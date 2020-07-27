Дороже, но беднее: Mercedes-Benz назвал российские цены на обновлённый Vito

Ford Mustang из «Угнать за 60 секунд» оценили в 35 миллионов рублей

Новости

Кирилл Малышев

Цена купе Ford Mustang Shelby GT500, выставлен­ного на продажу автосалоном Al Ain Class Motors, составляет почти 500 000 долларов (35,7 миллиона долларов). Это одна из 11 построенных для фильма «Угнать за 60 секунд» машин. Ездили из них всего три.

1/16

  • Двухдверки для картины делала фирма Cinema Vehicle Services. Ходовые версии оснащались двигателем 5.8 V8, пяти­ступен­чатой «механикой» и системой закиси азота. Мощность мотора купе, выстав­ленного на продажу, составляет 641 л.с. Пробег автомобиля — 1609 километров.

  • В январе этого года на аукционе Mecum другая «Элеонора» ушла за 852 500 долларов. Если сравнить фото­графии, то у того купе не было автографа Кэролла Шелби и принтов с названием фильма в салоне. 

  • Фильм «Угнать за 60 секунд» 2000 года был ремейком одно­имённой картины 1974-го. Главных героев сыграли Николас Кейдж и Анджелина Джоли.

Какой вариант «Угнать за 60 секунд» лучше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение