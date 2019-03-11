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Обновлённый седан Hyundai Elantra оказался дешевле Kia Cerato

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Николай Андреев

  • Обновлённая «Элантра» изменилась внешне, но не поменялась технически – в Россию она приедет с бензиновыми четырёхцилиндровыми атмосферниками 1.6 мощностью 128 л.с. и 150-сильным 2.0.

  • Шестиступенчатые «механика» или «автомат» доступны с любым из моторов. Доплата за автоматическую коробку передач снижена на 5000 ₽ (до 35 000 ₽), а за двухлитровый двигатель — на 10 000 ₽ (до 30 000 ₽). Однако базовая стоимость обновлённого седана выросла на 20 000 ₽.

  • Всего комплектаций четыре. В начальной Start (от 1 049 000 ₽) у Hyundai Elantra будет кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, передние подушки безопасности, круиз-контроль, подогрев передних сидений, кожаная отделка руля и рукоятки переключения коробки передач.

  • В версии Base (от 1 120 000 ₽) появляются подогрев руля, камера заднего вида, мультимедийная система с семидюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

  • В следующей комплектации Active (от 1 190 000 ₽) есть боковые подушки безопасности (+ шторки), климат-контроль, датчик дождя, воздуховоды для задних пассажиров и задние парктроники.

  • Топ-версия Elegance (от 1 315 000 ₽) отличается светодиодными фарами, передними парктрониками и беспроводной зарядкой смартфонов. Для неё можно заказать два пакета опций: Style (70 000 ₽) с кожаной отделкой, бесключевым доступом, скрытой в логотипе кнопкой открытия багажника и High-Tech (60 000 ₽) с системой мониторинга слепых зон, ассистентом предупреждения столкновений при движении задним ходом, электрорегулировкой кресла водителя с памятью.

  • Единственная опция для всех модификаций – окраска кузова металликом или перламутром за 10 000 ₽.

  • Соплатформенный Kia Cerato последнего поколения с таким же набором силовых агрегатов, как у Hyundai Elantra, стоит от 1 134 900 до 1 444 900 ₽.

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