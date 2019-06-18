Это надо слышать: четыре десятка Pagani на одной трассе

Пожилой мужчина проехал сквозь рынок, никого не задев

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Николай Андреев

В австралийском городе Леонгата 86-летний водитель по непонятным причинам перепутал дороги и проехал на кроссовере Hyundai ix35 сквозь торговые ряды. К счастью, в инциденте никто не пострадал, так как всё произошло рано утром, во время открытия магазинов.

Occurred on June 13, 2019 / Leongatha, Australia "Myself and a co-worker had just opened the store at 9 am and started our day as usual. Then at 9:15 am, we were talking at the front counter when we both heard a very loud sound that sounded like a cattle truck when I paused and looked out the front door I saw a car rushing past at about 45kph on the footpath. I was in shock and felt sick as I rushed out to see if anyone was injured or even killed. The 86-year-old man mounted the curb at a bakery four doors up the street (about 40m away) then passed our shop and continued another 100m down the street taking out cafe chairs and other retail stuff. Then it hit, and completely took out the Anzac war memorial at the main roundabout intersection and continued another 50m over the roundabout and ended up crashing into a parking sign on the opposite footpath in front of a cafe. It happened so quickly and it was a very scary incident. Amazingly, noone was injured." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop

Как рассказали очевидцы, автомобиль переехал через бордюр и на скорости около 45 км/ч проехал 140 метров вдоль магазинчиков. В итоге кроссовер остановился на противоположной стороне улицы.

Вы часто ездите по тротуарам?

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