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Компания Hyundai показала «горячую» Elantra N Line на «механике»

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Борис Закиров

Вслед за базовым седаном Hyundai Elantra нового поколения, вышедшим в марте, корейская марка пред­ставила его «горячий» вариант — N Line. Новинка обзавелась более мощным мотором.

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  • Седан Elantra N Line получил 1,6-литровую «турбочетвёрку» T-GDI отдачей в 201 л.с и 265 Нм крутящего момента. Двигатель может работать в паре с семиступен­чатым «роботом» или с шестиступен­чатой «механикой». Динамические характери­стики пока неизвестны. Из других изменений по технике — увеличенные передние тормоза и более жёсткая подвеска.

  • Внешне N Line отличается от обычной версии Elantra 18-дюймовыми легко­сплавными колёсными дисками, иным рисунком радиаторной решётки, хромиро­ванными патрубками выхлопа, увеличен­ными воздухо­заборниками и глянцево-чёрными аэро­динами­ческими элементами.

  • Салон N Line отличается спортивными сиденьями с развитой боковой поддержкой, металли­ческими накладками на педали, кожаным спортивным рулём и декоративными элементами красного цвета.

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  • В списке оснащения седана — система бесключевого доступа, автомати­ческое пере­ключение дальнего света и система слежения за состоянием водителя. 

  • В продажу седан поступит до конца этого года. 

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