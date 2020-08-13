Компания Hyundai показала «горячую» Elantra N Line на «механике»
Борис Закиров
Вслед за базовым седаном Hyundai Elantra нового поколения, вышедшим в марте, корейская марка представила его «горячий» вариант — N Line. Новинка обзавелась более мощным мотором.
Седан Elantra N Line получил 1,6-литровую «турбочетвёрку»
T-GDIотдачей в 201 л.с и 265 Нм крутящего момента. Двигатель может работать в паре с семиступенчатым «роботом» или с шестиступенчатой «механикой». Динамические характеристики пока неизвестны. Из других изменений по технике — увеличенные передние тормоза и более жёсткая подвеска.
Внешне N Line отличается от обычной версии Elantra 18-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, иным рисунком радиаторной решётки, хромированными патрубками выхлопа, увеличенными воздухозаборниками и глянцево-чёрными аэродинамическими элементами.
Салон N Line отличается спортивными сиденьями с развитой боковой поддержкой, металлическими накладками на педали, кожаным спортивным рулём и декоративными элементами красного цвета.
В списке оснащения седана — система бесключевого доступа, автоматическое переключение дальнего света и система слежения за состоянием водителя.
В продажу седан поступит до конца этого года.