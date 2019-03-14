Инопланетянка: 5 фактов об обновлённой «Элантре»
Александр Мирошкин
Kia Cerato – красота, Skoda Octavia – практичность, Mazda3 – азарт, даже несмотря на дохлый мотор. А что в таком случае обновлённая Elantra? Уж точно самый яркий и неоднозначный представитель класса. Изменилось ли в корейском седане что-то ещё, помимо внешности? Рассказываем о рестайлинге в пяти важнейших фактах.
Факт #1: Снаружи её мать родная не узнает
Субъективно до рестайлинга «Элантра» была одной из самых красивых машин класса: если бы Jaguar решил сделать дешёвый переднеприводный седан, то он наверняка выглядел бы как-то так. Но теперь классическая гармония вдруг сменилась футуристично-инопланетными изломами. Не то чтобы Elantra некрасива, но привыкать к её экстерьеру придется. Долго.
О предшественнике напоминают лишь силуэт, двери и крыша. Всё остальное – полностью новое. Спереди поменялись крылья, капот, радиаторная решётка, бампер и оптика. На простеньких версиях по традиции будет галоген, а вот в топовых комплектациях – диоды вместо прежнего ксенона.
Сзади аналогично: новый бампер, другие крылья, иная оптика, которая будет диодной лишь в топе, а также полностью переделанная крышка багажника с большим названием модели и кнопкой открывания, спрятанной в логотип автопроизводителя, как у «Сонаты». И вот это они зря…
Во-первых, на простых версиях в логотипе никакой кнопки нет, и багажник придётся открывать клавишей на брелоке или рычажком из салона, как на бюджетном Kia Rio – неудобно. Во-вторых, даже если кнопка появится, девять из двенадцати месяцев в нашем климате она будет чудовищно грязной – а это ещё и неприятно.
Факт #2: Внутри изменения чуть менее радикальные
Архитектура салона обошлась без серьёзных вмешательств: центральная консоль, как и прежде, немного ущемляет права переднего пассажира, повернувшись к водителю. А вот по деталям прошлись основательно.
Поменяли руль, освежили приборку, декоративные вставки стилизовали под карбон, а блок управления климатом стал напоминать о премиальных автомобилях Genesis. Но всё это мелочи. Потому что в «Элантре» наконец-то поселилась приличная мультимедийка! Если вдруг вы забыли, раньше здесь был один из самых бесполезных (и маленьких) развлекательных комплексов не только в классе, но и на рынке.
Теперь на «Элантру» ставят нормальный комплекс, хорошо знакомый по любой модели Hyundai – от «Соляриса» до «Санта Фе». У него семидюймовый тачскрин, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, но всё ещё нет навигации. И пусть в 2019-м этот комплекс уже кажется не таким свежим и бодрым, как был в 2016-м, он всё равно на голову лучше прежнего. Нет, на десять голов.
Факт #3: Техника – совсем без изменений
Пожалуй, при таких внешних переменах можно было бы ожидать и свежих железок, но корейцы ограничились изменением формы задних сайлентблоков для улучшения виброизоляции, да дополнительной шумкой под капотом.
Моторная гамма прежняя – бензиновые «атмочетвёрки» объёмом 1.6 и 2.0 литра и мощностью 128 и 150 лошадиных сил соответственно. К каждому из двигателей можно пристыковать либо «механику», либо «автомат» – и там, и там будет по шесть ступеней.
Как едет «Элантра» с «мешалкой», я не знаю, но «автомат» хорош с любым мотором. Трансмиссия расторопная, плавная, логичная и, по старой корейской традиции, спотыкается лишь тогда, когда нужно быстро переключиться вниз.
Мотор 1.6 – типичный городской житель и скромняга за городом. Зато расход вменяемый – 7–8 литров на сотню, да ещё и 92-го. Двухлитровый агрегат чуть пободрее: пусть негусто, но всё-таки тянет, а не просто болезненно ревёт, когда пытаешься поехать быстрее сотни. Но и жрёт он на литр-полтора побольше.
Короче говоря, если планируете ездить только в городе, то 2.0 вам необходим так же, как пирсинг сосков: можно, но зачем? Да и про задиры в цилиндрах у двухлитрового двигателя давно и хорошо известно…
А к подвеске претензий точно нет никаких. Не суперкомфортная, но упругая, крепкая, проглатывающая крупняк и не уделяющая внимания мелочёвке. Немного бы ещё прибрать крены, но это факультативно. С основными задачами подвеска справляется уверенно.
С неё бы взять пример шумоизоляции, особенно колёсных арок! Все тестовые машины были на шипованной «зиме», но гул стоял такой, что, кажется, даже на мягкой липучке в салоне будет тихо разве что на парковке.
Управляемость? Раздавать оценки, учитывая всё те же зимние шипованные покрышки, было бы не очень справедливо, но всё-таки: усилие на руле густое, реакции неторопливые, но внятные, а задние колёса даже могут игриво спрыгнуть с траектории, если поехать пободрее и сбросить газ. Более чем достаточно для машины, которой всё это вообще не слишком нужно!
Факт #4: Комплектаций, как и раньше, – четыре
Базовая называется Start. Это будет машина с кондиционером, подогревом передних сидений, датчиками давления в шинах, простенькой аудиосистемой с четырьмя динамиками и Bluetooth, но без противотуманок, c докаткой и на штамповках.
У комплектации Base появится подогрев руля, датчик света, полноразмерная запаска, семидюймовая мультимедийка, камера заднего вида и ещё кое-что по мелочи, вроде поворотников в зеркалах.
В предтоповой модификации Active уже совсем хорошо, потому что она оснащена двухзонным климат-контролем, задним парктроником, датчиком дождя, 16-дюймовым литьём и шторками безопасности.
Самая дорогая версия Elegance предполагает наличие станции беспроводной зарядки, подогрева задних сидений, парктроников по кругу, самозатемняющегося салонного зеркала и светодиодных фар.
Для Elegance доступны ещё и два пакета опций: Style (комбинированная отделка тканью и кожей, 17-дюймовые колёса, светодиодные фонари, кнопка открывания багажника в логотипе, бесключевой доступ и большой экран борткомпьютера) и High-Tech (мониторинг слепых зон, предупреждение о безопасном выходе сзади, электропривод водительского кресла с памятью, коленная подушка безопасности и регулировка пассажирского сиденья по высоте) стоимостью 70 000 и 60 000 рублей соответственно, но получить High-Tech можно, только купив ещё и пакет Style. Маленькие корейские хитрости…
Факт #5: Цены, разумеется, выросли
Чуда не случилось: обновление повлекло за собой переписывание прейскурантов. Цена самой простой версии подскочила на 30 000 рублей – теперь она стоит 1 049 000 рублей. Похожим образом подорожали и другие комплектации. Однако топовый вариант со светодиодными фарами стоит лишь на 15 000 рублей больше топового предшественника. А пакеты опций так и вовсе отдают по старым ценам.
Но несмотря на подорожание, «Элантра» всё равно дешевле родственного Kia Cerato последнего поколения в начальных и средних комплектациях: совсем базовый вариант, например, доступнее на приличные 86 000 рублей.
Зато сама дорогая «Элантра» со всеми пакетами опций стоит дороже «Церато» с примерно таким же набором оборудования. Всего на 100 рублей. Поэтому выбирать между этими автомобилями вам придётся только по внешности.
Давайте честно: она правда вам нравится?
Новые и подержанные «Элантры» на Авто.ру
Комплектация2.0 AT (150 л.с.)
Двигатель2.0 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива7.4
Разгон до 100 км/ч9.9
Цена, ₽1 255 000