На продажу выставлен пикап Chevrolet El Camino 1984 года с единственным владельцем
Кирилл Малышев
На портале Craiglist выставили на продажу пикап Chevrolet El Camino, у которого с момента первой продажи в 1984 году и по настоящее время был только один владелец, и ему сейчас 84 года. Машину оценили в 6000 долларов США (460 000 рублей).
На одометре машины — чуть меньше 100 000 километров. Об аккуратности хозяина говорит тот факт, что сохранился оригинальный счёт на покупку автомобиля в 1984 году.
Кузов не реставрировался и оттого выглядит не блестяще. Однако очагов ржавчины нет, а грузовой отсек смотрится отлично. Интерьер требует вмешательства, даже если новый владелец решит не превращать этот El Camino в коллекционный экземпляр.
На машине установлены круиз-контроль, заводская кассетная магнитола, переднее сиденье с центральным подлокотником. Кондиционер есть, но не работает. Стеклоподъёмники ручные.
Под капотом – пятилитровый двигатель V8, атрибут модификации Super Sport (SS). В зависимости от исполнения с него снимали 150 или 165 л.с. В системе питания работает четырёхкамерный карбюратор. На машине установлен опциональный трёхступенчатый «автомат». Продавец уверяет, что всё в автомобиле работает и он в состоянии «сел – поехал».
Chevrolet El Camino с 1959 по 1987 год сменил пять поколений. Машина представляет собой редкий гибрид легковушки и пикапа. Последняя генерация, вышедшая в 1978 году, примечательна двумя фактами: её машинокомплекты для сборки поставлялись в Иран, а в гамме двигателей был 5,7-литровый дизель V8 компании Oldsmobile.