Названы 10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников февраля

Шноркель больше не нужен! 10 настоящих внедорожников на электротяге

Подборки

Алексей Олефиренко

Кажется, не осталось ни одного сегмента автомобильного рынка, в котором бы не было электрокаров: автобусы, грузовики, суперкары — все они научились обходиться без двигателя внутреннего сгорания. Не выбива­ются из этой тенденции и настоящие вне­дорожники. Оказывается, они тоже могут быть полностью электри­ческими! Рассказываем о 10 самых ярких представи­телях этой узкой (пока ещё) ниши.

Mercedes-Benz G-класса

1/3

Братья Крайзель, основатели одноимённой компании, способны превратить в электрокар что угодно — от фургона Mercedes-Benz Sprinter до кроссовера Skoda Yeti. Поэтому, когда экс-губернатор Калифорнии (и, по совмести­тельству, Терминатор) Арнольд Шварце­неггер обратился к ним с просьбой построить электрический Гелик, они с радостью приняли этот вызов.

Переход на электротягу увеличил массу G-класса до 3,1 тонны, но подарил внушительную разгонную динамику: на ускорение до 100 кило­метров в час «кирпич» тратит всего 5,6 секунды. Суммарная мощность двух электро­моторов, обеспечи­вающих постоянный полный привод, — 483 лошадиные силы.

По запасу хода не Тесла, конечно, но тоже неплохо — около 300 километров. Более того, от 150-киловаттной зарядной станции Mercedes от Kreisel может восполнить 80 процентов заряда всего за 25 минут. Автомобиль Терминатору настолько понравился, что позже Шварц заказал у Kreisel ещё один электрокар — в этот раз на базе кое-какого американ­ского внедорожника...

Hummer H1

1/3

Вот этого! Арнольд Шварценеггер известен одновременно как любовью к военной технике, так и трепетным отношением к экологии. И поэтому братья Крайзель построили ему ещё и электрический Hummer H1.

На создание автомобиля потребовалось всего два месяца. Австрийцы оснастили внедорожник двумя электро­моторами и батареей на 100 кВт·ч. Мощность «зелёного» Н1 составила 490 лоша­диных сил, а запас хода — около 300 кило­метров. Максимальную скорость электрокара ограничили 120 кило­метрами в час.

А ведь в гараже Шварценеггера есть ещё и танк M47 Patton II. Может, и его электри­фицируют?

Toyota Land Cruiser 70

1/3

В отличие от Хаммера и «гелика», электрическая версия Land Cruiser 70 создана не столько для того, чтобы улучшить экологи­ческую ситуацию, сколько для облегчения работы шахтёров в ограниченном пространстве.

Необычный пикап построила компания Voltra по заказу горно­добыва­ющей компании BHP. Его цель — доставлять инструменты в шахты с неровной поверх­ностью. Поскольку в таких условиях важны и полный привод, и понижающая передача, специ­алисты Voltra сохранили и то, и другое.

Мощность электромоторов, как и ёмкость аккумуляторных батарей не называ­ются, а сама машина носит статус прототипа, так как её компоненты оконча­тельно не утверждены. Тем не менее, компания BHP уже заявила, что электро­пикап проявил себя замеча­тельно. Поэтому приобретение ещё нескольких Land Cruiser от Voltra — вопрос времени.

Toyota Land Cruiser FJ40

1/4

Компания Electric GT промышляет примерно тем же, что и Kreisel, — берёт авто­мобили с ДВС и превращает их в электрокары. Кроме этого, американская компания продаёт электро­моторы «из ящика», так же, как это делают Ford Racing, например, или Mopar.

Самыми громкими проектами Electric GT стали Ferrari 308 GTS и Toyota Land Cruiser FJ40. Последнюю машину фирма создала совместно с Vintage Air — компанией, производящей кондици­онеры для классических машин. На выходе получился… ну, обычный такой Land Cruiser. Но очень-очень тихий.

У автомобиля сохранена оригинальная система полного привода и механи­ческая трёх­ступен­чатая коробка передач. Под капотом стоит электро­мотор GTe-253, развива­ющий 155 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента. Благодаря блоку аккуму­ляторных батарей от Tesla ёмкостью 36 кВт·ч внедорожник может проехать на одном заряде до 150 километров.

Ford Bronco

1/4

Но если характеристики электрического Land Cruiser от Electric GT не сильно отличаются от оригинала, то Bronco от Zero Labs — сын маминой подруги на фоне базового внедорожника. Мало того, что машину перевели на электри­чество, её ещё и модифици­ровали в других местах!

Прокачанный Bronco получил углепластиковые панели кузова, независимую подвеску с настра­иваемыми амортиза­торами Fox, тормоза Brembo, а также современный салон с продвинутой мульти­медийной системой. Но главным новшеством, конечно, стала электри­ческая силовая установка, суммарная мощность которой составляет 600 лошадиных сил. Это почти в пять раз больше, чем у оригинального Bronco. Запас хода, благодаря батареям ёмкостью 70 кВт·ч, составляет 300 километров.

Компания Zero Labs планирует построить 150 таких машин. Цены начинаются от 189 тысяч долларов. За доплату можно индивиду­ализировать салон или поставить пневмоподвеску.

Jeep Wrangler

1/3

Серийный Wrangler на батарейках компания Jeep может представить ещё в этом году, хотя концепту, предвещав­шему такую модель, уже 12 лет! Но если терпеть больше не получается, то добро пожаловать в Южную Корею! Там уже построили электри­ческие Рэнглеры.

Лишённые ДВС машины создала научно-исследова­тельская лаборатория CAD4X. Целью экспери­мента было выяснить, насколько электри­ческая силовая установка окажется эффективной в условиях реального бездорожья. Для этого Джипы оснастили электро­моторами с крутящим моментом 285 Нм, аккуму­ляторами Kokam (60 кВт·ч), а также полным внедорожным пакетом: зубастыми шинами, двойными амортиза­торами, силовыми бамперами, лебёдкой... Результаты эксперимента порадовали: машины уверенно ползали по валунам и форсировали глубокие броды.

Увы, поскольку машины создавались во имя науки, приобрести их нельзя. Однако вам никто не запретит попробовать договориться с корейцами хотя бы на тест-драйв.

Land Rover Defender

1/4

С электрическими Дефендерами ситуация обстоит проще. Во-первых, их созданием уже сейчас занимается голландская фирма Plower: пригоняешь машину первого поколения к ним в мастерскую, оставляешь на несколько месяцев, а потом забираешь тихий Деф со 160 силами, 300 Нм тяги и запасом хода на 260 километров.

Во-вторых, не исключено, что внедорожник второго поколения станет электрическим уже на конвейере. Тем более, что полностью электрическую силовую установку на Defender компания Land Rover примеряла ещё в 2013 году. Тогда вездеход оснастили электромотором мощностью 95 лоша­диных сил и крутящим моментом в 330 Нм. Поскольку батарея была небольшой ёмкости (27 кВт·ч), запаса хода прототипов не хватало даже на 100 километров. Впрочем, для экспери­ментальной машины больше и не надо.

Bollinger B1

1/4

О внедорожниках Bollinger разговоры ходят уже не один год, но воз пока и ныне там: компания лишь собирает предзаказы и раз в год выкатывает новый прототип. Любители электрокаров, конечно, ждать умеют — спасибо Илону Маску. Вот и заказчики Bollinger пока ждут.

Чего ждут? Внедорожника с запасом хода в 300 километров, разгоном до 100 километров в час за 4,5 секунды, возможностью быстрой подзарядки, регулируемым дорожным просветом, а также с быстро­съёмными панелями, которые позволят легко кастоми­зировать машину. Цены кусаются — 125 тысяч долларов США. Зато этот внедорожник куда больше похож на настоящий, а значит, сможет заехать куда дальше, чем Tesla Model X. По крайней мере, по бездорожью.

Rivian R1S

1/3

А это модель компании Rivian, которая должна пойти в серию в ближайшие месяцы. За сопо­ставимые с B1 деньги она не только пред­лагает роскошный салон с продвинутой мульти­медийной системой, но и незаурядные техни­ческие характе­ристики.

Четыре электромотора на каждом колесе обеспечивают Rivian 750 лошадиными силами и разгоном до 100 километров в час за 3 с небольшим секунды. Предпо­лагаемый запас хода в 640 километров, на первый взгляд, выглядит слишком оптими­стичным, но, учитывая огромную ёмкость аккуму­ляторов (180 кВт·ч), R1S и правда может оказаться очень «выносливым».

Кроме того, в Rivian заявляют, что внедорожник способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонн и пре­одолевать броды глубиной до 90 сан­тиметров. Осталось дождаться потреби­тельских тестов, которые всё это докажут (или опровергнут). Ну а повора­чивать по-танковому, на месте, он уже умеет!

УАЗ Хантер

1/3

Внезапное пополнение в рядах внедорожных электрокаров, которое стало возможным благодаря чешской компании MW Motors.

На родине Франца Кафки и Альфонсо Мухи УАЗ Хантер не только обзавёлся полностью электрической силовой установкой, но и стал «праворуким»: MW Spartan (именно так называют сменивший парадигму Хантер) сделали с прицелом на Велико­британию. А в дальнейшем электро-Хантер должен выйти на другие рынки — Японии, ЮАР и тех стран, где ездят с другой стороны дороги.

Сборка этих машин будет налажена в Чехии. Отличить их от обычных Хантеров можно только по отсутствию выхлопных труб и по содержанию подкапотного простран­ства, где поселился электромотор. Ёмкость аккуму­ляторных батарей Спартана составит от 56 до 90 кВт·ч.

Хотели бы себе электрический внедорожник?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение