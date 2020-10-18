Раскрыты подробности о новой Hyundai Elantra для России
Михаил Кондратьев
Как и прежде, у базовой «Элантры» будет 128-сильный мотор 1.6 (154,6 Нм), у старшей версии — двухлитровый агрегат мощностью 150 л.с., однако, в отличие от нынешней модели, со 191 Нм крутящего момента при 4500
об./минвместо 192 Нм на 4000 об./мин.
При этом оба мотора адаптированы под бензин
АИ-92,и для каждого из них останется выбор из шестиступенчатых «механики» и «автомата». На домашнем рынке новая Elantra комплектуется вариатором в случае с атмосферными «четвёрками» и «роботом» — в первой в истории гибридной 141-сильной модификации.
Четырёхдверка для России будет на 10 миллиметров выше корейской версии (вероятно,
из-заувеличенного клиренса), сохранит подвеску McPherson спереди и заднюю полузависимую балку.
Согласно ОТТС, в оснащение войдёт комплекс систем безопасности и помощи водителю, включая автоматическое торможение перед препятствием и интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке.
В августе 2020 года компания Hyundai представила «горячую» версию новой Elantra — 201-сильную N Line с 1,6-литровой «турбочетвёркой». Она может сочетаться с семиступенчатым «роботом» или шестиступенчатой «механикой». Помимо более мощного двигателя, N Line отличается косметически и обладает более спортивными сиденьями.