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Марка JAC сертифицировала в России электрокроссовер, но малой партией

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Дмитрий Елизаров

Российское Одобрение типа транспортного средства получил электро­мобиль JAC iEV7S. Документ допускает продажу кросс-хэтча на территории России, но ограни­ченной партией в 150 экзем­пляров. Стоимость будущей новинки пока не названа. В Казах­стане электрокар стоит 13 500 000 тенге — экви­валент 2,36 миллиона рублей.

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  • JAC iEV7S по своим размерам сопо­ставим с Lada Xray (4135x1750x1565 мм). Модель оснащается един­ственным двигателем пиковой мощностью 115 л.с. Заряда аккуму­ляторов кросс-хэтчу хватит на 300 километров пробега.

  • Электрокар получил полностью независимую подвеску, дисковые тормоза и 16-дюймовые колёсные диски. В списке доступного оборудо­вания — фронтальные и боковые подушки безопас­ности, кондици­онер, датчики парковки, система контроля устойчивости.

  • ОТТС выдано по запросу не россий­ского офиса JAC, а казах­станского предприятия «Сарыарка­АвтоПром». Документ распро­страняется только на партию в 150 экзем­пляров: очевидно, пробные машины в Россию будут поставлять из Казах­стана.

  • Дата старта продаж казахско-китайского электро­мобиля в нашей стране пока не называется. О намерении вывести новинку на россий­ский рынок марка JAC заявляла ещё в прошлом году. 

Купили бы такой электромобиль?

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