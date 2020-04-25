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BMW X6 сделали электрическим и научили крутиться на месте как танк

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Николай Андреев

Словенская компания Elaphe Propulsion Technologies разрабаты­вает электри­ческие мотор-колёса, которые можно устано­вить на любой автомобиль. Во время испытаний прототипа, созданного на базе BMW X6, его заставили крутиться на месте, причём очень быстро.

By challenging conventions, we are bringing the future to the present. By moving the boundaries and developing technology others think is impossible, we are enabling those that aim to take part in shaping the future of mobility, in order to push the envelope of possible even further down the line. By making our technology real, embedded in Elaphe products with automotive-level validation, we are bringing progress to the market in more ways than we ever imagined. This massively powerful Tank Turn, performed for fun during winter testing in Sweden, is made possible by the in-wheel powertrain platform using 4 independent Elaphe L1500 hub motors. Steer on-a-spot! Elaphe technology portfolio provides holistic in-wheel powertrain platform solutions, representing the enabling technology for the new era of innovation in the automotive industry. Elaphe team is constantly moving the boundaries and unleashing adventurous mind in every possible situation. Thinking out of the box means exploring solutions towards more fun, safety, and sustainability. The core of Elaphe approach is enabling the impossible. The mindset - “Turning things around”. About Elaphe Propulsion Technologies At the turn of the millennia, we designed the first high-torque motor that makes sense for direct-drive automotive applications. In 2006, Elaphe Propulsion Technologies was founded with a mission to bring in-wheel powertrain solutions to the automotive mass market. Today, Elaphe Propulsion Technologies is a leading developer and producer of high-tech propulsion technology based on the premise of multiple-motor propulsion and a holistic vantage point. A major cornerstone of Elaphe’s technology portfolio is our world-leading in-wheel propulsion technology, representing the enabling technology for the new era of innovation in the automotive industry. Elaphe’s achievements include the world’s highest-performance in-wheel-powered applications to date, including pioneering in-wheel driven SUVs and supercars. Patented and innovative electromagnetic and mechanical designs for in-wheel propulsion enable Elaphe™ products to be tailored for specific ranges of torque and power to fit most vehicle configurations. Elaphe provides holistic in-wheel powertrain platform solutions that include motors, power electronics and intelligent multiple-motor propulsion control. For more information, please visit https://www.in-wheel.com

Немецкий кроссовер оснащён четырьмя мотор-колёсами Elaphe L1500 со встроенными стандартными дисковыми тормозами. Каждый электро­двигатель развивает 150 л.с. (600 Н·м). С ними BMW X6 разгоняется с места до 100 км/ч быстрее чем за пять секунд.

В 2019 году похожую технологию реализовали в американской фирме Rivian, назвав её Tank Turn («танковый разворот»). Это же название использо­вали и в Elaphe. Пикап Rivian R1T оснащён четырьмя отдельными электро­моторами. Он станет серийным в 2021 году.

Разворот на месте — это...

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