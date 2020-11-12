Один из трёх существующих Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» выставлен на продажу
Дмитрий Елизаров
Немецкая компания Chromecars, один из крупнейших в мире коллекционеров киноавтомобилей, решила расстаться с оригинальной «Элеонор» — Ford Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем в главной роли. Цена знаменитого масл-кара не называется.
Всего компания Cinema Vehicle Services в содружестве со знаменитыми кастомайзерами Чипом Фузом и Стивом Стэнфордом построила для съёмок 11 абсолютно одинаковых внешне автомобилей — базой для них стали обычные Мустанги образца 1967–1968 годов. Пережили работу на съёмочной площадке с исполнением погонь и трюков только три из них.
После завершения киносъёмок была создана ещё одна «Элеонор» —
12-япо счёту, которую выпустили специально для продюсера и режиссёра Джери Брукхаймера. Однако официально в числе всех киномашин коллекционеры её не учитывают.
Утверждается, что выставленный на продажу экземпляр был приобретён компанией при посредничестве Cinema Vehicle Services в США в 2017 году. Это седьмая по счёту «Элеонор» из тех, что работали на съёмочной площадке.
Масл-кар оснащён 5,8-литровым V8 от Ford Racing с выпуском Borla, доработанной подвеской и модифицированным салоном. По какой причине коллекционеры решили расстаться с одним из самых знаменитых Мустангов всех времён, не сообщается.
В 2013 году одна из «Элеонор» сменила владельца при посредничестве аукциона Mecum за миллион долларов и долгое время считалась самым дорогим Мустангом в истории. В январе нынешнего года на той же площадке был продан ещё один экземпляр: сумма сделки составила 852 500 долларов.
Популярность кинематографического образа «Элеонор» спровоцировала появление множества как подделок, так и тюнинг-комплектов в этом стиле. Некоторое время назад сама компания CVS выпустила в свет ограниченную 150 экземплярами партию бодикитов, позволяющих превратить Мустанг в «Элеонор», и разрешила нескольким ателье изготавливать лицензионные копии. В комплект вошли обвес для кузова, колёсные диски и выхлоп.