Седые петролхэды: люди в возрасте, кайфующие от вождения
Алексей Олефиренко
Поколение Z в большинстве своём не воспринимает автомобили как увлечение, хобби или откровенную страсть. Для них машины — лишь функциональный гаджет, как смартфон или ложка. А с развитием каршеринга и грядущим появлением беспилотных автомобилей петролхэды рискуют и вовсе стать краснокнижными созданиями. Тем не менее, пока на свете остаётся немало людей, для которых автомобили — это неотъемлемая часть их жизни. И многим из них глубоко за 50 лет.
Леннарт Рибринг
Леннарт Рибринг родился в Стокгольме и уже с детских лет интересовался машинами. Особенно ему нравились мощные автомобили из Америки, в частности — Ford Mustang. Поэтому, как только у Рибринга появилась возможность купить Мустанг первого поколения, он тут же воплотил свою мечту. А позже стал владельцем Mustang GT шестого поколения.
Тут стоит сделать важное уточнение: Леннарт родился в 1919 году и на момент покупки свежего Mustang GT ему было 97 лет. Свои первые водительские права он получил ещё до Второй мировой войны, в 1938 году. А первый Mustang приобрёл во второй половине
Немногие бы решились купить новый спорткар в таком возрасте, но только не Леннарт. «Мне осталось жить не так много, поэтому я использую все возможности по максимуму», — заявил пенсионер-петролхэд. Достойный пример для подражания.
Рэндалл Питман
Как и многие американцы преклонного возраста, Рэндалл Питман испытывает особые чувства к машинам. Потому что сама автоиндустрия буквально зарождалась на его глазах. Уже в юном возрасте Рэндалл загорелся желанием приобрести собственный автомобиль, поэтому устроился работать на автозаправку, где получал 10 центов в час. И, сколотив состояние в немыслимые 50 долларов, отправился на местный автомобильный аукцион.
Поскольку на 50 долларов особо не разгуляешься, Рэндалл за 47,5 долларов купил «Жестянку Лиззи» — Ford Model T 1927 года в кузове пикап. Однако машина так понравилась американцу, что он регулярно ездит на ней вот уже больше 70 лет. Вдумайтесь: 70 лет на полностью аутентичной Model T! У которой нет ни указателей поворота, ни ремней безопасности, ни электронного стартера. У которой даже педали газа нет!
Сейчас Рэндаллу 88 лет. В его гараже два Ford Model T: помимо пикапа теперь там живёт и купе, которое Питман надеется восстановить.
Билли Макичерн
Канадец Билл Макичерн в начале
260-сильное купе Билл получил в мае 1976 года и с тех пор не менял машину — потому что 911 Turbo его устраивает по сей день. Динамика оригинального Turbo даже по современным меркам вполне себе ничего, а уж надёжность поистине потрясающая. Билл намотал по Канаде и США уже более 1,2 миллиона километров на этом купе, и большая поломка случалась лишь единожды: при пробеге в 615 тысяч километров развалился шкив вентилятора.
Генри Харрфельдт
Всем бы такую старость, как у норвежца Генри Харрфельдта. Располагающий AC Cobra и репликой гоночного Ford GT40 для поездок по выходным, забойный дедуля полгода назад купил себе машину на каждый день. И ей стал не какой-то скучный минивэн или кроссовер, а суперкар — McLaren 720S Spider.
Генри приобрёл МакЛарен на свою
McLaren 720S Spider разгоняется до 100 километров в час за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час. В движение машину приводит четырёхлитровый битурбированный V8 мощностью 720 лошадиных сил.
Джо Ньюман
Перед вами один из старейших водителей на планете. Его зовут Джо Ньюман, ему 107 лет, и в начале 2020 года он продлил своё водительское удостоверение до 2022 года. Проживает Джо во Флориде, где редко случаются холодные зимы. Поэтому и ездит на соответствующей машине – красном родстере Mercedes SLK 320.
Как признаётся сам Джо, он постоянно занят физической и умственной деятельностью, поэтому хорошо себя чувствует и не испытывает трудностей при управлении. И согласен с тем, что людей в возрасте нужно обследовать очень тщательно перед тем, как продлевать им (или выдавать) водительские удостоверения.
Рооси из Таллина
Но не только мужчины остаются петролхэдами до седин. Немало автолюбителей и среди женщин.
92-летняя Рооси из Таллина всю свою жизнь ездила лишь на машинах советского производства. Последний её автомобиль — алый Москвич, который она до сих пор поддерживает на ходу и на котором еженедельно проезжает более ста километров. Недавно Рооси продлила водительские права, и по этому случаю для неё была организована необычная поездка.
Рооси дали порулить новейшей Tesla Model X, которая, наверное, женщине показалась настоящим космолётом. Было видно, что Рооси слегка нервничала за рулём чужой машины, но всё-таки закончила тест-драйв успешно. В ролике есть субтитры на русском языке.
Джулия Альбу
В 2017 году Джулия Альбу, проживающая в африканском Кейптауне, решила, что она давненько не видела дочь, живущую в Лондоне. И решила навестить её, проехав 12 тысяч километров самостоятельно. За рулём автомобиля. А именно — за рулём немолодой Toyota Conquest, которую сама Джулия называет Трейси.
Сумасшедшее путешествие 80-летней женщины проспонсировали несколько компаний и благотворительных фондов. Кроме того, Джулия создала сайт-блог, чтобы описывать свой опыт. Удивительно, но это большое путешествие немолодая Toyota выдержала без особых проблем. Хотя на момент поездки на одометре Трейси уже было 354 тысячи километров.
Джулия смогла не только доехать до Лондона, но и благополучно вернуться обратно. По возвращению к ней обратился книжный дом с просьбой написать книгу о поездке: одну – от лица Джулии, другую — для детей — от лица Трейси.
Кэтлин Брукс
Американка Кэтлин Брукс тоже дала имя своему автомобилю: красный Volkswagen Beetle она называет Энни. Кэтлин приобрела машину новой в декабре 1966 года и с тех самых пор не меняла её. Кэтлин и Энни стали подругами на долгие годы.
В компании Volkswagen узнали об этом союзе и решили сделать
И если расставание с Энни Кэтлин переживала очень эмоционально, то после воссоединения и вовсе не смогла сдержать эмоции.
Соня Хайнигер
Про таких, как Соня Хайнигер, говорят: «многогранная личность». Посудите сами: по будням
Как признаётся сама Соня, управлять автомобилем Lamborghini не сложнее, чем каким-либо другим. Однако автоспортсменку, которая выступает как на Lamborghini, так и на Porsche 911 GT3, беспокоит то, что при создании мощных машин нынешние автопроизводители смотрят на процесс лишь с одной стороны — с мужской. Как кажется Соне, современному миру не хватает суперкаров с более выраженной феминностью.
Михалина Боровчик
81-летняя Михалина копила деньги 13 лет и в 2016 году наконец-то купила автомобиль своей мечты — Subaru WRX STI, который обошёлся пенсионерке в 46 тысяч евро.
«У этой машины есть душа, сердце и, в отличие от других машин, она заставляет меня чувствовать себя живой», — прокомментировала свою покупку Михалина. Причём полячка взяла STI не с автоматической коробкой передач, а на «механике». Наш человек!
Ежегодно Михалина проезжает около 15 тысяч километров, путешествуя между Ченстоховой, Вроцлавом и Краковом. И готова к тому, что счета за обслуживание 300-сильного турбоседана будут немалыми.