Очень дешёвый комтранс: машины для работы ценой до 1 миллиона рублей

Седые петролхэды: люди в возрасте, кайфующие от вождения

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Алексей Олефиренко

Поколение Z в большинстве своём не восприни­мает авто­мобили как увлече­ние, хобби или откровенную страсть. Для них машины — лишь функци­ональный гаджет, как смартфон или ложка. А с развитием карше­ринга и грядущим появ­лением беспи­лотных авто­мобилей петрол­хэды рискуют и вовсе стать красно­книжными созданиями. Тем не менее, пока на свете остаётся немало людей, для которых автомобили — это неотъем­лемая часть их жизни. И многим из них глубоко за 50 лет.

Леннарт Рибринг

Леннарт Рибринг родился в Стокгольме и уже с детских лет интересо­вался машинами. Особенно ему нравились мощные авто­мобили из Америки, в частности — Ford Mustang. Поэтому, как только у Рибринга появилась возмож­ность купить Мустанг первого поколения, он тут же воплотил свою мечту. А позже стал владельцем Mustang GT шестого поколения.

Тут стоит сделать важное уточнение: Леннарт родился в 1919 году и на момент покупки свежего Mustang GT ему было 97 лет. Свои первые водитель­ские права он получил ещё до Второй мировой войны, в 1938 году. А первый Mustang приобрёл во второй половине 60-х.

Немногие бы решились купить новый спорткар в таком возрасте, но только не Леннарт. «Мне осталось жить не так много, поэтому я использую все возмож­ности по максимуму», — заявил пенсионер-петролхэд. Достойный пример для подражания.

Рэндалл Питман

Как и многие американцы преклонного возраста, Рэндалл Питман испытывает особые чувства к машинам. Потому что сама авто­индустрия буквально зарож­далась на его глазах. Уже в юном возрасте Рэндалл загорелся желанием при­обрести собствен­ный авто­мобиль, поэтому устроился работать на авто­заправку, где получал 10 центов в час. И, сколо­тив состояние в немысли­мые 50 долларов, отправился на местный авто­мобильный аукцион.

Поскольку на 50 долларов особо не разгуляешься, Рэндалл за 47,5 долларов купил «Жестянку Лиззи» — Ford Model T 1927 года в кузове пикап. Однако машина так понрави­лась амери­канцу, что он регулярно ездит на ней вот уже больше 70 лет. Вдумайтесь: 70 лет на полностью аутен­тичной Model T! У которой нет ни указателей поворота, ни ремней безопас­ности, ни электрон­ного стартера. У которой даже педали газа нет!

Сейчас Рэндаллу 88 лет. В его гараже два Ford Model T: помимо пикапа теперь там живёт и купе, которое Питман надеется вос­становить.

Билли Макичерн

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Канадец Билл Макичерн в начале 70-х органи­зовал успешный бизнес – компанию по чистке ковров. И прибыли от этого дела хватило, чтобы уже в скором времени приобрести Porsche 911. Машина Биллу понрави­лась, поэтому, когда в мае 1975 года был презенто­ван 911 Turbo (930), он апдейт­нулся до флагманской версии.

260-сильное купе Билл получил в мае 1976 года и с тех пор не менял машину — потому что 911 Turbo его устраи­вает по сей день. Динамика оригинального Turbo даже по современным меркам вполне себе ничего, а уж надёж­ность поистине потрясающая. Билл намотал по Канаде и США уже более 1,2 миллиона кило­метров на этом купе, и большая поломка случалась лишь единожды: при пробеге в 615 тысяч кило­метров разва­лился шкив вентилятора.

Генри Харрфельдт

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Всем бы такую старость, как у норвежца Генри Харрфельдта. Распо­лагающий AC Cobra и репликой гоночного Ford GT40 для поездок по выходным, забойный дедуля полгода назад купил себе машину на каждый день. И ей стал не какой-то скучный минивэн или кроссовер, а суперкар — McLaren 720S Spider.

Генри приобрёл МакЛарен на свою 78-ю годов­щину. Машина обошлась ему в 4 317 000 крон (30,9 миллиона рублей), и он реально ездит на ней каждый день: меньше чем за год пробег Спайдера достиг четырёх тысяч кило­метров! Как признаётся сам авто­мобильный энтузиаст, этой колес­ницей управлять намного проще, чем американ­скими масл-карами. К тому же у 720S «потрясающая динамика разгона».

McLaren 720S Spider разгоняется до 100 километров в час за 2,9 секунды, а его максимальная скорость состав­ляет 340 километров в час. В движе­ние машину приводит четырёх­литровый битурбиро­ванный V8 мощностью 720 лошадиных сил.

Джо Ньюман

Перед вами один из старейших водителей на планете. Его зовут Джо Ньюман, ему 107 лет, и в начале 2020 года он продлил своё водитель­ское удосто­верение до 2022 года. Проживает Джо во Флориде, где редко случаются холодные зимы. Поэтому и ездит на соответ­ствующей машине – красном родстере Mercedes SLK 320.

Как признаётся сам Джо, он постоянно занят физической и умственной деятель­ностью, поэтому хорошо себя чув­ствует и не испытывает труд­ностей при управ­лении. И согласен с тем, что людей в возрасте нужно обследовать очень тщательно перед тем, как продлевать им (или выдавать) водитель­ские удосто­верения.

Рооси из Таллина

Но не только мужчины остаются петролхэдами до седин. Немало авто­любителей и среди женщин.

92-летняя Рооси из Таллина всю свою жизнь ездила лишь на машинах советского произ­водства. Последний её автомобиль — алый Москвич, который она до сих пор поддер­живает на ходу и на котором ежене­дельно проезжает более ста кило­метров. Недавно Рооси продлила водитель­ские права, и по этому случаю для неё была организо­вана необычная поездка.

Рооси дали порулить новейшей Tesla Model X, которая, наверное, женщине показалась настоящим космо­лётом. Было видно, что Рооси слегка нервни­чала за рулём чужой машины, но всё-таки закончила тест-драйв успешно. В ролике есть субтитры на русском языке.

Джулия Альбу

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В 2017 году Джулия Альбу, проживающая в африкан­ском Кейптауне, решила, что она давненько не видела дочь, живущую в Лондоне. И решила навестить её, проехав 12 тысяч километров само­стоятельно. За рулём автомобиля. А именно — за рулём немолодой Toyota Conquest, которую сама Джулия называет Трейси.

Сумасшедшее путешествие 80-летней женщины проспонси­ровали несколько компаний и благо­твори­тельных фондов. Кроме того, Джулия создала сайт-блог, чтобы описывать свой опыт. Удиви­тельно, но это большое путеше­ствие немолодая Toyota выдер­жала без особых проблем. Хотя на момент поездки на одометре Трейси уже было 354 тысячи километров.

Джулия смогла не только доехать до Лондона, но и благо­получно вернуться обратно. По возвращению к ней обратился книжный дом с просьбой написать книгу о поездке: одну – от лица Джулии, другую — для детей — от лица Трейси.

Кэтлин Брукс

Американка Кэтлин Брукс тоже дала имя своему автомобилю: красный Volkswagen Beetle она называет Энни. Кэтлин приобрела машину новой в декабре 1966 года и с тех самых пор не меняла её. Кэтлин и Энни стали подругами на долгие годы.

В компании Volkswagen узнали об этом союзе и решили сделать 73-летней женщине презент — отреставри­ровать её «Жука» на заводе Volkswagen в Мексике, где ориги­нальный Beetle выпускался вплоть до начала 2000-х. В течение 11 месяцев 60 рабочих восстанав­ливали автомобиль, параллельно заменяя некоторые компо­ненты подвески и тормозной системы на более совре­менные и производи­тельные. В итоге получился эффектный рестомод, который не стыдно и в музее выставить.

И если расставание с Энни Кэтлин пережи­вала очень эмоци­онально, то после воссоеди­нения и вовсе не смогла сдержать эмоции.

Соня Хайнигер

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Про таких, как Соня Хайнигер, говорят: «много­гранная личность». Посудите сами: по будням 76-летняя дама руководит собствен­ным бизнесом, а по выходным занимается авто­спортом или рассекает по альпий­ским дорогам на собственном Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale.

Как признаётся сама Соня, управлять автомо­билем Lamborghini не сложнее, чем каким-либо другим. Однако автоспортс­менку, которая выступает как на Lamborghini, так и на Porsche 911 GT3, беспокоит то, что при создании мощных машин нынешние автопроиз­водители смотрят на процесс лишь с одной стороны — с мужской. Как кажется Соне, совре­менному миру не хватает суперкаров с более выраженной феминностью.

Михалина Боровчик

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81-летняя Михалина копила деньги 13 лет и в 2016 году наконец-то купила автомобиль своей мечты — Subaru WRX STI, который обошёлся пенсионерке в 46 тысяч евро.

«У этой машины есть душа, сердце и, в отличие от других машин, она застав­ляет меня чувст­вовать себя живой», — прокомменти­ровала свою покупку Михалина. Причём полячка взяла STI не с автомати­ческой коробкой передач, а на «механике». Наш человек!

Ежегодно Михалина проезжает около 15 тысяч километров, путеше­ствуя между Ченстоховой, Вроцлавом и Краковом. И готова к тому, что счета за обслужи­вание 300-сильного турбо­седана будут немалыми.

Будете ездить за рулём в возрасте 70+?

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