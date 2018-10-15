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Электромобиль или машина с ДВС: плюсы и минусы

Видео
Пересаживаемся на электрокары или пока еще рановато? В чем плюсы и минусы машин на электротяге и автомобилей с ДВС? Original video source: https://www.youtube.com/LearnEngineering Электромобили на Авто.ру: https://autoru.me/EYLmP Электромобили и автомобили с ДВС: какой вариант лучше? Расцвет электромобилей пришелся на начало двадцатого века, но уже к двадцатым годам они ушли в тень из-за растущей популярности автомобилей с ДВС и неэффективных батарей. Однако недавний скачок в развитии источников питания и силовой электроники позволил электрокарам снова стать актуальными. Сейчас мы сравним два этих типа силовых установок и попытаемся понять, какая из них лучше.

Электромобили и автомобили с ДВС: какой вариант лучше? Расцвет электромобилей пришёлся на начало двадцатого века, но уже к двадцатым годам они ушли в тень из-за растущей популярности автомобилей с ДВС и неэффективных батарей. Однако недавний скачок в развитии источников питания и силовой электроники позволил электрокарам снова стать актуальными. Сейчас мы сравним два этих типа силовых установок и попытаемся понять, какая из них лучше.

Электромобили на Авто.ру

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