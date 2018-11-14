Британцы превратят классический Мустанг в электромобиль

Мода на электрификацию не обходит стороной даже классические масл-кары – вот и британская компания Charge Automotive построила рестомод на базе купе Ford Mustang первого поколения.

Вместо бензинового двигателя в автомобиле установлена пара электромоторов суммарной мощностью 408 л.с. (1200 Н·м) . Рестомод может ездить как на заднем, так и на полном приводе, и разгоняется до сотни за 3,1 секунды .

«Электромустанг» способен проехать 200 километров на одном заряде аккумулятора ёмкостью 64 кВт⋅ч., поддерживющего зарядные станции мощностью до 50 кВт .

Внешне автомобиль отличается от оригинала светодиодными фарами и фонарями , а также особым аэродинамическим обвесом.

Салон купе полностью новый: стрелочная панель приборов заменена цифровой, а на передней панели установлен большой дисплей мультимедийки со встроенной навигацией.

Charge Automotive обещает построить 499 электрических Мустангов. Для этого планируется использовать новые кузова классического купе, которые до сих пор выпускает компания Ford. Начальная цена автомобиля составляет 200 тысяч фунтов стерлингов (17,5 миллиона рублей), а поставки клиентам начнутся осенью 2019 года.