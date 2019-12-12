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Тест в стиле Breaking Bad: Chevrolet El Camino 1959

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Андрей Шульдешов

Перевёрнутая кабина, экзотический тип кузова, шрамы на бортах, бутылка из-под виски вместо бачка с антифризом... Это Chevrolet El Camino. Ему 60 лет, и он из породы ютов — необычной и стильной помеси купе и пикапа. Да, в сериале и в фильме была более молодая модель, но ведь главное в таких автомобилях — это атмосфера, передающаяся из поколения в поколение и сохраняющаяся благодаря увлечённым энтузиастам, которые находят и восстанавливают эти машины.

КОНКУРС! Найди в ролике брендированную коробку Авто.ру. Что там может лежать? Подпишись на наш канал, пиши неограниченное количество самых безумных идей и выиграй AirPods Pro! Все подробности ниже. Все любят машины из кино — и мы тоже! Наши ведущие уже вспоминали автомобили из «Трансформеров», «Людей в чёрном» и «Форда против Феррари», а в этом ролике Джесси Гусь Пинкман уходит от погони на Chevrolet El Camino из одноимённого спин-оффа культового сериала «Во все тяжкие»! Ну, почти на таком же... — Этот El Camino и ещё множество других крутых тачек выставлены в музее М.О.С.Т. https://www.mostmuseum.ru/ — Этот El Camino на Авто.ру https://ya.cc/7xaNA — Форд против Феррари: история великого противостояния https://youtu.be/G_ASKlF1-zI — Если бы «Людей в чёрном» снимали в России https://youtu.be/4OgC-70edOw — Шесть Бамблби из «Трансформеров» https://youtu.be/8_puPs4V-LQ Перевёрнутая кабина, экзотический тип кузова, шрамы на бортах, бутылка из-под виски вместо бачка с антифризом... Это Chevrolet El Camino. Ему 60 лет, и он из породы ютов — необычной и стильной помеси купе и пикапа. Да, в сериале и в фильме была более молодая модель, но ведь главное в таких автомобилях — это атмосфера, которая передаётся из поколения в поколение и сохраняется благодаря увлечённым энтузиастам, которые находят и восстанавливают эти машины. Правила конкурса: 1. Наименование Конкурса – «Подарки автору автору комментария к видео на YouTube-канале Авто.ру» (далее – «Конкурс») 2. Организатором Конкурса является ООО «Яндекс.Вертикали» (ОГРН 5157746192742). 3. Цель проведения Конкурса: стимулирование аудитории к активности под видео. 4. Сроки проведения Конкурса, этапы: - 4.1. объявление о начале Конкурса – «12» декабря 2019 г. - 4.2. Окончание Конкурса – «26» декабря 2019 г. - 4.3. Определение победителя и подведение итогов – в период с «26» декабря 2019 года по «5» марта 2020 г. 5. Место проведения Конкурса в сети «Интернет»: https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA 6. Механика Конкурса: 6.1. Чтобы стать участником Конкурса, необходимо оставить комментарий по адресу https://youtu.be/jxoWxc_VwnA. В сроки, указанные в п. 4 настоящих правил, редакция Авто.ру подведет итоги, оставив ответ под комментарием победителя и опубликовав ник и имя победителя в описании под видео по адресу https://youtu.be/jxoWxc_VwnA. 6.2. Правила конкурса: • Победителя выбирает редакция Журнала Авто.ру рандомно с помощью генератора чисел https://lizaonair.com/giveaway. • Количество лайков и ответных комментариев никак не влияет на выбор победного комментария к ролику. • В конкурсе не принимают участие комментарии второго уровня, то есть ответы на комментарии других пользователей. • Недопустимы комментарии, оскорбляющие ведущих и других участников ролика, канал Авто.ру, сервис Авто.ру, а также авторов других комментариев по любому признаку (половому, расовому, национальному, религиозному и т.д.). • Состав подарочного набора определяет редакция Авто.ру – наушники AirPods Pro • Состав подарочного набора может меняться. • Победитель будет опубликован в описании под видео. 7. Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает согласие с Общими условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу https://youtu.be/jxoWxc_VwnA. 8. Все Участники Конкурса должны подписаться на YouTube-канал Авто.ру https://www.youtube.com/user/AutoRuTv 9. Победителем Конкурса станет только один автор, чей комментарий выдаст генератор чисел. 10. Подарочный набор предоставляется организатором Конкурса. 11. Подарочный набор отправляется организатором Конкурса посредством курьерской службы победителю по предварительному согласованию адреса и даты доставки с победителем. Все треки из ролика: 00:00 Ben Bostick - Coast Of Mexico 01:12 Tomas Herudekbrash - Brash Gentleman 04:24 Ian Post - Psychic Grad 05:41 Sons Of Anne Harky - Long Black Highway 07:18 Fantoms - Southern Dirt 09:10 Isaac Joel - Zonatus 10:43 Hawksilver - Breaking Apart 12:25 Ben Bostick - Coast Of Mexico

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