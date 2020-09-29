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Hyundai Elantra превратилась в трековый болид

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai на моторшоу в Пекине анонсиро­вала свою третью по счёту трековую модель — Elantra N TCR. Испытания спорткара ещё продол­жаются, поэтому разра­ботчики пока не раскрыли его характери­стик. Поставки новинки клиентским командам начнутся в конце нынешнего года.

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  • Hyundai Elantra N TCR оснастили доработанным двух­литровым турбомотором, который устанав­ливается на серийные Hyundai. Мощность не раскры­вается, но на представ­ленном недавно обновлённом хот-хэтче i30 N двигатель развивает до 280 л.с. в зависи­мости от версии.

  • Пару мотору составляет шестиступен­чатая секвентальная коробка с подруле­выми пере­ключателями от других моделей линейки TCR.

  • Трековая Элантра сохранила передний привод — таковы требования регламента гоночной серии, для которой строится машина. Шасси болида в настоящий момент дорабаты­вается с учётом мнения опытных пилотов кузовных гонок, включая Габриэле Тарквини, который участвовал в настройке других заводских спорткаров.

  • Продавать Elantra N TCR будут в тех странах, где уже представ­лена гражданская версия модели. Дебютиро­вавшая в августе «подогретая» Elantra N Line оснащается 1,6-литровой турбиро­ванной «четвёркой» мощностью 201 л.с., но в России она пока не представ­лена. Базовая цена седана в России — 1 235 000 рублей.

Хотели бы видеть в России спортивные Hyundai?

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