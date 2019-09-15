6 проблем Hyundai Elantra (HD) IV поколения

1. Течи масла

Большая часть проданных в России седанов оснащены 122-сильным мотором 1.6, остальные – 2-литровым двигателем мощностью 143 л.с. И тот, и другой — ранние и довольно простые версии агрегатов серии Gamma, которая ведёт свою родо­словную ещё от моторов Mitsubishi. И хотя двигатели заметно отличаются друг от друга (у одного алюми­ниевый блок и цепь ГРМ, у другого — чугунный и ремень), оба ходят больше 200 тыс. км. Слабые места тоже общие — например, частые течи масла.

Что делать

Обычно к 100 тысячам дубеют прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Можно, конечно, ограничиться доливом масла, но лучше всё-таки резинки поменять: нехватки смазки эти моторы очень не любят.