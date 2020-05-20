6 главных проблем Hyundai Elantra V поколения с пробегом

1. Расход масла

Наиболее популярный в России двигатель 1.6 — близкий родственник агрегата, который устанав­ливался (и устанав­ливается до сих пор) на Hyundai Solaris. Только за счёт второго фазо­вращателя он мощнее – 132 л.с. Мотор в целом надёжный, но требует внимания к уровню масла: после 100 тыс. км его расход может стать слишком высоким.

Что делать

В первую очередь, внимательно осматривать двигатель сверху и снизу. Немалая часть масла иногда уходит из мотора через прокладку клапанной крышки или сальники. Конечно, можно просто почаще его подливать, но лучше всё-таки поменять резинки — пониженного уровня этот двигатель не любит, его ресурс заметно снижается.

