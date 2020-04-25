BMW X6 сделали электрическим и научили крутиться на месте как танк
Николай Андреев
Словенская компания Elaphe Propulsion Technologies разрабатывает электрические мотор-колёса, которые можно установить на любой автомобиль. Во время испытаний прототипа, созданного на базе BMW X6, его заставили крутиться на месте, причём очень быстро.
Немецкий кроссовер оснащён четырьмя мотор-колёсами Elaphe L1500 со встроенными стандартными дисковыми тормозами. Каждый электродвигатель развивает 150 л.с. (600 Н·м). С ними BMW X6 разгоняется с места до
В 2019 году похожую технологию реализовали в американской фирме Rivian, назвав её Tank Turn («танковый разворот»). Это же название использовали и в Elaphe. Пикап Rivian R1T оснащён четырьмя отдельными электромоторами. Он станет серийным в 2021 году.