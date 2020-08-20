Марка JAC сертифицировала в России электрокроссовер, но малой партией

JAC iEV7S по своим размерам сопо­ставим с Lada Xray (4135x1750x1565 мм). Модель оснащается един­ственным двигателем пиковой мощностью 115 л.с. Заряда аккуму­ляторов кросс-хэтчу хватит на 300 километров пробега.

Электрокар получил полностью независимую подвеску, дисковые тормоза и 16-дюймовые колёсные диски. В списке доступного оборудо­вания — фронтальные и боковые подушки безопас­ности, кондици­онер, датчики парковки, система контроля устойчивости.

ОТТС выдано по запросу не россий­ского офиса JAC, а казах­станского предприятия «Сарыарка­АвтоПром». Документ распро­страняется только на партию в 150 экзем­пляров: очевидно, пробные машины в Россию будут поставлять из Казах­стана.