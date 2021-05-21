Штучный товар. Новый седан Hyundai Elantra против Skoda Octavia и VW Jetta
Иван Ананьев
Российский гольф-класс, зажатый между раздобревшими псевдобюджетниками, доступными бизнес-седанами (в количестве аж целых двух) и кроссоверами всех мастей, сегодня не в лучшей форме. Подросшие цены сделали малоинтересными и демократичное семейство Kia Ceed/Cerato, и французскую парочку Citroen C4/Peugeot 408, а на главный мировой бестселлер Toyota Corolla махнули рукой и дилеры, и импортёр — найти в Москве демонстрационную машину не получилось. Но вот — новая Elantra: необычная внешне, но вполне доступная по цене. Есть ли у неё хоть один шанс?
Вопрос резонный: провалился на рынке даже некогда очень популярный седан VW Jetta — актуальную модель седьмого поколения мексиканской сборки вроде бы собирались убрать с рынка ещё зимой. По данным Авто.ру, в первом квартале нынешнего года было поставлено на учёт лишь чуть больше пятисот машин! Но продажи всё ещё идут, и дилеры даже имеют неплохой выбор машин в наличии. Вот только заказы на новые уже не берут — то ли выбраны все квоты, то ли со штучными заказами работать не хотят. А импортёр эту ситуацию тоже не комментирует.
Можно было бы в очередной раз кивнуть на гегемонию лифтбека Skoda Octavia в сегменте — но сейчас нет и этого! Дорогая модель восьмого поколения ни разу с начала года не вошла в
Правда, с Элантрой сразу как-то не задалось — топ-версию перед тестом повредили, и на съёмку пришлось отправить машину в средней комплектации с мотором 1.6 мощностью 123 силы. И эта машина словно классом ниже! То есть внешне это всё та же седьмая Elantra с ломаными формами кузова, причудливо — как в бумажном самолётике — сложенными боковинами, решёткой радиатора удивительной формы и очень необычной оптикой. Но при этом на более скромных 16-дюймовых дисках чёрного цвета и с дешёвым на вид пластиковым салоном, который совершенно не похож на дизайнерский интерьер топовой машины, презентованный на первом тесте Элантры.
С простой отделкой, традиционной рукоятью «ручника», стрелочными приборами и скромной медийкой весь футуризм салона Элантры разом улетучивается.
Просто сравните два салона на фотографиях! И даже креативный руль меркнет на фоне чёрной массы грубоватого пластика — это просто недорогой, пусть и современный автомобиль. Но эргономика хороша: у Элантры хорошая легковая посадка, симпатичные кресла с правильным профилем и умеренной боковой поддержкой, неплохая обзорность во все стороны, кроме заднего стекла — в зеркале оно кажется довольно узким. А с правильным расположением кнопок-клавиш корейцы разобрались уже давно и надёжно. Ну и
Да и базовая Jetta с ещё более простыми шкалами приборов, маленькой медийкой и кондиционером будет выглядеть ничуть не лучше! И даже топовый вариант с цветастыми мониторами и глянцевой отделкой панели, скажем честно, не впечатляет — будто салон седьмого седьмого Golf чуть облагородили и поставили на новую Джетту. С другой стороны, тем, кто привык к фольксвагеновской эргономике, другого и не надо. Удобный руль, привычные кресла (которые, кстати, на мексиканских машинах чуть мягче), низкая посадка — и максимально удобные шайбы климатической установки. Но почему в машине за 2 миллиона так много пластиковых заглушек на месте кнопок допооборудования, скользкий кожзам на креслах и неприятный запах дешёвого пластика?
Octavia совсем другая: минималистичный интерьер с двуспицевым рулём даже в базе выглядит современно и воздушно (лишних клавиш на консоли и традиционного рычага АКП тут вообще нет), а качество отделки и мягкость панелей вызывают только позитивные эмоции. Тестовый вариант с замшей на креслах и на передней панели приятно не только разглядывать, но и щупать. Основательные кресла годятся для рослых и габаритных седоков, но непривычная сенсорная эргономика пока вызывает отторжение: сложно добраться до нужного пункта меню медиасистемы, неудобно настраивать «климат», а фиксированные климатические программы неоптимальные и потому раздражают. Но сделано всё очень красиво.
И сзади удобно! Но не идеально. И если нужно часто возить пассажиров, то в Джетте будет комфортнее — четырёхдверка, как ни странно, просторнее в ногах, а проёмы задних дверей более удачные по форме. Да и сам процесс посадки-высадки в седан с его классическими пропорциями выглядит посолиднее. Если это для кого-нибудь ещё важно.
Вот только не стоит искать в фольксвагеновском списке оснащения отдельный климат-контроль, оконные шторки и дополнительные зарядки для задних пассажиров — их не будет даже за доплату. На пассажира в лучшем случае смотрят заглушка консоли, голые, без карманов, спинки передних кресел и две клавиши подогрева дивана… У Элантры сзади есть хотя бы дефлекторы вентиляции, но в остальном условия не лучше. Запас по коленям не больше, ступни под передние кресла лучше не ставить, а потолок низковат для любого седока выше среднего роста. Плюс очень массивные задние стойки, куда так и просятся дополнительные треугольнички окошек.
А уж спорить с пятидверной Октавией в части практичности вообще не имеет никакого смысла. Но если предположить, что вы искренне не понимаете всех преимуществ лифтбека и не желаете одним движением багажной двери вымораживать салон зимой, то имеет смысл хотя бы оценить объемы отсеков. Да, чешские 600 литров недостижимы для конкурентов, а в споре седанов опять выигрывает Jetta — у неё больше литраж (510 против 470 литров) и более скромные колёсные арки. Но фольксвагеновская крышка багажника с голым металлом и небрежно проложенным жгутом проводов удручает — у корейцев всё аккуратнее.
Технически Octavia тоже кажется более совершенной — помимо турбомотора, у неё новый 8-ступенчатый «автомат». Но на ходу и она неидеальна.
Нет, автоматическая восьмиступка работает прекрасно — она переключает так же быстро, как прежний «робот» DSG, очень комфортна в переходных режимах и отлично сглаживает резкость 150-сильного мотора 1.4 TSI. На выходе — чувствительный акселератор и отличная динамика в любом режиме. Но ведь и Jetta с таким мотором и
В чём дело? Скорее всего, в экологии. Если на Джетте стоит давно знакомый мотор 1.4 TSI с индексом CZDA, который отвечает нормам
На старшие версии Hyundai Elantra ставят новенький двухлитровый атмосферник серии Smartstream с облегчёнными поршнями и чуть повышенной до 10,8:1 степенью сжатия, но характер у него почти такой же, как у дореформенного. Тяга уверенная, разгон — плотный, но фольксвагеновской турбоискорки в характере нет. Просто очень надёжный, предсказуемый и чуть задумчивый тандем 150-сильного двигателя и
Сюрприз в том, что почти так же уверенно Элантру везёт младший 1.6 мощностью 128 сил, и в его случае это очень хорошо. Случись нам делать сравнение со 110-сильными Octavia и Jetta, у них в споре силовых агрегатов не было бы шансов! Так что в случае с Элантрой экономия в 45 тысяч при выборе начального мотора вполне может быть оправданной.
А как насчёт шасси и колёс? Если не говорить о самой топовой Элантре, то всё одинаково: простая балка в задней подвеске и 16-дюймовые шины, которые уверенно одолевают дорожные неровности. С острыми краями ям подвеска справляется хорошо, умеренно транслирует микропрофиль на руль и радует хорошей энергоёмкостью на просёлке. Управляется седан довольно остро, причём усилие на руле нарастает линейно — но кажется немного искусственным. В поворотах всё происходит максимально нейтрально, но на заметных неровностях седан так и норовит едва заметно «переставить» корму.
А вот старшая версия на 17-дюймовых колёсах ощутимо жёстче, но при этом не воспринимается более цельной. В общем, едет новая Elantra безопасно и без провалов, но активного драйвера не порадует. Особенно так, как это может сделать Jetta — пусть мексиканская и с простенькой балкой, но с хорошо знакомым фольксвагеновским характером. На таких же 17-дюймовых колёсах она и комфортнее, и азартнее.
Во-первых, она очень плавно идёт по дороге, глотая неровности без намёков на вертикальную раскачку, и лишь на крупных препятствиях подвеска шумно бухает — впрочем, не доставляя пассажирам особого дискомфорта. Во-вторых, Jetta классно едет по извилистым дорогам, наливая руль обратной связью и понятно отзываясь на сброс и подачу газа. И крены, которые сопровождают смену боковых усилий в поворотах, воспринимаются как ещё один канал обратной связи для водителя!
А Octavia... Она опять стала заложником адаптации под российский рынок. Лифтбек восьмого поколения по-фольксвагеновски отзывчив и понятен, он может быстро проходить неровности, но допустимых для Джетты вольностей уже не прощает. А на ухабах покрупнее мощно грохает подвесками на отбой. И рулится уже не так классно — после Джетты настройки усилителя руля кажутся более искусственными, а сама машина неприятно спрыгивает с траектории на неровностях. На красивых 18-дюймовые колёса машина слишком жёсткая и неприятно скачет по ухабам.
Наверняка двухлитровые версии с задней многорычажкой поедут лучше, но пока можем порекомендовать покупать машину с колёсами поменьше. А вот шумоизоляцию похвалим (если, конечно, забыть о грохоте подвесок) — по шоссе Octavia идёт тихо, мотор не пытается громко солировать на разгоне, а камни на грунтовке не устраивают крещендо в арках. Jetta чуть шумнее, но проявляется это только на плохих дорогах. А пассажиры Элантры будут слушать и гул шин, и ветер — но лишь на высокой скорости.
Впрочем, если вы думаете, что Elantra во многом хуже конкурентов, приглашаем сравнить ещё и прайс-листы, где можно оценить ещё одно качество — демократичность.
Базовая Elantra с мотором 1.6 мощностью 128 сил и «автоматом» за
И за эти 1 484 000 рублей будет некоторый выбор! Первый вариант — исполнение Way с 10-дюймовой медийкой и встроенным Яндексом. Второй — версия Active с базовой «музыкой» без Яндекса, но 16-дюймовым «литьём», улучшенной отделкой кузова и подогревом задних сидений. А за
Всё, что выше, идёт только со старшим двигателем. Это комплектация Elegance (
Примерно с этих же цифр только начинается конфигуратор VW Jetta — от
Топовый Status с АКП стоит 1 937 000 рублей — столько просят за 17-дюймовые диски, более щедрый хром, кресла из кожзама, регулировку поясничного подпора,
А ведь начальная Octavia дешевле Джетты, и весьма существенно — за мотор 1.6 просят минимальные
Шаг до топовой комплектации Style Plus обойдётся в 201 тысячу рублей. Машина за
В итоге Elantra заметно дешевле обоих конкурентов, но при этом не сказать, что ощутимо хуже, — вопрос лишь в приоритетах.
Если абстрагироваться от необычной внешности, которая может как привлечь, так и оттолкнуть, то главной проблемой корейского седана покажется бедная отделка во всех комплектациях, кроме топовой — и это может разом оттолкнуть от покупки тех, кто успел заскочить к дилеру Skoda. Потому что Octavia со своей креативной панелью и мягким пластиком хороша даже в базе. К тому же она априори практичнее и азартнее на дороге.
Но если нужна городская машина для жизни и без особых претензий, то Elantra с более мощным, чем у конкурентов, мотором 1.6 и в недорогой комплектации — вполне боеспособный вариант. Хотя бы потому, что с суммой в полтора миллиона к Октавии можно даже не подходить. Вопрос только в том, какую именно цену запросит дилер Hyundai за конкретный автомобиль — а он, будьте уверены, не постесняется сейчас накинуть 100–200 тысяч сверху за ненужные вам «допы».
Может быть, тогда лучше примериться к Джетте? Да, в прямом сравнении двух седанов Elantra оказывается и выгоднее, и разумнее, но она совсем не обладает той драйверской искоркой, за которую любят модели концерна VAG. И пересаживаться, например, из предыдущей Джетты в новую Элантру будет непросто — слишком многое в своих автомобильных пристрастиях нужно будет пересмотреть.
К тому же недешёвая Jetta почти теряется на фоне Октавии — даже с учётом того, что едет она не хуже, а по настройкам подвески понравилась нам больше. Примирить с невыдающейся внешностью, экономным салоном и отсутствием выбора оборудования могла бы более низкая стоимость — кажется, именно поэтому на сайте Volkswagen сейчас фигурируют варианты со скидкой из имеющихся у дилеров в наличии. Небывалое, вроде бы, дело в период тотального дефицита — но Jetta всё равно остаётся штучным товаром. А новая Elantra массовой пока стать ещё не успела. Как и Skoda Octavia, хотя времени у неё было достаточно.
Лучший выбор в гольф-классе?
Hyundai Elantra
- — Хороший базовый двигатель
- — Безопасный характер
- — Умеренные цены
- — Сомнительный стиль
- — Дешёвая отделка в дешёвых версиях
- — Неудобный багажник
Комплектация1.6 AT (128 л.с.)
Двигатель1.6 / 128 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива6.9
Разгон до 100 км/ч11.3
Volkswagen Jetta
- — Отличная управляемость
- — Комфортная подвеска
- — Эталонная эргономика
- — Множество экономичных решений
- — Нескромный ценник
- — Минимум опций
Комплектация6-speed 1.4 AT (150 л.с.)
Двигатель1.4 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива6.9
Разгон до 100 км/ч8.9
Skoda Octavia
- — Качество отделки
- — Большой конфигуратор
- — Практичность
- — Сложный прайс-лист
- — Высокая стоимость
- — Адаптированная подвеска
Комплектация1.4 AT (150 л.с.)
Двигатель1.4 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовЛифтбек
Расход топлива5.5
Разгон до 100 км/ч9