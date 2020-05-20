6 главных проблем Hyundai Elantra V поколения с пробегом
Валерий Арутин
Elantra V поколения была одним из бестселлеров марки Hyundai, но в России оказалась на вторых ролях: её затмил более дешёвый Solaris, да и соплатформенный Kia Cerato продавался лучше. Хотя Elantra — автомобиль, по-своему интересный и внутри, и снаружи. А ещё — довольно надёжный. Хотя некоторые проблемы у него тоже бывают.
1. Расход масла
Наиболее популярный в России двигатель 1.6 — близкий родственник агрегата, который устанавливался (и устанавливается до сих пор) на Hyundai Solaris. Только за счёт второго фазовращателя он мощнее – 132 л.с. Мотор в целом надёжный, но требует внимания к уровню масла: после 100 тыс. км его расход может стать слишком высоким.
Что делать
В первую очередь, внимательно осматривать двигатель сверху и снизу. Немалая часть масла иногда уходит из мотора через прокладку клапанной крышки или сальники. Конечно, можно просто почаще его подливать, но лучше всё-таки поменять резинки — пониженного уровня этот двигатель не любит, его ресурс заметно снижается.
2. Задиры в цилиндрах
Об этой проблеме наверняка слышал каждый владелец Kia Sportage или Hyundai ix35 с двухлитровым бензиновым мотором. Но гораздо меньше автомобилистов знают, что топовая Elantra V оснащалась, по сути, тем же двигателем, только с уменьшенным до 1,8 литра рабочим объёмом. А потому царапины на стенках цилиндров свойственны и ему.
Что делать
При покупке подержанного седана надо обязательно проверять мотор с эндоскопом. А потом аккуратно его эксплуатировать — использовать только рекомендованное масло и вовремя его менять. Но главное, не заправляться на подозрительных АЗС: некачественный бензин разрушает катализатор, и его частицы, попадая в цилиндры, оставляют задиры. Кстати, с «младшим» мотором 1.6 это тоже случается, хотя и намного реже: у него катализатор установлен дальше от двигателя.
3. МКПП
Механическая коробка, популярная среди владельцев корейского седана, может служить долго и без проблем, если эксплуатировать машину в спокойных режимах, не таскать за ней тяжёлый прицеп и следить, что масло не вытекло из КПП через какой-нибудь из сальников. Но если вы любите быструю езду, то к
Что делать
Новая коробка в сборе — штука дорогая, да и покупать её нет смысла. Проще найти подержанный агрегат. Тем более, что его же ставили и на Solaris. Или можно отремонтировать коробку: детали для неё тоже продаются.
4. АКПП
Elantra с «автоматом» — автомобиль далёкий от спорта, диктующий спокойный стиль езды. Возможно, поэтому её АКПП считается довольно надёжной. При должном обслуживании она проезжает и более
Что делать
По счастью, всё не так страшно. Чаще всего виновником такого поведения коробки становится датчик температуры масла, сбивающий электронику с правильных алгоритмов. Достаточно заменить его, и всё наладится. Реже и, как правило, на куда больших пробегах могут начать подклинивать клапаны гидроблока, и тут уже придётся обращаться в специализированные сервисы для диагностики и ремонта.
5. Сайлентблоки
Подвески у автомобиля — проще не придумаешь. В отличие от соплатформенных хэтчбеков для Европы, Elantra и Cerato сзади вместо многорычажки обходятся скручивающейся балкой с парой сайлентблоков. Но именно они оказались не очень надёжными — их хватает в среднем на 70–
Что делать
Сайлентблоки несложно поменять, да и стоят они не очень дорого — по 1–1,5 тыс. рублей за штуку. Заодно стоит внимательно осмотреть и переднюю подвеску типа McPherson: резинометаллические шарниры в ней служат примерно столько же.
6. Рулевые тяги
Рулевое управление у корейского седана получилось надёжным: электроусилитель работает исправно, да и сама рейка служит 180–
Что делать
С рулевым управлением не шутят — изношенные детали нужно менять. Та часть тяги, которой она крепится к рейке, стоит чуть больше 1000 рублей за оригинальную деталь. А вот наконечники будут втрое дороже, но затягивать с их заменой не стоит.