Штучный товар. Новый седан Hyundai Elantra против Skoda Octavia и VW Jetta

Российский гольф-класс, зажатый между раздобрев­шими псевдо­бюджет­никами, доступными бизнес-седанами (в количе­стве аж целых двух) и крос­соверами всех мастей, сегодня не в лучшей форме. Подросшие цены сделали мало­интересными и демо­кратичное семейство Kia Ceed/Cerato, и француз­скую парочку Citroen C4/Peugeot 408, а на главный мировой бест­селлер Toyota Corolla махнули рукой и дилеры, и импортёр — найти в Москве демонстраци­онную машину не получилось. Но вот — новая Elantra: необычная внешне, но вполне доступная по цене. Есть ли у неё хоть один шанс?

Вопрос резонный: провалился на рынке даже некогда очень популярный седан VW Jetta — актуальную модель седьмого поколения мексикан­ской сборки вроде бы собирались убрать с рынка ещё зимой. По данным Авто.ру, в первом квартале нынешнего года было поставлено на учёт лишь чуть больше пятисот машин! Но продажи всё ещё идут, и дилеры даже имеют неплохой выбор машин в наличии. Вот только заказы на новые уже не берут — то ли выбраны все квоты, то ли со штучными заказами работать не хотят. А импортёр эту ситуацию тоже не комментирует.