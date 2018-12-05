Компания Aston Martin переведет классические модели на электротягу

Компания Aston Martin запустила проект «Второе столетие», в рамках которого предложит владельцам классических моделей сменить оригинальные двигатель и коробку передач на современную электрическую силовую установку. Электрификацией будет заниматься подразделение Aston Martin Works, которое специализируется на реставрации классических автомобилей марки.



Зачем портить классику?!

Не портить, а наоборот – спасать! Главная цель проекта – сделать так, чтобы классические модели марки смогли ездить по дорогам и в эпоху тотальной электрификации. Препятствуют этому не столько проблемы надежности и ремонта, сколько законодательные ограничения: экологические нормы с каждым годом будут становиться только жестче, и в скором времени ретроавтомобилям неизбежно запретят выезжать на дороги. Переход на новомодные электрические силовые установки позволит этого избежать.