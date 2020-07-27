Ford Mustang из «Угнать за 60 секунд» оценили в 35 миллионов рублей
Кирилл Малышев
Цена купе Ford Mustang Shelby GT500, выставленного на продажу автосалоном Al Ain Class Motors, составляет почти 500 000 долларов (35,7 миллиона долларов). Это одна из 11 построенных для фильма «Угнать за 60 секунд» машин. Ездили из них всего три.
Двухдверки для картины делала фирма Cinema Vehicle Services. Ходовые версии оснащались двигателем 5.8 V8, пятиступенчатой «механикой» и системой закиси азота. Мощность мотора купе, выставленного на продажу, составляет 641 л.с. Пробег автомобиля — 1609 километров.
В январе этого года на аукционе Mecum другая «Элеонора» ушла за 852 500 долларов. Если сравнить фотографии, то у того купе не было автографа Кэролла Шелби и принтов с названием фильма в салоне.
Фильм «Угнать за 60 секунд» 2000 года был ремейком одноимённой картины
1974-го.Главных героев сыграли Николас Кейдж и Анджелина Джоли.