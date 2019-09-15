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6 проблем Hyundai Elantra (HD) IV поколения

Разбор

Валерий Арутин

Седан Elantra IV поколения, выпускавшийся в 2006–2011 гг., — один из последних авто­мобилей Hyundai эпохи «до Питера Шраера». И что скрывать, красотой корейский автомобиль не блещет. Зато уже тогда машины марки были довольно надёжными. В этом Elantra не хуже, чем более поздние Kia и Hyundai, да и проблемы у них сходные. Вот наиболее вероятные из них.

1. Течи масла

Большая часть проданных в России седанов оснащены 122-сильным мотором 1.6, остальные – 2-литровым двигателем мощностью 143 л.с. И тот, и другой — ранние и довольно простые версии агрегатов серии Gamma, которая ведёт свою родо­словную ещё от моторов Mitsubishi. И хотя двигатели заметно отличаются друг от друга (у одного алюми­ниевый блок и цепь ГРМ, у другого — чугунный и ремень), оба ходят больше 200 тыс. км. Слабые места тоже общие — например, частые течи масла.

Что делать

Обычно к 100 тысячам дубеют прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Можно, конечно, ограничиться доливом масла, но лучше всё-таки резинки поменять: нехватки смазки эти моторы очень не любят.

2. Катушки зажигания

Хроническая болезнь моторов серии Gamma, которой огорчает и Kia cee'd. Если через 100–120 тыс. км в зажигании появляются пропуски — виноваты, скорее всего, катушки зажигания.

Что делать

Проблема обычно проявляется в подёргиваниях и падении темпа при разгоне. Если мотор стал хуже тянуть, то катушки (а заодно и свечи) лучше поменять, и быстрее — пока несгорев­шее топливо не разрушило каталити­ческий нейтрали­затор. Он и сам недёшев, да ещё способен довести до дорого­стоящего ремонта весь двигатель.

3. Механическая КПП

Мы привыкли, что «механика» не доставляет проблем, но 5-ступен­чатая коробка, которой комплекто­валась Elantra, — неприятное исключение. Потому что уже к 100 тыс. км она может потребовать ремонта.

Что делать

Основные неисправности — износ муфт и зубцов синхрони­заторов, а также выход из строя подшип­ника первичного вала. Отсюда и рецепт продления жизни МКПП — действо­вать рычагом коробки аккуратно, избегая ударных пере­ключений. Кроме того, не нужно забывать следить за уровнем масла в коробке, которое может подтекать через сальники приводов.

4. Автоматическая КПП

«Автомат» у Hyundai Elantra тоже пожилой, и у него всего 4 передачи. Зато агрегат может без переборки проехать 200–250 тыс. км — при надлежащем обслужи­вании. Хотя бывают случаи, когда на вдвое меньшем пробеге коробка начинает зависать на передачах или пере­ключаться с толчками.

Что делать

Надлежащий уход — это смена масла каждые 50–60 тыс. км. А проблемы с пере­ключе­ниями чаще всего связаны с отказом датчика темпе­ратуры масла в КПП. Но его заменить довольно просто, даже коробку снимать не надо. Более сложный случай — подклини­вание клапанов гидроблока — встреча­ется намного реже и на больших пробегах.

5. Шаровые опоры

Hyundai Elantra для своего времени и класса был довольно продвину­тым автомобилем — с много­рычажной задней подвеской (довольно надёжной) и передним подрам­ником. Спереди — более простой по конструкции McPherson, и большин­ство его элементов дотягивают до 90–100 тыс. км. Раньше остальных сдаются шаровые опоры, они могут застучать уже к 60–70 тысячам.

Что делать

Менять, благо это просто и совсем недорого. Шаровая опора у корейского седана — отдельная от рычага деталь, и даже оригинальная запчасть стоит меньше 2 тыс. рублей.

6. Стойки стабилизатора

А вот они в подвеске — практически расходник. В среднем стойки приходится менять на каждом втором ТО, то есть через 25–30 тыс. км.

Что делать

Низкая надёжность детали отчасти компенси­руется низкой ценой: «родная», с надписью Hyundai-Kia, стоит меньше тысячи рублей. А при такой частоте замен можно и поэксперимен­тировать с неориги­нальными запчастями, которые ещё в 1,5–2 раза дешевле.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Авто-Миг

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Hyundai Elantra

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Анимация: Павел Михеев
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