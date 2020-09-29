Hyundai Elantra превратилась в трековый болид
Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai на моторшоу в Пекине анонсировала свою третью по счёту трековую модель — Elantra N TCR. Испытания спорткара ещё продолжаются, поэтому разработчики пока не раскрыли его характеристик. Поставки новинки клиентским командам начнутся в конце нынешнего года.
Hyundai Elantra N TCR оснастили доработанным двухлитровым турбомотором, который устанавливается на серийные Hyundai. Мощность не раскрывается, но на представленном недавно обновлённом хот-хэтче i30 N двигатель развивает до 280 л.с. в зависимости от версии.
Пару мотору составляет шестиступенчатая секвентальная коробка с подрулевыми переключателями от других моделей линейки TCR.
Трековая Элантра сохранила передний привод — таковы требования регламента гоночной серии, для которой строится машина. Шасси болида в настоящий момент дорабатывается с учётом мнения опытных пилотов кузовных гонок, включая Габриэле Тарквини, который участвовал в настройке других заводских спорткаров.
Продавать Elantra N TCR будут в тех странах, где уже представлена гражданская версия модели. Дебютировавшая в августе «подогретая» Elantra N Line оснащается 1,6-литровой турбированной «четвёркой» мощностью 201 л.с., но в России она пока не представлена. Базовая цена седана в России —
1 235 000рублей.