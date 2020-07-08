Седые петролхэды: люди в возрасте, кайфующие от вождения

Леннарт Рибринг родился в Стокгольме и уже с детских лет интересо­вался машинами. Особенно ему нравились мощные авто­мобили из Америки, в частности — Ford Mustang. Поэтому, как только у Рибринга появилась возмож­ность купить Мустанг первого поколения, он тут же воплотил свою мечту. А позже стал владельцем Mustang GT шестого поколения.

Тут стоит сделать важное уточнение: Леннарт родился в 1919 году и на момент покупки свежего Mustang GT ему было 97 лет. Свои первые водитель­ские права он получил ещё до Второй мировой войны, в 1938 году. А первый Mustang приобрёл во второй половине 60-х.

Немногие бы решились купить новый спорткар в таком возрасте, но только не Леннарт. «Мне осталось жить не так много, поэтому я использую все возмож­ности по максимуму», — заявил пенсионер-петролхэд. Достойный пример для подражания.