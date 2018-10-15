Электромобиль или машина с ДВС: плюсы и минусы

Электромобили и автомобили с ДВС: какой вариант лучше? Расцвет электромобилей пришёлся на начало двадцатого века, но уже к двадцатым годам они ушли в тень из-за растущей популярности автомобилей с ДВС и неэффективных батарей. Однако недавний скачок в развитии источников питания и силовой электроники позволил электрокарам снова стать актуальными. Сейчас мы сравним два этих типа силовых установок и попытаемся понять, какая из них лучше.

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