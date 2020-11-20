Переход на электронные ПТС в России обернулся проблемами
Дмитрий Елизаров
Состоявшийся в России 1 ноября массовый переход на электронные ПТС спровоцировал сложности на вторичном авторынке во Владивостоке, сообщает «КоммерсантЪ». Местные органы, уполномоченные оформлять ЭПТС, просто не справляются с потоком автомобилей из-за границы.
Легализация автомобиля с пробегом, ввезённого частным лицом из-за рубежа, сейчас состоит из нескольких этапов. Необходимо сначала получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, обратившись в испытательную лабораторию, затем оформить электронный ПТС и только после этого приступать к растаможке. Постановка автомобиля на учёт в ГИБДД возможна лишь после прохождения всех процедур.
По данным «Коммерсанта», в Приморье сейчас работают только четыре испытательные лаборатории. «Российская газета» приводит другую цифру — 9 предприятий, из которых правом оформлять ЭПТС наделены семь. Так или иначе, в среднем через границу в Приморье ежедневно проходят около трёх сотен автомобилей, тогда как ЭПТС могут получить лишь 60–70 из них, причём на создание электронного документа уходит 4–5 дней.
Как уточняет РГ, в порту Владивостока сейчас скопилось около трёх тысяч автомобилей. Местные операторы вторичного рынка уже называют ситуацию критической. Между тем, в АО «Электронный паспорт» (эта организация служит оператором системы ЭПТС) не склонны считать проблему массовой: глава предприятия Илья Минкин в комментарии «Коммерсанту» назвал сложившееся во Владивостоке положение «небольшой затычкой». По его словам, на данный момент местные лаборатории не справляются примерно на 40%, но ситуация выровняется в самое ближайшее время.
Ещё до конца года местный авторынок может столкнуться ещё с одной проблемой — истечением срока моратория на ввоз подержанных автомобилей без «тревожной кнопки» «Эра-Глонасс». Если мораторий не будет в очередной раз продлён, на импортированные машины придётся устанавливать эту систему. В противном случае автомобили не получат свидетельства о безопасности конструкции.