Компания Aston Martin переведет классические модели на электротягу
Компания Aston Martin запустила проект «Второе столетие», в рамках которого предложит владельцам классических моделей сменить оригинальные двигатель и коробку передач на современную электрическую силовую установку. Электрификацией будет заниматься подразделение Aston Martin Works, которое специализируется на реставрации классических автомобилей марки.
Зачем портить классику?!
Не портить, а наоборот – спасать! Главная цель проекта – сделать так, чтобы классические модели марки смогли ездить по дорогам и в эпоху тотальной электрификации. Препятствуют этому не столько проблемы надежности и ремонта, сколько законодательные ограничения: экологические нормы с каждым годом будут становиться только жестче, и в скором времени ретроавтомобилям неизбежно запретят выезжать на дороги. Переход на новомодные электрические силовые установки позволит этого избежать.
Как это будет реализовано?
В Aston Martin разработали так называемую «кассетную» силовую установку, взяв за основу компоненты от полностью электрического Aston Martin Rapide E. Электромотор и блок батарей упаковываются в единый корпус, который крепится на тех же опорах, что и оригинальные мотор и коробка автомобиля, а панель управления размещается в салоне скрытно. Так что исторической достоверности ретроавтомобиль практически не теряет, а переход на электротягу будет обратимым: при желании можно легко вернуться к оригинальному ДВС и коробке передач. Характеристики силовой установки не сообщаются. Возможно, они будут зависеть от конкретного автомобиля.
А уже есть автомобили, пережившие такую трансплантацию?
Да. Первым опытным экземпляром, переделанным в рамках проекта, стал Aston Martin DB6 Mk2 Volante 1970 года выпуска. А с автомобилями клиентов Aston Martin Works начнет работать в 2019 году.
Кстати, сама идея переводить классические автомобили на электротягу – не новая для британского автопрома: Jaguar Land Rover ранее уже показал родстер E-Type Zero. В нем место оригинального ДВС занял блок батарей схожей массы и размеров. Электромотор позволяет классическому «Ягуару» разгоняться до сотни за 5,5 секунды.