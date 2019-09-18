Электромоторы стилизовали под V8 для установки в раритеты

Для демонстрации и отработки технологии модуль e-Crate установят на внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 1970 года выпуска. После этого в Electric GT намерены начать продажу готовых комп­лектов для пере­оборудо­вания всем желающим. Стоимость набора пока не сообщается.