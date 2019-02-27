Обновлённый седан Hyundai Elantra для России: официальные подробности, но пока без цен
Николай Андреев
Компания Hyundai рассказала об оснащении и технике рестайлинговой версии седана Elantra для российского рынка. Модель с полностью переделанной внешностью представили летом 2018 года, но до России она добралась только в конце зимы 2019-го.
Обновлённая «Элантра» доступна с прежними бензиновыми четырёхцилиндровыми атмосферниками: 1.6 мощностью 128 л.с. и 150-сильным 2.0. Коробки передач – шестиступенчатые «механика» или «автомат».
В начальной комплектации Start у «Элантры» будет кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, передние подушки безопасности, круиз-контроль, подогрев передних сидений, кожаная отделка руля и рукоятки переключения коробки передач.
В версии Base дополнительно появятся подогрев руля, камера заднего вида, мультимедийная система с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
В следующей комплектации Active добавляются боковые подушки безопасности (+ шторки), климат-контроль, датчик дождя, воздуховоды для задних пассажиров и задние парктроники.
Топ-версия Elegance отличается светодиодными фарами, передними парктрониками и беспроводной зарядкой смартфонов. Для неё можно заказать два пакета опций – Style (с кожаной отделкой, бесключевым доступом, скрытой в логотипе кнопкой открытия багажника) и High-Tech (с системой мониторинга слепых зон, ассистентом предупреждения столкновений при движении задним ходом, электрорегулировкой кресла водителя с памятью).
Цены на обновлённый седан Hyundai Elantra объявят перед стартом продаж – в марте 2019 года.