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На продажу выставлен пикап Chevrolet El Camino 1984 года с единственным владельцем

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Кирилл Малышев

На портале Craiglist выставили на продажу пикап Chevrolet El Camino, у которого с момента первой продажи в 1984 году и по настоящее время был только один владелец, и ему сейчас 84 года. Машину оценили в 6000 долларов США (460 000 рублей).

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  • На одометре машины — чуть меньше 100 000 километров. Об аккурат­ности хозяина говорит тот факт, что сохранился оригинальный счёт на покупку автомобиля в 1984 году.

  • Кузов не реставрировался и оттого выглядит не блестяще. Однако очагов ржавчины нет, а грузовой отсек смотрится отлично. Интерьер требует вмеша­тель­ства, даже если новый владелец решит не превращать этот El Camino в коллекци­онный экземпляр.

  • На машине установлены круиз-контроль, заводская кассетная магнитола, переднее сиденье с централь­ным подло­котником. Кондици­онер есть, но не работает. Стекло­подъёмники ручные.

  • Под капотом – пятилитровый двигатель V8, атрибут модификации Super Sport (SS). В зависи­мости от исполнения с него снимали 150 или 165 л.с. В системе питания работает четырёх­камерный карбюратор. На машине установлен опциональный трёхступен­чатый «автомат». Продавец уверяет, что всё в авто­мобиле работает и он в состоянии «сел – поехал».

  • Chevrolet El Camino с 1959 по 1987 год сменил пять поколений. Машина пред­ставляет собой редкий гибрид легко­вушки и пикапа. Последняя генерация, вышедшая в 1978 году, примеча­тельна двумя фактами: её машино­комплекты для сборки постав­лялись в Иран, а в гамме двигателей был 5,7-литровый дизель V8 компании Oldsmobile.

Недорого ведь?

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