На продажу выставлен пикап Chevrolet El Camino 1984 года с единственным владельцем

На одометре машины — чуть меньше 100 000 километров. Об аккурат­ности хозяина говорит тот факт, что сохранился оригинальный счёт на покупку автомобиля в 1984 году.

Кузов не реставрировался и оттого выглядит не блестяще. Однако очагов ржавчины нет, а грузовой отсек смотрится отлично. Интерьер требует вмеша­тель­ства, даже если новый владелец решит не превращать этот El Camino в коллекци­онный экземпляр.

На машине установлены круиз-контроль, заводская кассетная магнитола, переднее сиденье с централь­ным подло­котником. Кондици­онер есть, но не работает. Стекло­подъёмники ручные.

Под капотом – пятилитровый двигатель V8, атрибут модификации Super Sport (SS). В зависи­мости от исполнения с него снимали 150 или 165 л.с. В системе питания работает четырёх­камерный карбюратор. На машине установлен опциональный трёхступен­чатый «автомат». Продавец уверяет, что всё в авто­мобиле работает и он в состоянии «сел – поехал».