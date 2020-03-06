Шноркель больше не нужен! 10 настоящих внедорожников на электротяге
Алексей Олефиренко
Кажется, не осталось ни одного сегмента автомобильного рынка, в котором бы не было электрокаров: автобусы, грузовики, суперкары — все они научились обходиться без двигателя внутреннего сгорания. Не выбиваются из этой тенденции и настоящие внедорожники. Оказывается, они тоже могут быть полностью электрическими! Рассказываем о 10 самых ярких представителях этой узкой (пока ещё) ниши.
Mercedes-Benz G-класса
Братья Крайзель, основатели одноимённой компании, способны превратить в электрокар что угодно — от фургона Mercedes-Benz Sprinter до кроссовера Skoda Yeti. Поэтому, когда экс-губернатор Калифорнии (и, по совместительству, Терминатор) Арнольд Шварценеггер обратился к ним с просьбой построить электрический Гелик, они с радостью приняли этот вызов.
Переход на электротягу увеличил массу
По запасу хода не Тесла, конечно, но тоже неплохо — около 300 километров. Более того, от 150-киловаттной зарядной станции Mercedes от Kreisel может восполнить 80 процентов заряда всего за 25 минут. Автомобиль Терминатору настолько понравился, что позже Шварц заказал у Kreisel ещё один электрокар — в этот раз на базе кое-какого американского внедорожника...
Hummer H1
Вот этого! Арнольд Шварценеггер известен одновременно как любовью к военной технике, так и трепетным отношением к экологии. И поэтому братья Крайзель построили ему ещё и электрический Hummer H1.
На создание автомобиля потребовалось всего два месяца. Австрийцы оснастили внедорожник двумя электромоторами и батареей на 100 кВт·ч. Мощность «зелёного» Н1 составила 490 лошадиных сил, а запас хода — около 300 километров. Максимальную скорость электрокара ограничили 120 километрами в час.
А ведь в гараже Шварценеггера есть ещё и танк M47 Patton II. Может, и его электрифицируют?
Toyota Land Cruiser 70
В отличие от Хаммера и «гелика», электрическая версия Land Cruiser 70 создана не столько для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию, сколько для облегчения работы шахтёров в ограниченном пространстве.
Необычный пикап построила компания Voltra по заказу горнодобывающей компании BHP. Его цель — доставлять инструменты в шахты с неровной поверхностью. Поскольку в таких условиях важны и полный привод, и понижающая передача, специалисты Voltra сохранили и то, и другое.
Мощность электромоторов, как и ёмкость аккумуляторных батарей не называются, а сама машина носит статус прототипа, так как её компоненты окончательно не утверждены. Тем не менее, компания BHP уже заявила, что электропикап проявил себя замечательно. Поэтому приобретение ещё нескольких Land Cruiser от Voltra — вопрос времени.
Toyota Land Cruiser FJ40
Компания Electric GT промышляет примерно тем же, что и Kreisel, — берёт автомобили с ДВС и превращает их в электрокары. Кроме этого, американская компания продаёт электромоторы «из ящика», так же, как это делают Ford Racing, например, или Mopar.
Самыми громкими проектами Electric GT стали Ferrari 308 GTS и Toyota Land Cruiser FJ40. Последнюю машину фирма создала совместно с Vintage Air — компанией, производящей кондиционеры для классических машин. На выходе получился… ну, обычный такой Land Cruiser. Но очень-очень тихий.
У автомобиля сохранена оригинальная система полного привода и механическая трёхступенчатая коробка передач. Под капотом стоит электромотор GTe-253, развивающий 155 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента. Благодаря блоку аккумуляторных батарей от Tesla ёмкостью 36 кВт·ч внедорожник может проехать на одном заряде до 150 километров.
Ford Bronco
Но если характеристики электрического Land Cruiser от Electric GT не сильно отличаются от оригинала, то Bronco от Zero Labs — сын маминой подруги на фоне базового внедорожника. Мало того, что машину перевели на электричество, её ещё и модифицировали в других местах!
Прокачанный Bronco получил углепластиковые панели кузова, независимую подвеску с настраиваемыми амортизаторами Fox, тормоза Brembo, а также современный салон с продвинутой мультимедийной системой. Но главным новшеством, конечно, стала электрическая силовая установка, суммарная мощность которой составляет 600 лошадиных сил. Это почти в пять раз больше, чем у оригинального Bronco. Запас хода, благодаря батареям ёмкостью 70 кВт·ч, составляет 300 километров.
Компания Zero Labs планирует построить 150 таких машин. Цены начинаются от 189 тысяч долларов. За доплату можно индивидуализировать салон или поставить пневмоподвеску.
Jeep Wrangler
Серийный Wrangler на батарейках компания Jeep может представить ещё в этом году, хотя концепту, предвещавшему такую модель, уже 12 лет! Но если терпеть больше не получается, то добро пожаловать в Южную Корею! Там уже построили электрические Рэнглеры.
Лишённые ДВС машины создала научно-исследовательская лаборатория CAD4X. Целью эксперимента было выяснить, насколько электрическая силовая установка окажется эффективной в условиях реального бездорожья. Для этого Джипы оснастили электромоторами с крутящим моментом 285 Нм, аккумуляторами Kokam (60 кВт·ч), а также полным внедорожным пакетом: зубастыми шинами, двойными амортизаторами, силовыми бамперами, лебёдкой... Результаты эксперимента порадовали: машины уверенно ползали по валунам и форсировали глубокие броды.
Увы, поскольку машины создавались во имя науки, приобрести их нельзя. Однако вам никто не запретит попробовать договориться с корейцами хотя бы на тест-драйв.
Land Rover Defender
С электрическими Дефендерами ситуация обстоит проще. Во-первых, их созданием уже сейчас занимается голландская фирма Plower: пригоняешь машину первого поколения к ним в мастерскую, оставляешь на несколько месяцев, а потом забираешь тихий Деф со 160 силами, 300 Нм тяги и запасом хода на 260 километров.
Во-вторых, не исключено, что внедорожник второго поколения станет электрическим уже на конвейере. Тем более, что полностью электрическую силовую установку на Defender компания Land Rover примеряла ещё в 2013 году. Тогда вездеход оснастили электромотором мощностью 95 лошадиных сил и крутящим моментом в 330 Нм. Поскольку батарея была небольшой ёмкости (27 кВт·ч), запаса хода прототипов не хватало даже на 100 километров. Впрочем, для экспериментальной машины больше и не надо.
Bollinger B1
О внедорожниках Bollinger разговоры ходят уже не один год, но воз пока и ныне там: компания лишь собирает предзаказы и раз в год выкатывает новый прототип. Любители электрокаров, конечно, ждать умеют — спасибо Илону Маску. Вот и заказчики Bollinger пока ждут.
Чего ждут? Внедорожника с запасом хода в 300 километров, разгоном до 100 километров в час за 4,5 секунды, возможностью быстрой подзарядки, регулируемым дорожным просветом, а также с быстросъёмными панелями, которые позволят легко кастомизировать машину. Цены кусаются — 125 тысяч долларов США. Зато этот внедорожник куда больше похож на настоящий, а значит, сможет заехать куда дальше, чем Tesla Model X. По крайней мере, по бездорожью.
Rivian R1S
А это модель компании Rivian, которая должна пойти в серию в ближайшие месяцы. За сопоставимые с B1 деньги она не только предлагает роскошный салон с продвинутой мультимедийной системой, но и незаурядные технические характеристики.
Четыре электромотора на каждом колесе обеспечивают Rivian 750 лошадиными силами и разгоном до 100 километров в час за 3 с небольшим секунды. Предполагаемый запас хода в 640 километров, на первый взгляд, выглядит слишком оптимистичным, но, учитывая огромную ёмкость аккумуляторов (180 кВт·ч), R1S и правда может оказаться очень «выносливым».
Кроме того, в Rivian заявляют, что внедорожник способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонн и преодолевать броды глубиной до 90 сантиметров. Осталось дождаться потребительских тестов, которые всё это докажут (или опровергнут). Ну а поворачивать по-танковому, на месте, он уже умеет!
УАЗ Хантер
Внезапное пополнение в рядах внедорожных электрокаров, которое стало возможным благодаря чешской компании MW Motors.
На родине Франца Кафки и Альфонсо Мухи УАЗ Хантер не только обзавёлся полностью электрической силовой установкой, но и стал «праворуким»: MW Spartan (именно так называют сменивший парадигму Хантер) сделали с прицелом на Великобританию. А в дальнейшем электро-Хантер должен выйти на другие рынки — Японии, ЮАР и тех стран, где ездят с другой стороны дороги.
Сборка этих машин будет налажена в Чехии. Отличить их от обычных Хантеров можно только по отсутствию выхлопных труб и по содержанию подкапотного пространства, где поселился электромотор. Ёмкость аккумуляторных батарей Спартана составит от 56 до 90 кВт·ч.