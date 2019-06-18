Пожилой мужчина проехал сквозь рынок, никого не задев

В австралийском городе Леонгата 86-летний водитель по непонятным причинам перепутал дороги и проехал на кроссовере Hyundai ix35 сквозь торговые ряды. К счастью, в инциденте никто не пострадал, так как всё произошло рано утром, во время открытия магазинов.