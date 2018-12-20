Когда электромобили вытеснят с наших дорог машины с ДВС

Не удивляйтесь, но этим же вопросом задавались наши предки – еще в начале XX века. Первые электромобили появились на улицах городов всего на несколько лет позже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. И уже тогда имели множество преимуществ над изобретением Карла Бенца!

Электромобили почти не шумели и совсем не дымили. Их было легко обслуживать, поскольку электромоторы требовали к себе намного меньше внимания, чем двигатели внутреннего сгорания, тогда еще очень капризные и несовершенные. А главное – электромобилями было намного проще управлять! При запуске не нужно было крутить тяжелую рукоятку «кривого стартера», в движении – регулировать опережение зажигания и состав топливной смеси…

