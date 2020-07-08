Горячий седан Hyundai Elantra N Line: первые фотографии
Артем Шахнович
Компания Hyundai обнародовала изображения новой версии седана Elantra — Elantra N Line. Особенностями новинки стали модифицированная подвеска и элементы экстерьера в спортивном стиле.
От стандартного седана исполнение N Line отличается более агрессивным передним бампером и иначе оформленной радиаторной решёткой. Преобразился и задний бампер: у него новый дизайн и накладка в виде диффузора с двумя патрубками выпускной системы. Колёсные диски —
18-дюймовые,чёрно-серебристые.
По предварительным данным, спортседан получит перенастроенную подвеску и 1,6-литровый турбонаддувный двигатель мощностью 201 л.с., агрегатированный с шестиступенчатой механической коробкой передач или преселективным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Премьера Hyundai Elantra N Line состоится в ближайшие месяцы. Не исключено, что в дальнейшем появится полноценная спортивная версия Elantra N.
Hyundai Elantra нынешнего поколения дебютировала в марте 2020 года. Автомобиль стал крупнее и просторнее, он доступен с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 (123 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), в зависимости от рынка. Также есть 141-сильная гибридная модификация с 1,6-литровым мотором и электродвигателем, встроенным в шестиступенчатую преселективную роботизированную коробку.
В Южной Корее модель продаётся под именем Avante.