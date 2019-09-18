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Электромоторы стилизовали под V8 для установки в раритеты

Новости

Николай Андреев

Калифорнийская фирма Electric GT объявила о создании коро­бочного решения для кон­вертации любой машины в электрокар. Изюминкой проекта является корпус для электри­ческой начинки под названием e-Crate, выполненный в форме V-образного двигателя внутрен­него сгорания. О разработке рас­сказал портал Motorious.

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  • Модуль e-Crate вмещает в себя электро­моторы, бортовое зарядное устрой­ство мощностью 6,6 кВт, преобразо­ватели постоянного тока и компрес­сор кондици­онера. Он устанавли­вается на места креплений обычного двигателя, соединяясь со штатной транс­миссией автомобиля. Владельцу останется лишь найти место для тяговой батареи.

  • На выбор предлагаются два варианта e-Crate – с одним электро­мотором мощностью 142 л.с. (325 Н·м) либо двумя электри­ческими двигателями, суммарно развива­ющими 243 л.с. (461 Н·м).

Для демонстрации и отработки технологии модуль e-Crate установят на внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 1970 года выпуска. После этого в Electric GT намерены начать продажу готовых комп­лектов для пере­оборудо­вания всем желающим. Стоимость набора пока не сообщается.

Готовы переделать свой автомобиль в электрический?

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