Тест в стиле Breaking Bad: Chevrolet El Camino 1959

Перевёрнутая кабина, экзотический тип кузова, шрамы на бортах, бутылка из-под виски вместо бачка с антифризом... Это Chevrolet El Camino. Ему 60 лет, и он из породы ютов — необычной и стильной помеси купе и пикапа. Да, в сериале и в фильме была более молодая модель, но ведь главное в таких автомобилях — это атмосфера, передающаяся из поколения в поколение и сохраняющаяся благодаря увлечённым энтузиастам, которые находят и восстанавливают эти машины.