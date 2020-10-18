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Раскрыты подробности о новой Hyundai Elantra для России

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Михаил Кондратьев

В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транс­портного средства (ОТТС) на новую Hyundai Elantra. Судя по нему, российская версия модели сохранит выбор из двух атмосферных двигателей и механиче­ской коробки передач с «автоматом». О дате начала продаж информации пока нет.

Новая Hyundai Elantra в версии для североамериканского рынка
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Новая Hyundai Elantra в версии для североамериканского рынка

  • Как и прежде, у базовой «Элантры» будет 128-сильный мотор 1.6 (154,6 Нм), у старшей версии — двух­литровый агрегат мощностью 150 л.с., однако, в отличие от нынешней модели, со 191 Нм крутящего момента при 4500 об./мин вместо 192 Нм на 4000 об./мин.

  • При этом оба мотора адаптиро­ваны под бензин АИ-92, и для каждого из них останется выбор из шести­ступен­чатых «механики» и «автомата». На домашнем рынке новая Elantra комп­лектуется вариатором в случае с атмо­сферными «четвёрками» и «роботом» — в первой в истории гибридной 141-сильной модификации.

  • Четырёхдверка для России будет на 10 милли­метров выше корейской версии (вероятно, из-за увели­ченного клиренса), сохранит подвеску McPherson спереди и заднюю полуза­висимую балку.

  • Согласно ОТТС, в оснащение войдёт комплекс систем безопас­ности и помощи водителю, включая автомати­ческое торможение перед препят­ствием и интеллекту­альный круиз-контроль с асси­стентом движения в пробке.

  • В августе 2020 года компания Hyundai пред­ставила «горячую» версию новой Elantra — 201-сильную N Line с 1,6-литровой «турбо­четвёркой». Она может сочетаться с семи­ступен­­чатым «роботом» или шести­ступен­чатой «механикой». Помимо более мощного двигателя, N Line отличается космети­чески и обладает более спортивными сиденьями.

Присмотрелись бы к новой «Элантре»?

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