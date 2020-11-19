В США создали 1930-сильный электрогиперкар с отделкой золотом и драгоценными камнями

Стартап создан Карлосом Сатуловски и Мауро Саравиа — выходцами из Аргентины, страны, как утверж­дается на офици­альном сайте фирмы, с богатой гоночной историей. При разработке Elation Freedom учитывались решения из мира большого автоспорта — например, Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана», а безопас­ность рассчиты­валась по стандартам FIA.

Гиперкар построен на базе карбонового монокока весом 82 кило­грамма с интегриро­ванными аккуму­ляторами. Базовая версия электри­ческого купе получит три мотора, развивающих 1434 л.с., топовая — на один двигатель больше. Динамические харак­теристики младшей моди­фикации пока не называются, старшая, по расчётам создателей, сможет набирать 418 км/ч.

Кроме того, у Freedom будет и бензиновая версия под названием Iconic, которую планируется оснащать 5,2-литровым V10 мощностью 760 л.с. (двигатель аналогичной конфигурации ставят, к примеру, на Audi R8 и Lamborghini Huracan). Эта версия наберёт 100 км/ч за 2,5 секунды при максимальной скорости в 386 км/ч.

Фирма Elation намерена стать первой компанией Америки, наладившей в стране произ­водство роскошного электриче­ского гиперкара. Как уточняет Carscoops, продавать Freedom планируется по цене от 2 милли­онов долларов, но, учитывая заяв­ленные возмож­ности персонали­зации салона (отделку дорогой кожей, золотом и драго­ценными камнями), реальная цена купе может оказаться гораздо выше. Когда именно начнётся сборка Elation Freedom, не сообщается.