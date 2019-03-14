Инопланетянка: 5 фактов об обновлённой «Элантре»

Поменяли руль, освежили приборку, декоративные вставки стилизовали под карбон, а блок управления климатом стал напоминать о премиальных автомобилях Genesis. Но всё это мелочи. Потому что в «Элантре» наконец-то поселилась приличная мультимедийка! Если вдруг вы забыли, раньше здесь был один из самых бесполезных (и маленьких) развлекательных комплексов не только в классе, но и на рынке.

Теперь на «Элантру» ставят нормальный комплекс, хорошо знакомый по любой модели Hyundai – от «Соляриса» до «Санта Фе». У него семидюймовый тачскрин, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, но всё ещё нет навигации. И пусть в 2019-м этот комплекс уже кажется не таким свежим и бодрым, как был в 2016-м, он всё равно на голову лучше прежнего. Нет, на десять голов.