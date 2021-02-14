С молотка пустят редкий Porsche 911, принадлежавший Диего Марадоне

Открытая модель поколения 964 относится к серии из всего 1,2 тысячи машин, полное название моди­фикации: Carrera 2 Convertible Works Turbo Look. Он оснащён более чем 250-сильным 3,6-литровым двигателем с воздушным охлаждением. Пробег составляет 120 тысяч километров, а состояние оценивается как хорошее.

Марадона купил его в 1992 году при переезде в Испанию и использовал достаточно часто. Однажды футболиста за рулём Porsche остановила полиция — за проезд на красный сигнал светофора и скорость около 180 км/ч в городе.

Через год 911-й был продан жителю Майорки, с тех пор он сменил несколько владельцев. У нынешнего спорткар находится с 2016 года.