В США создали 1930-сильный электрогиперкар с отделкой золотом и драгоценными камнями
Дмитрий Елизаров
Калифорнийский стартап Elation анонсировал собственную разработку под названием Freedom. Гиперкар, построенный по гоночным технологиям, в самой мощной версии получит четыре электромотора совокупной мощностью 1930 л.с. и сможет ускоряться до
Стартап создан Карлосом Сатуловски и Мауро Саравиа — выходцами из Аргентины, страны, как утверждается на официальном сайте фирмы, с богатой гоночной историей. При разработке Elation Freedom учитывались решения из мира большого автоспорта — например, Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана», а безопасность рассчитывалась по стандартам FIA.
Гиперкар построен на базе карбонового монокока весом 82 килограмма с интегрированными аккумуляторами. Базовая версия электрического купе получит три мотора, развивающих 1434 л.с., топовая — на один двигатель больше. Динамические характеристики младшей модификации пока не называются, старшая, по расчётам создателей, сможет набирать
418 км/ч.
Кроме того, у Freedom будет и бензиновая версия под названием Iconic, которую планируется оснащать 5,2-литровым V10 мощностью 760 л.с. (двигатель аналогичной конфигурации ставят, к примеру, на Audi R8 и Lamborghini Huracan). Эта версия наберёт
100 км/чза 2,5 секунды при максимальной скорости в 386 км/ч.
Фирма Elation намерена стать первой компанией Америки, наладившей в стране производство роскошного электрического гиперкара. Как уточняет Carscoops, продавать Freedom планируется по цене от 2 миллионов долларов, но, учитывая заявленные возможности персонализации салона (отделку дорогой кожей, золотом и драгоценными камнями), реальная цена купе может оказаться гораздо выше. Когда именно начнётся сборка Elation Freedom, не сообщается.
Аналогичные характеристики, как ожидается, получит серийная версия хорватского гиперкара Rimac C_Two — его четыре электромотора будут развивать 1914 л.с., разгоняя купе до
100 км/чза 1,85 секунды. Сейчас гиперкар проходит серию краш-тестов для сертификации на перспективных рынках.