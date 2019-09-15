6 проблем Hyundai Elantra (HD) IV поколения
Валерий Арутин
Седан Elantra IV поколения, выпускавшийся в 2006–2011 гг., — один из последних автомобилей Hyundai эпохи «до Питера Шраера». И что скрывать, красотой корейский автомобиль не блещет. Зато уже тогда машины марки были довольно надёжными. В этом Elantra не хуже, чем более поздние Kia и Hyundai, да и проблемы у них сходные. Вот наиболее вероятные из них.
1. Течи масла
Большая часть проданных в России седанов оснащены 122-сильным мотором 1.6, остальные – 2-литровым двигателем мощностью 143 л.с. И тот, и другой — ранние и довольно простые версии агрегатов серии Gamma, которая ведёт свою родословную ещё от моторов Mitsubishi. И хотя двигатели заметно отличаются друг от друга (у одного алюминиевый блок и цепь ГРМ, у другого — чугунный и ремень), оба ходят больше
Что делать
Обычно к 100 тысячам дубеют прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Можно, конечно, ограничиться доливом масла, но лучше всё-таки резинки поменять: нехватки смазки эти моторы очень не любят.
2. Катушки зажигания
Хроническая болезнь моторов серии Gamma, которой огорчает и Kia cee'd. Если через 100–
Что делать
Проблема обычно проявляется в подёргиваниях и падении темпа при разгоне. Если мотор стал хуже тянуть, то катушки (а заодно и свечи) лучше поменять, и быстрее — пока несгоревшее топливо не разрушило каталитический нейтрализатор. Он и сам недёшев, да ещё способен довести до дорогостоящего ремонта весь двигатель.
3. Механическая КПП
Мы привыкли, что «механика» не доставляет проблем, но 5-ступенчатая коробка, которой комплектовалась Elantra, — неприятное исключение. Потому что уже к
Что делать
Основные неисправности — износ муфт и зубцов синхронизаторов, а также выход из строя подшипника первичного вала. Отсюда и рецепт продления жизни МКПП — действовать рычагом коробки аккуратно, избегая ударных переключений. Кроме того, не нужно забывать следить за уровнем масла в коробке, которое может подтекать через сальники приводов.
4. Автоматическая КПП
«Автомат» у Hyundai Elantra тоже пожилой, и у него всего 4 передачи. Зато агрегат может без переборки проехать 200–
Что делать
Надлежащий уход — это смена масла каждые 50–
5. Шаровые опоры
Hyundai Elantra для своего времени и класса был довольно продвинутым автомобилем — с многорычажной задней подвеской (довольно надёжной) и передним подрамником. Спереди — более простой по конструкции McPherson, и большинство его элементов дотягивают до 90–
Что делать
Менять, благо это просто и совсем недорого. Шаровая опора у корейского седана — отдельная от рычага деталь, и даже оригинальная запчасть стоит меньше 2 тыс. рублей.
6. Стойки стабилизатора
А вот они в подвеске — практически расходник. В среднем стойки приходится менять на каждом втором ТО, то есть через 25–
Что делать
Низкая надёжность детали отчасти компенсируется низкой ценой: «родная», с надписью Hyundai-Kia, стоит меньше тысячи рублей. А при такой частоте замен можно и поэкспериментировать с неоригинальными запчастями, которые ещё в 1,5–2 раза дешевле.