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Переход на электронные ПТС в России обернулся проблемами

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Дмитрий Елизаров

Состоявшийся в России 1 ноября массовый переход на электронные ПТС спрово­цировал сложности на вторичном авторынке во Влади­востоке, сообщает «Коммер­сантЪ». Местные органы, уполно­моченные оформлять ЭПТС, просто не справ­ляются с потоком автомо­билей из-за границы.

  • Легализация автомобиля с пробегом, ввезённого частным лицом из-за рубежа, сейчас состоит из нескольких этапов. Необходимо сначала получить свидетель­ство о безопас­ности конструкции транс­портного средства, обратившись в испыта­тель­ную лабораторию, затем оформить электронный ПТС и только после этого приступать к растаможке. Постановка автомо­биля на учёт в ГИБДД возможна лишь после прохож­дения всех процедур.

  • По данным «Коммерсанта», в Приморье сейчас работают только четыре испыта­тельные лаборатории. «Российская газета» приводит другую цифру — 9 предприятий, из которых правом оформлять ЭПТС наделены семь. Так или иначе, в среднем через границу в Приморье ежедневно проходят около трёх сотен автомо­билей, тогда как ЭПТС могут получить лишь 60–70 из них, причём на создание электронного документа уходит 4–5 дней.

  • Как уточняет РГ, в порту Владивостока сейчас скопилось около трёх тысяч автомо­билей. Местные операторы вторичного рынка уже называют ситуацию критической. Между тем, в АО «Электронный паспорт» (эта организация служит оператором системы ЭПТС) не склонны считать проблему массовой: глава пред­приятия Илья Минкин в комментарии «Коммерсанту» назвал сложив­шееся во Влади­востоке положение «небольшой затычкой». По его словам, на данный момент местные лабора­тории не справляются примерно на 40%, но ситуация выров­няется в самое ближайшее время.

  • Ещё до конца года местный авторынок может столкнуться ещё с одной проблемой — истечением срока моратория на ввоз подер­жанных автомобилей без «тревожной кнопки» «Эра-Глонасс». Если мораторий не будет в очередной раз продлён, на импортиро­ванные машины придётся устанав­ливать эту систему. В противном случае автомо­били не получат свидетель­ства о безопас­ности конструкции.

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