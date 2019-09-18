Электромоторы стилизовали под V8 для установки в раритеты
Николай Андреев
Калифорнийская фирма Electric GT объявила о создании коробочного решения для конвертации любой машины в электрокар. Изюминкой проекта является корпус для электрической начинки под названием
Модуль e-Crate вмещает в себя электромоторы, бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт, преобразователи постоянного тока и компрессор кондиционера. Он устанавливается на места креплений обычного двигателя, соединяясь со штатной трансмиссией автомобиля. Владельцу останется лишь найти место для тяговой батареи.
На выбор предлагаются два варианта
e-Crate– с одним электромотором мощностью 142 л.с. (325 Н·м) либо двумя электрическими двигателями, суммарно развивающими 243 л.с. (461 Н·м).
Для демонстрации и отработки технологии модуль