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С молотка пустят редкий Porsche 911, принадлежавший Диего Марадоне

Новости

Михаил Кондратьев

Аукционный дом Bonhams пополнил список лотов автомобилем, принад­лежавшим леген­дарному футболисту Диего Марадоне. Это 29-летний Porsche 911 в редкой версии. Прогнози­руемая стоимость спорткара составляет 150–200 тысяч евро (13,5–18 миллионов рублей), торги за него пройдут в марте.

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  • Открытая модель поколения 964 относится к серии из всего 1,2 тысячи машин, полное название моди­фикации: Carrera 2 Convertible Works Turbo Look. Он оснащён более чем 250-сильным 3,6-литровым двигателем с воздушным охлаждением. Пробег составляет 120 тысяч километров, а состояние оценивается как хорошее.

  • Марадона купил его в 1992 году при переезде в Испанию и использовал достаточно часто. Однажды футболиста за рулём Porsche остановила полиция — за проезд на красный сигнал светофора и скорость около 180 км/ч в городе.

  • Через год 911-й был продан жителю Майорки, с тех пор он сменил несколько владельцев. У нынешнего спорткар находится с 2016 года.

  • С начала года на продажу выставляли и другие автомо­били, принад­лежавшие знаменито­стям. Например, лоурайдер от известного ателье West Coast Customs, построенный для баскет­болиста Коби Брайанта, а также очень редкая BMW M1 звезды «Форсажа» Пола Уокера.

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