода из этой ситуации подключился Минпромторг, который вынужден был разработать схему экстренной логистики. А в США сокращение производ­ства привело к резкому скачку цен на подер­жанные автомобили.

Как считаете, действительно всё так серьёзно?

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