Das Lux: первые изображения нового Mercedes-Benz S-класса W223

6 главных проблем Hyundai Elantra V поколения с пробегом

Разбор

Валерий Арутин

Elantra V поколения была одним из бест­селлеров марки Hyundai, но в России оказалась на вторых ролях: её затмил более дешёвый Solaris, да и соплат­форменный Kia Cerato продавался лучше. Хотя Elantra — авто­мобиль, по-своему интересный и внутри, и снаружи. А ещё — довольно надёжный. Хотя некоторые проблемы у него тоже бывают.

951 428 ₽
780 000 – 1 100 000 ₽

1. Расход масла

Наиболее популярный в России двигатель 1.6 — близкий родственник агрегата, который устанав­ливался (и устанав­ливается до сих пор) на Hyundai Solaris. Только за счёт второго фазо­вращателя он мощнее – 132 л.с. Мотор в целом надёжный, но требует внимания к уровню масла: после 100 тыс. км его расход может стать слишком высоким.

Что делать

В первую очередь, внимательно осматривать двигатель сверху и снизу. Немалая часть масла иногда уходит из мотора через прокладку клапанной крышки или сальники. Конечно, можно просто почаще его подливать, но лучше всё-таки поменять резинки — пониженного уровня этот двигатель не любит, его ресурс заметно снижается.

2. Задиры в цилиндрах

Об этой проблеме наверняка слышал каждый владелец Kia Sportage или Hyundai ix35 с двух­литровым бензиновым мотором. Но гораздо меньше автомо­билистов знают, что топовая Elantra V оснащалась, по сути, тем же двигателем, только с уменьшенным до 1,8 литра рабочим объёмом. А потому царапины на стенках цилиндров свойственны и ему.

Что делать

При покупке подержанного седана надо обязательно проверять мотор с эндо­скопом. А потом аккуратно его эксплуати­ровать — использовать только рекомендо­ванное масло и вовремя его менять. Но главное, не заправ­ляться на подозри­тельных АЗС: некаче­ственный бензин разрушает катали­затор, и его частицы, попадая в цилиндры, оставляют задиры. Кстати, с «младшим» мотором 1.6 это тоже случается, хотя и намного реже: у него катали­затор уста­новлен дальше от двигателя.

3. МКПП

Механическая коробка, популярная среди владельцев корейского седана, может служить долго и без проблем, если эксплуати­ровать машину в спокойных режимах, не таскать за ней тяжёлый прицеп и следить, что масло не вытекло из КПП через какой-нибудь из сальников. Но если вы любите быструю езду, то к 100 тыс. км могут износиться подшипник первичного вала, синхрони­заторы и шестерни передач.

Что делать

Новая коробка в сборе — штука дорогая, да и покупать её нет смысла. Проще найти подер­жанный агрегат. Тем более, что его же ставили и на Solaris. Или можно отремонти­ровать коробку: детали для неё тоже продаются.

4. АКПП

Elantra с «автоматом» — автомобиль далёкий от спорта, диктующий спокойный стиль езды. Возможно, поэтому её АКПП считается довольно надёжной. При должном обслужи­вании она проезжает и более 200 тыс. км. Но и на половине этого пробега не исключено появление рывков при пере­ключениях.

Что делать

По счастью, всё не так страшно. Чаще всего виновником такого поведения коробки становится датчик темпера­туры масла, сбивающий электронику с правильных алго­ритмов. Достаточно заменить его, и всё наладится. Реже и, как правило, на куда больших пробегах могут начать под­клинивать клапаны гидроблока, и тут уже придётся обращаться в специали­зированные сервисы для диагностики и ремонта.

5. Сайлентблоки

Подвески у автомобиля — проще не придумаешь. В отличие от соплат­форменных хэтчбеков для Европы, Elantra и Cerato сзади вместо много­рычажки обходятся скручива­ющейся балкой с парой сайлент­блоков. Но именно они оказались не очень надёжными — их хватает в среднем на 70–80 тыс. км.

Что делать

Сайлентблоки несложно поменять, да и стоят они не очень дорого — по 1–1,5 тыс. рублей за штуку. Заодно стоит внима­тельно осмотреть и переднюю подвеску типа McPherson: резино­металли­ческие шарниры в ней служат примерно столько же.

6. Рулевые тяги

Рулевое управление у корейского седана получилось надёжным: электро­усилитель работает исправно, да и сама рейка служит 180–200 тыс. км без ремонта. Но вот у тяг, которыми она соединяется с колёсами, ресурс вдвое меньше. А наконеч­ников и вовсе хватает на 50–60 тыс. км.

Что делать

С рулевым управлением не шутят — изношенные детали нужно менять. Та часть тяги, которой она крепится к рейке, стоит чуть больше 1000 рублей за ориги­нальную деталь. А вот наконечники будут втрое дороже, но затягивать с их заменой не стоит.

Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра Авто-Миг

Если вам кажется, что мы что-то упустили, поделитесь с нами своей историей владения — в этой форме или прямо в комментариях!

Отзывы реальных владельцев Hyundai Elantra V поколения

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение