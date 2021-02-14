С молотка пустят редкий Porsche 911, принадлежавший Диего Марадоне
Михаил Кондратьев
Аукционный дом Bonhams пополнил список лотов автомобилем, принадлежавшим легендарному футболисту Диего Марадоне. Это 29-летний Porsche 911 в редкой версии. Прогнозируемая стоимость спорткара составляет 150–200 тысяч евро (13,5–18 миллионов рублей), торги за него пройдут в марте.
Открытая модель поколения 964 относится к серии из всего 1,2 тысячи машин, полное название модификации: Carrera 2 Convertible Works Turbo Look. Он оснащён более чем 250-сильным 3,6-литровым двигателем с воздушным охлаждением. Пробег составляет 120 тысяч километров, а состояние оценивается как хорошее.
Марадона купил его в 1992 году при переезде в Испанию и использовал достаточно часто. Однажды футболиста за рулём Porsche остановила полиция — за проезд на красный сигнал светофора и скорость около
180 км/чв городе.
Через год 911-й был продан жителю Майорки, с тех пор он сменил несколько владельцев. У нынешнего спорткар находится с 2016 года.
С начала года на продажу выставляли и другие автомобили, принадлежавшие знаменитостям. Например, лоурайдер от известного ателье West Coast Customs, построенный для баскетболиста Коби Брайанта, а также очень редкая BMW M1 звезды «Форсажа» Пола Уокера.