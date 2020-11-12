Один из трёх существующих Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» выставлен на продажу

Всего компания Cinema Vehicle Services в содружестве со знаме­нитыми кастомай­зерами Чипом Фузом и Стивом Стэнфордом построила для съёмок 11 абсолютно одинаковых внешне автомо­билей — базой для них стали обычные Мустанги образца 1967–1968 годов. Пережили работу на съёмочной площадке с испол­нением погонь и трюков только три из них.

После завершения киносъёмок была создана ещё одна «Элеонор» — 12-я по счёту, которую выпустили специ­ально для продюсера и режис­сёра Джери Брук­хаймера. Однако официально в числе всех киномашин коллекци­онеры её не учитывают.

Утверждается, что выстав­ленный на продажу экзем­пляр был приобретён компанией при посред­ничестве Cinema Vehicle Services в США в 2017 году. Это седьмая по счёту «Элеонор» из тех, что работали на съёмочной площадке.

Масл-кар оснащён 5,8-литровым V8 от Ford Racing с выпуском Borla, доработанной подвеской и модифи­циро­ванным салоном. По какой причине коллекци­онеры решили расстаться с одним из самых знаменитых Мустангов всех времён, не сообщается.

В 2013 году одна из «Элеонор» сменила владельца при посредни­честве аукциона Mecum за миллион долларов и долгое время считалась самым дорогим Мустангом в истории. В январе нынешнего года на той же площадке был продан ещё один экзем­пляр: сумма сделки составила 852 500 долларов.