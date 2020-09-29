Hyundai Elantra превратилась в трековый болид

Hyundai Elantra N TCR оснастили доработанным двух­литровым турбомотором, который устанав­ливается на серийные Hyundai. Мощность не раскры­вается, но на представ­ленном недавно обновлённом хот-хэтче i30 N двигатель развивает до 280 л.с. в зависи­мости от версии.

Пару мотору составляет шестиступен­чатая секвентальная коробка с подруле­выми пере­ключателями от других моделей линейки TCR.

Трековая Элантра сохранила передний привод — таковы требования регламента гоночной серии, для которой строится машина. Шасси болида в настоящий момент дорабаты­вается с учётом мнения опытных пилотов кузовных гонок, включая Габриэле Тарквини, который участвовал в настройке других заводских спорткаров.