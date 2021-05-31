Автопрому предрекли длительный дефицит микросхем
Дмитрий Елизаров
Проблемы с поставками микросхем на конвейеры производителей могут продолжаться до года. Об этом, как пишет Reuters, заявил в интервью швейцарскому изданию Finanz und Wirtschaft глава компании-производителя компьютерного оборудования Logitec Брэкен Даррелл. Накануне, по данным агентства, о приостановке конвейеров объявил ещё один автопроизводитель — на этот раз Nissan.
Даррелл отметил, что глобальный дефицит микросхем и чипов может наблюдаться ещё от трёх до шести месяцев, а в отдельных отраслях — до года. Какие именно отрасли он имел в виду, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что восстанавливающиеся после кризиса производители электронных компонентов сейчас предпочитают поставлять свою продукцию в первую очередь на конвейеры компаний, выпускающих гаджеты.
Компания Nissan, уже остановившая производство на одном из своих японских заводов, временно закрывает сразу три предприятия в Мексике. Нехватка чипов привела к недельной паузе в производственном процессе. Ранее об аналогичных мерах сообщали, к примеру, Toyota, Audi, Mitsubishi и Suzuki. По некоторым оценкам, из-за дефицита чипов мировой автопром недосчитается 4 миллионов автомобилей.
Затронула мировая проблема и российских автопроизводителей. К поиску выхода из этой ситуации подключился Минпромторг, который вынужден был разработать схему экстренной логистики. А в США сокращение производства привело к резкому скачку цен на подержанные автомобили.