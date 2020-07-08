Горячий седан Hyundai Elantra N Line: первые фотографии

От стандартного седана исполнение N Line отличается более агрес­сивным передним бампером и иначе оформ­ленной радиаторной решёткой. Преобразился и задний бампер: у него новый дизайн и накладка в виде диффузора с двумя патрубками выпускной системы. Колёсные диски — 18-дюймовые, чёрно-серебристые.

По предварительным данным, спортседан получит перена­строенную подвеску и 1,6-литровый турбо­наддувный двигатель мощностью 201 л.с., агрегати­рованный с шести­ступен­чатой механиче­ской коробкой передач или пресе­лективным семиступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Премьера Hyundai Elantra N Line состоится в ближайшие месяцы. Не исключено, что в дальнейшем появится полно­ценная спортивная версия Elantra N.

Hyundai Elantra нынешнего поколения дебюти­ровала в марте 2020 года. Автомобиль стал крупнее и просторнее, он доступен с бензиновыми двига­телями объёмом 1,6 (123 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), в зависи­мости от рынка. Также есть 141-сильная гибридная моди­фикация с 1,6-литровым мотором и электро­двигателем, встроен­ным в шести­ступен­чатую пресе­лективную роботизи­рованную коробку.