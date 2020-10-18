Раскрыты подробности о новой Hyundai Elantra для России

Как и прежде, у базовой «Элантры» будет 128-сильный мотор 1.6 (154,6 Нм), у старшей версии — двух­литровый агрегат мощностью 150 л.с., однако, в отличие от нынешней модели, со 191 Нм крутящего момента при 4500 об./мин вместо 192 Нм на 4000 об./мин.

При этом оба мотора адаптиро­ваны под бензин АИ-92, и для каждого из них останется выбор из шести­ступен­чатых «механики» и «автомата». На домашнем рынке новая Elantra комп­лектуется вариатором в случае с атмо­сферными «четвёрками» и «роботом» — в первой в истории гибридной 141-сильной модификации.

Четырёхдверка для России будет на 10 милли­метров выше корейской версии (вероятно, из-за увели­ченного клиренса), сохранит подвеску McPherson спереди и заднюю полуза­висимую балку.

Согласно ОТТС, в оснащение войдёт комплекс систем безопас­ности и помощи водителю, включая автомати­ческое торможение перед препят­ствием и интеллекту­альный круиз-контроль с асси­стентом движения в пробке.