Шноркель больше не нужен! 10 настоящих внедорожников на электротяге

Братья Крайзель, основатели одноимённой компании, способны превратить в электрокар что угодно — от фургона Mercedes-Benz Sprinter до кроссовера Skoda Yeti. Поэтому, когда экс-губернатор Калифорнии (и, по совмести­тельству, Терминатор) Арнольд Шварце­неггер обратился к ним с просьбой построить электрический Гелик, они с радостью приняли этот вызов.

Переход на электротягу увеличил массу G-класса до 3,1 тонны, но подарил внушительную разгонную динамику: на ускорение до 100 кило­метров в час «кирпич» тратит всего 5,6 секунды. Суммарная мощность двух электро­моторов, обеспечи­вающих постоянный полный привод, — 483 лошадиные силы.

По запасу хода не Тесла, конечно, но тоже неплохо — около 300 километров. Более того, от 150-киловаттной зарядной станции Mercedes от Kreisel может восполнить 80 процентов заряда всего за 25 минут. Автомобиль Терминатору настолько понравился, что позже Шварц заказал у Kreisel ещё один электрокар — в этот раз на базе кое-какого американ­ского внедорожника...