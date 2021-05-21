Со второго взгляда: пять фактов про обновлённый Audi Q5 после первого теста

Штучный товар. Новый седан Hyundai Elantra против Skoda Octavia и VW Jetta

Тесты

Иван Ананьев

Российский гольф-класс, зажатый между раздобрев­шими псевдо­бюджет­никами, доступными бизнес-седанами (в количе­стве аж целых двух) и крос­соверами всех мастей, сегодня не в лучшей форме. Подросшие цены сделали мало­интересными и демо­кратичное семейство Kia Ceed/Cerato, и француз­скую парочку Citroen C4/Peugeot 408, а на главный мировой бест­селлер Toyota Corolla махнули рукой и дилеры, и импортёр — найти в Москве демонстраци­онную машину не получилось. Но вот — новая Elantra: необычная внешне, но вполне доступная по цене. Есть ли у неё хоть один шанс?

Вопрос резонный: провалился на рынке даже некогда очень популярный седан VW Jetta — актуальную модель седьмого поколения мексикан­ской сборки вроде бы собирались убрать с рынка ещё зимой. По данным Авто.ру, в первом квартале нынешнего года было поставлено на учёт лишь чуть больше пятисот машин! Но продажи всё ещё идут, и дилеры даже имеют неплохой выбор машин в наличии. Вот только заказы на новые уже не берут — то ли выбраны все квоты, то ли со штучными заказами работать не хотят. А импортёр эту ситуацию тоже не комментирует.

Можно было бы в очередной раз кивнуть на гегемонию лифтбека Skoda Octavia в сегменте — но сейчас нет и этого! Дорогая модель восьмого поколения ни разу с начала года не вошла в топ-25 главных авто­мобилей рынка (как и любой другой предста­витель гольф-класса). За три месяца в стране зареги­стрировано около трёх тысяч Октавий — даже Karoq сегодня продаётся в полтора раза лучше, а большой Kia K5 почти вдвое популярнее. Но что сегодня делать тому, кому маловаты Polo и Солярисы, слишком велики Camry и Kia K5, а кроссоверы просто не нравятся? Давайте вместе выбирать из двух седанов и одного лифтбека — со старшими моторами мощностью 150 л.с. и автомати­ческими трансмиссиями.

Правда, с Элантрой сразу как-то не задалось — топ-версию перед тестом повредили, и на съёмку пришлось отправить машину в средней комплектации с мотором 1.6 мощностью 123 силы. И эта машина словно классом ниже! То есть внешне это всё та же седьмая Elantra с ломаными формами кузова, причуд­ливо — как в бумажном самолётике — сложен­ными боковинами, решёткой радиатора удивитель­ной формы и очень необычной оптикой. Но при этом на более скромных 16-дюймовых дисках чёрного цвета и с дешёвым на вид пластиковым салоном, который совер­шенно не похож на дизайнер­ский интерьер топовой машины, презенто­ванный на первом тесте Элантры.

С простой отделкой, традиционной рукоятью «ручника», стрелочными приборами и скромной медийкой весь футуризм салона Элантры разом улетучивается.

Именно такой Элантру увидит большинство покупателей — с удручающей массой недорогого чёрного пластика, на фоне которого теряются и интересные приборы, и немаленького размера мультимедийка. Но к удобству претензий нет — среди этих креативных форм можно жить!
Кресла хороши формой и имеют приятную на ощупь обивку. Регулировка по высоте есть во всех версиях, а электроприводы — только в топовой и в комплекте с кожаной обивкой
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Именно такой Элантру увидит большинство покупателей — с удручающей массой недорогого чёрного пластика, на фоне которого теряются и интересные приборы, и немаленького размера мультимедийка. Но к удобству претензий нет — среди этих креативных форм можно жить!

Просто сравните два салона на фотографиях! И даже креативный руль меркнет на фоне чёрной массы грубова­того пластика — это просто недорогой, пусть и совре­менный авто­мобиль. Но эргоно­мика хороша: у Элантры хорошая легковая посадка, симпатичные кресла с правиль­ным профилем и умеренной боковой поддержкой, неплохая обзор­ность во все стороны, кроме заднего стекла — в зеркале оно кажется довольно узким. А с правильным расположе­нием кнопок-клавиш корейцы разобрались уже давно и надёжно. Ну и Г-образ­ная рукоять «автомата» привычна.

Да и базовая Jetta с ещё более простыми шкалами приборов, маленькой медийкой и кондици­онером будет выглядеть ничуть не лучше! И даже топовый вариант с цветастыми мониторами и глянцевой отделкой панели, скажем честно, не впечатляет — будто салон седьмого седьмого Golf чуть облагородили и поставили на новую Джетту. С другой стороны, тем, кто привык к фолькс­вагеновской эргономике, другого и не надо. Удобный руль, привычные кресла (которые, кстати, на мексиканских машинах чуть мягче), низкая посадка — и максимально удобные шайбы климати­ческой установки. Но почему в машине за 2 миллиона так много пластиковых заглушек на месте кнопок допооборудо­вания, скользкий кожзам на креслах и неприятный запах дешёвого пластика?

Такой интерьер может иметь только Volkswagen! Нам не очень нравятся съехавшие вниз дефлекторы, но это решение — единственный вариант разместить дисплей медиасистемы на комфортном для глаз уровне, визуально объединив его с панелью приборов. А базовый салон будет намного проще — без глянца отделки, со стрелками приборов и медийкой поменьше
Вариантов кресел — два: условно комфортные в первых двух комплектациях и условно спортивные (на фото) в топовой. У первых есть регулировка по высоте, у вторых — электроприводы
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Такой интерьер может иметь только Volkswagen! Нам не очень нравятся съехавшие вниз дефлекторы, но это решение — единственный вариант разместить дисплей медиасистемы на комфортном для глаз уровне, визуально объединив его с панелью приборов. А базовый салон будет намного проще — без глянца отделки, со стрелками приборов и медийкой поменьше

Octavia совсем другая: минималистичный интерьер с двуспицевым рулём даже в базе выглядит современно и воздушно (лишних клавиш на консоли и традици­онного рычага АКП тут вообще нет), а качество отделки и мягкость панелей вызывают только позитивные эмоции. Тестовый вариант с замшей на креслах и на передней панели приятно не только разгля­дывать, но и щупать. Основатель­ные кресла годятся для рослых и габаритных седоков, но непривычная сенсорная эргономика пока вызывает оттор­жение: сложно добраться до нужного пункта меню медиа­системы, неудобно настраивать «климат», а фиксиро­ванные климати­ческие программы неоптималь­ные и потому раздражают. Но сделано всё очень красиво.

Двухспицевый руль — базовое оснащение, но в списке опций есть спортивное рулевое колесо, которое будет уже более традиционным. И только у Шкоды регулировать громкость на руле предлагается с помощью вращающихся манеток — максимально удобное решение. А вот набор кнопок на консоли всегда одинаковый — в любой из комплектаций салон будет выглядеть минималистично
Шикарные на вид кресла с комбинированной обивкой без труда принимают крупных седоков, но особого комфорта не дают. За электроприводы придётся доплатить даже в топе, хотя регулировка высоты есть во всех версиях. В качестве альтернативы можно заказать более плотные спортивные кресла
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Двухспицевый руль — базовое оснащение, но в списке опций есть спортивное рулевое колесо, которое будет уже более традиционным. И только у Шкоды регулировать громкость на руле предлагается с помощью вращающихся манеток — максимально удобное решение. А вот набор кнопок на консоли всегда одинаковый — в любой из комплектаций салон будет выглядеть минималистично

И сзади удобно! Но не идеально. И если нужно часто возить пассажиров, то в Джетте будет комфортнее — четырёх­дверка, как ни странно, просторнее в ногах, а проёмы задних дверей более удачные по форме. Да и сам процесс посадки-высадки в седан с его классиче­скими пропорциями выглядит посолиднее. Если это для кого-нибудь ещё важно.

Вот только не стоит искать в фолькс­вагеновском списке оснащения отдельный климат-контроль, оконные шторки и дополни­тельные зарядки для задних пассажиров — их не будет даже за доплату. На пассажира в лучшем случае смотрят заглушка консоли, голые, без карманов, спинки передних кресел и две клавиши подогрева дивана… У Элантры сзади есть хотя бы дефлекторы вентиляции, но в остальном условия не лучше. Запас по коленям не больше, ступни под передние кресла лучше не ставить, а потолок низковат для любого седока выше среднего роста. Плюс очень массивные задние стойки, куда так и просятся дополни­тельные треуголь­нички окошек.

На втором ряду Джетты много места и удобный вход, но удивительная экономия на всём остальном. Здесь нет даже карманов в спинках передних кресел! И обивка из кожзама не лучшая — приятнее было бы садиться на ткань
Вместо третьей зоны климата пассажирам Джетты предлагаются лишь подогревы дивана — они входят в топовую версию Status, либо их можно докупить для средней Respect
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На втором ряду Джетты много места и удобный вход, но удивительная экономия на всём остальном. Здесь нет даже карманов в спинках передних кресел! И обивка из кожзама не лучшая — приятнее было бы садиться на ткань

А уж спорить с пятидверной Октавией в части практичности вообще не имеет никакого смысла. Но если пред­положить, что вы искренне не понимаете всех преимуществ лифтбека и не желаете одним движе­нием багажной двери вымора­живать салон зимой, то имеет смысл хотя бы оценить объемы отсеков. Да, чешские 600 литров недости­жимы для конкурентов, а в споре седанов опять выигры­вает Jetta — у неё больше литраж (510 против 470 литров) и более скромные колёсные арки. Но фолькс­вагеновская крышка багажника с голым металлом и небрежно проложенным жгутом проводов удручает — у корейцев всё аккуратнее.

Технически Octavia тоже кажется более совершенной — помимо турбомотора, у неё новый 8-ступенчатый «автомат». Но на ходу и она неидеальна.

Нет, автоматическая восьмиступка работает прекрасно — она переключает так же быстро, как прежний «робот» DSG, очень комфортна в переходных режимах и отлично сглажи­вает резкость 150-сильного мотора 1.4 TSI. На выходе — чувстви­тельный акселе­ратор и отличная динамика в любом режиме. Но ведь и Jetta с таким мотором и 6-ступен­чатым «автоматом» едет не хуже! Тут вам и быстрые пере­ключения, и комфорт — разве что с места Volkswagen снимается чуть медленнее и дольше крутит мотор на каждой из передач. Но до «сотни» и дальше машины идут ноздря в ноздрю!

В чём дело? Скорее всего, в экологии. Если на Джетте стоит давно знакомый мотор 1.4 TSI с индексом CZDA, который отвечает нормам Евро-5, то у новой Окставии — его моди­фикация DJKA от Карока, удовлет­воряющая более жёстким требо­ваниям Евро-6. В итоге преимущество восьми­ступки проявляется лишь в переходных режимах и ускоре­ниях с ходу, когда она может более точно подобрать передаточное отношение.

На старшие версии Hyundai Elantra ставят новенький двух­литровый атмо­сферник серии Smartstream с облег­чёнными поршнями и чуть повышенной до 10,8:1 степенью сжатия, но характер у него почти такой же, как у дорефор­менного. Тяга уверенная, разгон — плотный, но фолькс­вагеновской турбо­искорки в характере нет. Просто очень надёжный, пред­сказуемый и чуть задумчивый тандем 150-сильного двигателя и 6-ступен­чатой «гидро­механики». И спортивный режим принципи­ально картину не меняет.

Сюрприз в том, что почти так же уверенно Элантру везёт младший 1.6 мощностью 128 сил, и в его случае это очень хорошо. Случись нам делать сравнение со 110-сильными Octavia и Jetta, у них в споре силовых агрегатов не было бы шансов! Так что в случае с Элантрой экономия в 45 тысяч при выборе начального мотора вполне может быть оправданной.

А как насчёт шасси и колёс? Если не говорить о самой топовой Элантре, то всё одинаково: простая балка в задней подвеске и 16-дюймовые шины, которые уверенно одолевают дорожные неров­ности. С острыми краями ям подвеска справ­ляется хорошо, умеренно транслирует микро­профиль на руль и радует хорошей энерго­ёмкостью на просёлке. Управляется седан довольно остро, причём усилие на руле нарастает линейно — но кажется немного искус­ственным. В поворотах всё происходит максимально нейтрально, но на заметных неров­ностях седан так и норовит едва заметно «переставить» корму.

А вот старшая версия на 17-дюймовых колёсах ощутимо жёстче, но при этом не воспри­нимается более цельной. В общем, едет новая Elantra безопасно и без провалов, но активного драйвера не порадует. Особенно так, как это может сделать Jetta — пусть мексикан­ская и с простенькой балкой, но с хорошо знакомым фолькс­вагеновским характером. На таких же 17-дюймовых колёсах она и комфортнее, и азартнее.

Во-первых, она очень плавно идёт по дороге, глотая неров­ности без намёков на вертикаль­ную раскачку, и лишь на крупных препят­ствиях подвеска шумно бухает — впрочем, не доставляя пассажирам особого дискомфорта. Во-вторых, Jetta классно едет по извили­стым дорогам, наливая руль обратной связью и понятно отзываясь на сброс и подачу газа. И крены, которые сопровождают смену боковых усилий в поворотах, восприни­маются как ещё один канал обратной связи для водителя!

А Octavia... Она опять стала заложником адаптации под россий­ский рынок. Лифтбек восьмого поколения по-фолькс­вагеновски отзывчив и понятен, он может быстро проходить неров­ности, но допустимых для Джетты вольностей уже не прощает. А на ухабах покрупнее мощно грохает подвесками на отбой. И рулится уже не так классно — после Джетты настройки усилителя руля кажутся более искус­ственными, а сама машина неприятно спрыгивает с траектории на неров­ностях. На красивых 18-дюймовые колёса машина слишком жёсткая и неприятно скачет по ухабам.

Наверняка двухлитровые версии с задней многорычажкой поедут лучше, но пока можем порекомен­довать покупать машину с колёсами поменьше. А вот шумо­изоляцию похвалим (если, конечно, забыть о грохоте подвесок) — по шоссе Octavia идёт тихо, мотор не пытается громко солиро­вать на разгоне, а камни на грунтовке не устраивают крещендо в арках. Jetta чуть шумнее, но прояв­ляется это только на плохих дорогах. А пассажиры Элантры будут слушать и гул шин, и ветер — но лишь на высокой скорости.

Впрочем, если вы думаете, что Elantra во многом хуже конкурентов, приглашаем сравнить ещё и прайс-листы, где можно оценить ещё одно качество — демократичность.

Базовая Elantra с мотором 1.6 мощностью 128 сил и «автоматом» за 1 404 000 рублей оснащена вроде бы слабовато (простой кондици­онер и стальные 15-дюймовые диски), но даже такая имеет базовый электро­пакет с подогревами кресел и руля, 8-дюймо­вую медийку с управле­нием на руле, датчик света и камеру заднего вида. А подъём до более приемлемого уровня с двухзонным климат-контролем, свето­диодными фарами, датчиком дождя и задним парк­троником обойдётся всего в 80 000 рублей.

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И за эти 1 484 000 рублей будет некоторый выбор! Первый вариант — исполнение Way с 10-дюймовой медийкой и встроенным Яндексом. Второй — версия Active с базовой «музыкой» без Яндекса, но 16-дюймовым «литьём», улучшенной отделкой кузова и подогревом задних сидений. А за 1 529 000 рублей всё то же самое предложат со 150-сильным двух­литровым мотором.

Всё, что выше, идёт только со старшим двигателем. Это комп­лектация Elegance (1 610 000 рублей), которая добавляет к Active передний парктроник, электронный «ручник», беспроводную зарядку, дистанци­онный пуск и дополни­тельный хром отделки. Либо топовая спецсерия Anniversary за 1 810 000 рублей, которая принципи­ально отличается двухцветным салоном с атмосферной подсветкой, цифровой приборкой, аудио­системой Bose, кожаными креслами с электро­приводами, 17-дюймовыми колёсами и 10-дюймовой медиа­системой (увы, без Яндекса). И только в такой есть набор ассистентов Smart Sense с адаптивным «круизом», помощниками предотвращения столкно­вений и контролем мёртвых зон. Впрочем, его можно полностью или частично докупить и для Elegance за сумму от 60 до 80 тысяч рублей.

Примерно с этих же цифр только начинается конфигуратор VW Jetta — от 1 627 000 рублей за «пустой» седан с мотором 1.6 (110 л.с.) и «механикой», 16-дюймовыми штамповками, свето­диодными фарами, 6,5-дюймовой медийкой, кондици­онером и обогревом сидений. Версия Respect за 1 756 000 рублей добавляет климат-контроль, бесключевой доступ, литые диски, противо­туманки, обогрев руля, датчик дождя, парк­троники по кругу и даже атмосферную подсветку. Но за «автомат» всё ещё нужно доплатить 60 000 рублей.

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Топовый Status с АКП стоит 1 937 000 рублей — столько просят за 17-дюймовые диски, более щедрый хром, кресла из кожзама, регулировку поясничного подпора, 8-дюймо­вую медийку с навигатором, обогрев задних сидений и адаптивный круиз-контроль вместо обычного. И только в таком исполнении можно взять 150-сильный автомобиль — но уже за 2 002 000 рублей! Автомат дальнего света и люк есть в пакетах стоимостью около 80 тысяч, а ещё можно докупить аудио­систему получше за 47 700 рублей. Очень нескромно!

А ведь начальная Octavia дешевле Джетты, и весьма существенно — за мотор 1.6 просят минимальные 1 515 000 рублей, причём сразу с «автоматом»! Добавьте всего 3000 рублей (да-да, всего три тысячи!) и получите 150-сильную Октавию, но с «механикой» (с 8-ступен­чатой АКП она стоит 1 575 000 рублей). Вот только в базовой комплектации Active Plus тоже не будет климатической установки, датчиков света и дождя, литых дисков. Поэтому есть смысл доплатить ещё 90 тысяч за версию Ambition Plus, в которой помимо пере­численного появятся противо­туманки, более комфортные кресла, задний парктроник и улучшенная медиасистема.

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Шаг до топовой комплектации Style Plus обойдётся в 201 тысячу рублей. Машина за 1 806 000 или 1 866 000 рублей (это цены с моторами 1.6 и 1.4 TSI в комплекте с АКП) будет лучше отделана снаружи и внутри, получит атмосферную подсветку, 10-дюймовую медиа­систему и 17-дюймовые колёса. Но дисплей приборов, топовая медийка с навигацией, камера заднего вида, матричные фары и все водитель­ские ассистенты придётся искать в длиннющем списке допоборудо­вания, где значится два десятка пакетов и около сотни отдельных опций. На круг хорошо укомп­лектованная Octavia выйдет дороже топовой Джетты и запросто перевалит за 2,3 миллиона! Впрочем, есть ещё и моди­фикации с мотором 2.0 TSI (190 л.с.), цены на которые только начинаются от 1 971 000 рублей.

В итоге Elantra заметно дешевле обоих конкурентов, но при этом не сказать, что ощутимо хуже, — вопрос лишь в приоритетах.

Если абстрагироваться от необычной внешности, которая может как привлечь, так и оттолкнуть, то главной проблемой корейского седана покажется бедная отделка во всех комп­лектациях, кроме топовой — и это может разом оттолкнуть от покупки тех, кто успел заскочить к дилеру Skoda. Потому что Octavia со своей креативной панелью и мягким пластиком хороша даже в базе. К тому же она априори практичнее и азартнее на дороге.

Низкий бампер Элантры зацепит условный бордюр первым, но пострадает сначала защитная накладка. Под самой нижней частью бампера — неплохие 18 сантиметров, но под картером двигателя лишь около 15 сантиметров
Сзади под ударом тоже будет чёрный пластик, но в целом опасаться нечего — места много
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Низкий бампер Элантры зацепит условный бордюр первым, но пострадает сначала защитная накладка. Под самой нижней частью бампера — неплохие 18 сантиметров, но под картером двигателя лишь около 15 сантиметров

Но если нужна городская машина для жизни и без особых претензий, то Elantra с более мощным, чем у конкурентов, мотором 1.6 и в недорогой комплектации — вполне бое­способный вариант. Хотя бы потому, что с суммой в полтора миллиона к Октавии можно даже не подходить. Вопрос только в том, какую именно цену запросит дилер Hyundai за конкретный авто­мобиль — а он, будьте уверены, не постесняется сейчас накинуть 100–200 тысяч сверху за ненужные вам «допы».

Может быть, тогда лучше примериться к Джетте? Да, в прямом сравнении двух седанов Elantra оказывается и выгоднее, и разумнее, но она совсем не обладает той драйверской искоркой, за которую любят модели концерна VAG. И пере­саживаться, например, из преды­дущей Джетты в новую Элантру будет непросто — слишком многое в своих авто­мобильных пристрастиях нужно будет пересмотреть.

К тому же недешёвая Jetta почти теряется на фоне Октавии — даже с учётом того, что едет она не хуже, а по настройкам подвески понрави­лась нам больше. Примирить с невыдающейся внешностью, экономным салоном и отсут­ствием выбора оборудо­вания могла бы более низкая стоимость — кажется, именно поэтому на сайте Volkswagen сейчас фигури­руют варианты со скидкой из имеющихся у дилеров в наличии. Небывалое, вроде бы, дело в период тотального дефицита — но Jetta всё равно остаётся штучным товаром. А новая Elantra массовой пока стать ещё не успела. Как и Skoda Octavia, хотя времени у неё было достаточно.

Лучший выбор в гольф-классе?

Hyundai Elantra

Хорошо
  • — Хороший базовый двигатель
  • — Безопасный характер
  • — Умеренные цены
Плохо
  • — Сомнительный стиль
  • — Дешёвая отделка в дешёвых версиях
  • — Неудобный багажник
Характеристики Hyundai Elantra VII (CN7)

  • Комплектация

    1.6 AT (128 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 128 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    6.9

  • Разгон до 100 км/ч

    11.3
Все характеристикиКаталог автомобилей

Volkswagen Jetta

Хорошо
  • — Отличная управляемость
  • — Комфортная подвеска
  • — Эталонная эргономика
Плохо
  • — Множество экономичных решений
  • — Нескромный ценник
  • — Минимум опций
Характеристики Volkswagen Jetta VII

  • Комплектация

    6-speed 1.4 AT (150 л.с.)

  • Двигатель

    1.4 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    6.9

  • Разгон до 100 км/ч

    8.9
Все характеристикиКаталог автомобилей

Skoda Octavia

Хорошо
  • — Качество отделки
  • — Большой конфигуратор
  • — Практичность
Плохо
  • — Сложный прайс-лист
  • — Высокая стоимость
  • — Адаптированная подвеска
Характеристики Skoda Octavia IV (A8)

  • Комплектация

    1.4 AT (150 л.с.)

  • Двигатель

    1.4 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Лифтбек

  • Расход топлива

    5.5

  • Разгон до 100 км/ч

    9
Все характеристикиКаталог автомобилей

Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia на Авто.ру

Фото: Вячеслав Крылов
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