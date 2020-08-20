Марка JAC сертифицировала в России электрокроссовер, но малой партией
Дмитрий Елизаров
Российское Одобрение типа транспортного средства получил электромобиль JAC iEV7S. Документ допускает продажу кросс-хэтча на территории России, но ограниченной партией в 150 экземпляров. Стоимость будущей новинки пока не названа. В Казахстане электрокар стоит
JAC iEV7S по своим размерам сопоставим с Lada Xray (4135x1750x1565 мм). Модель оснащается единственным двигателем пиковой мощностью 115 л.с. Заряда аккумуляторов кросс-хэтчу хватит на 300 километров пробега.
Электрокар получил полностью независимую подвеску, дисковые тормоза и
16-дюймовыеколёсные диски. В списке доступного оборудования — фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, датчики парковки, система контроля устойчивости.
ОТТС выдано по запросу не российского офиса JAC, а казахстанского предприятия «СарыаркаАвтоПром». Документ распространяется только на партию в 150 экземпляров: очевидно, пробные машины в Россию будут поставлять из Казахстана.
Дата старта продаж казахско-китайского электромобиля в нашей стране пока не называется. О намерении вывести новинку на российский рынок марка JAC заявляла ещё в прошлом году.