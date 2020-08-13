Компания Hyundai показала «горячую» Elantra N Line на «механике»

Седан Elantra N Line получил 1,6-литровую «турбочетвёрку» T-GDI отдачей в 201 л.с и 265 Нм крутящего момента. Двигатель может работать в паре с семиступен­чатым «роботом» или с шестиступен­чатой «механикой». Динамические характери­стики пока неизвестны. Из других изменений по технике — увеличенные передние тормоза и более жёсткая подвеска.