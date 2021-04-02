Во-первых, это эффектно. Первый тест Hyundai Elantra седьмого поколения
Кирилл Бревдо
Седан в России уже давно утратил статус всеобщей потребительской мечты. А четырёхдверки гольф-класса и вовсе стали депрессивным сегментом. Покупательский алгоритм в массах нынче выглядит примерно так: есть деньги — идёшь за кроссовером, денег нет — берёшь что подешевле, вроде условного Соляриса. И дальше копишь на кроссовер. Почему не на седан? Потому что простор примерно такой же, как и у машины классом ниже (и дешевле), а добавленных бонусов вроде большого клиренса или полного привода нет. Однако новая Hyundai Elantra напоминает нам, что седан — это ещё и эффектно.
То ли дело Elantra прежняя. Она ведь хорошо начиналась: в шестом колене с индексом AD, представленном в 2015 году, машина смотрелась неплохо, едва ли не по-европейски. Но её убил рестайлинг, который выглядел настолько же смелым, насколько и неуместным. Трудно найти человека, которому пришёлся бы по душе обновлённый дизайн седана. Поэтому смена в виде нового поколения CN7 подоспела оперативно — примерно на год раньше, чем планировалось изначально. Что ж, если неудача ускорила обновление модели — значит, принцип «нет худа без добра» и впрямь работает.
Посмотрите на новую Elantra с разных ракурсов. Хороша ведь?! Ну интересно же выглядит седан, признайтесь! Решётка радиатора с замысловатым узором аннексировала в свои пределы переднюю оптику. Задние фонари срослись светодиодной линией. Бока сложносочинённо изломаны углами в стиле оригами. Изменённые пропорции подарили седану иной силуэт — с укороченным на 20 мм передним и удлинённым на 30 мм задним свесом, и покатой крышей, переходящей в крышку багажника, Elantra уподобилась лифтбеку.
Но что помешало объединить последнюю с задним стеклом и получить полноценного конкурента чешской Octavia? Ведь в практичности машина только приобрела: подросший задний свес добавил 67 литров к объёму багажника. Но нет — седан остался седаном. А багажное отделение с зажатым по высоте проёмом и травматичными для груза петлями крышки наносит серьёзный ущерб практичности.
Впрочем, в представительстве Hyundai не хотят видеть Skoda в конкурентном окружении: дескать, по цене и габаритам Octavia ближе к автомобилям
На презентации были машины только с новым двухлитровым мотором мощностью 150 сил из свежего семейства Smartstream — версии со старым двигателем 1.6 G4FG семейства Gamma в пресс-парк пока не поступили. Трансмиссия будет безальтернативно автоматическая, хотя в ОТТС заявлена и «механика». Сертифицировали на всякий случай, хотя особого интереса к «рукопашной» коробке покупатели Элантры и прежде не проявляли.
Внутренний мир? Здесь он под стать яркой внешности: очень много дизайна!
У седана прошлого поколения салон был чуть более чем безликим, но теперь всё не так. Даже самая простецкая версия, которую удалось посмотреть лишь на фото, не выглядит бледно. И пусть у неё обычные аналоговые приборы и мультимедийка с небольшим восьмидюймовым дисплеем, такая Elantra тоже «вид имеет». Да что там — новое поколение в базе смотрится дороже старого в топе!
Ну а тестовые машины в самом навороченном исполнении Anniversary, наречённом в честь тридцатилетия модели, и вовсе источают лоск — в первую очередь за счёт цифровых приборов, собранных под единым стеклом с увеличенным до 10,25 дюйма мультимедиа-тачскрином. Хороши и укутанные в кожу с узорной просрочкой кресла. А некоторые экземпляры к тому же были украшены частичной отделкой тканью меланж, которой обтянуты элементы дверных карт и кресла с тыльной стороны. Нарядненько!
Капремонт стиля не испортил эргономику. Новый руль с параллельными спицами геометрически почти идеален — ну разве что приливы в местах хвата малость гипертрофированы. Зато гладкая кожа приятна на ощупь, а шов выполнен аккуратно — Nissan и Toyota нервно курят в сторонке. Круто смотрятся подрулевые переключатели с изящной огранкой головок. Прямо шик!
Посадка удобна. Оптимальные настройки находишь быстро, отмечая выверенный профиль кресла. Обзорность более чем сносная: передние стойки не раздуты, зеркала хоть и не велики, но реальность отображают информативно. Брошенный во внутрисалонное зеркало взгляд выхватывает в заднем стекле отражение сеток динамиков аудиосистемы.
Задний ряд не впечатлил. Под передние кресла ступни встают без запаса, но коленям вольготно — коллеги ростом метр восемьдесят подтверждают. А вот потолок низковат: всяк вымахавший за средние значения упрётся в него головой. Из удобств только дефлекторы вентиляции и подлокотник с подстаканниками. А в дорогих версиях ещё и двухступенчатый подогрев, довольно ядрёный. Теплеет, правда, только подушка — спинка обесточена.
Выходит, что смена платформы получилась, скорее, номинальной — машина не стала просторней. Да и ездовой характер, похоже, не поменяла!
Управляемость если и улучшилась, то только в нюансах. Лёгкий руль не переострён — от упора до упора здесь 2,5 оборота. Обратная связь генерируется внятно, логично нарастая при отклонении от нулевого положения. К слову, ноль мог бы быть чуточку более чётким, но это уже из серии придирок. Седан послушно реагирует на повороты баранки, легко меняя траекторию. Уверенно встаёт на дугу, а под сброс газа изображает готовность мести хвостом, пока за лапки не прихватит система стабилизации. Нескучная машина, в общем.
И весьма комфортная притом. На разбитой вдрызг межобластной дороге между Калязиным и Рыбинском Elantra держится молодцом, изрядно смягчая разнокалиберные неровности для обитателей салона и демонстрируя приличную энергоёмкость. На пологих волнах амплитуда колебаний в какой-то момент начинает казаться значительной, но в итоге до раскачки дело так и не доходит. Правда, несколько раз на драматически крупных колдобинах передняя подвеска издавала тревожный стук, однако ощущения, что она замкнулась на отбойники, всё же не было.
Акустический комфорт противоречив. На стоящей машине не слышно ни заведённого двигателя, ни уличных шумов. А вот в движении Elantra заполняется звуками. Слышно, как камушки и песочек звенят в задних арках, а фрикционные зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 гулко хлопают по неровностям и гудят по мере увеличения скорости. И вдобавок ездит по ушам работающий на высоких оборотах мотор.
Бензиновый Smartstream 2.0 о 150 силах отлично ладит с шестидиапазонным «автоматом» в любых режимах. Смена передач в коробке происходит плавно и всегда вовремя. Динамика разгона ожидаемо нормальна, но не более того. Экономить 45 тысяч, отказываясь от двух литров в пользу 1.6, точно не стоит. Впрочем, если в покупательском прицеле маячит версия пожирнее, то выбора и не будет: дорогие комплектации подразумевают более мощный мотор.
А для входной версии Base двигатель 1.6 безальтернативен. Такая Elantra обойдётся в 1 389 000 рублей, но при этом не будет состоять из одних лишь заглушек. Обещается набор из шести подушек, кондиционера, подогревов зеркал, кресел, форсунок и мультифункционального кожаного руля; мультимедийки с восьмидюймовым экраном и камеры заднего вида. Нормальный набор для базы.
В следующей комплектации Way за 1 469 000 рублей вместо кондея будет двухзонный климат, светодиодные фары, датчик дождя и задний парктроник, а также продвинутая мультимедийная система с тачскрином 10,25 дюйма и навигацией. Версия Active стоит ровно столько же, однако у неё базовая мультимедийка вместо топовой, зато есть круиз-контроль, подогрев заднего дивана и литые диски 16 дюймов против 15-дюймовых колёс на стальных штамповках, как у вышеупомянутых комплектаций. Доплата за двухлитровый мотор составляет 45 000 рублей, а за цвет, отличный от белого, ещё 15 тысяч.
Elantra в комплектации Elegance, за которую просят 1 595 000 рублей, сверх прочего прирастает электронным «ручником», беспроводной зарядкой для смартфона, бесключевым доступом с возможностью удалённого запуска, передним парктроником, электроприводом складывания зеркал и фотохромным зеркалом заднего вида. Такую машину можно дополнить пакетами опций на выбор, а если выбрать все три на сумму 200 000 рублей, то она будет стоить ровно столько же, сколько версия Anniversary (1 795 000 рублей), где всё вышеозначенное уже есть — плюс шильдики на кузове и коврики с юбилейным лого.
Дорого? Да нет, уже нормально — в рынке. Kia Cerato обойдётся дешевле, но на фоне Элантры он теперь кажется простачком. Toyota Corolla ощутимо дороже двухлитрового седана Hyundai и уступает по мощности. Volkswagen Jetta тоже кажется переоценённым. А Citroen C4 и Peugeot 408… Их кто-то вообще покупает?
А вот у Элантры вроде бы есть всё для того, чтобы зацепить клиента. Смена поколений преобразила машину. И пусть рынок она не изменит — даже в рамках своего сегмента — однако обратить на себя внимание просто обязана. Красивый седан, современный по подаче и консервативный по технике — это ли не идеал для тех, кто не хочет принимать новомодные сенсоры, турбины и «роботы»?
Уж если брать седан гольф-класса, то пусть это будет...
Комплектация2.0 AT (150 л.с.)
Двигатель2.0 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива7
Разгон до 100 км/ч9.8