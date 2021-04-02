Во-первых, это эффектно. Первый тест Hyundai Elantra седьмого поколения

Седан в России уже давно утратил статус всеобщей потребитель­ской мечты. А четырёх­дверки гольф-класса и вовсе стали депрес­сивным сегментом. Покупатель­ский алгоритм в массах нынче выглядит примерно так: есть деньги — идёшь за кроссовером, денег нет — берёшь что подешевле, вроде условного Соляриса. И дальше копишь на кроссовер. Почему не на седан? Потому что простор примерно такой же, как и у машины классом ниже (и дешевле), а добавленных бонусов вроде большого клиренса или полного привода нет. Однако новая Hyundai Elantra напоминает нам, что седан — это ещё и эффектно.

То ли дело Elantra прежняя. Она ведь хорошо начиналась: в шестом колене с индексом AD, пред­ставленном в 2015 году, машина смотрелась неплохо, едва ли не по-европейски. Но её убил рестайлинг, который выглядел настолько же смелым, насколько и неуместным. Трудно найти человека, которому пришёлся бы по душе обновлённый дизайн седана. Поэтому смена в виде нового поколения CN7 подоспела оперативно — примерно на год раньше, чем планиро­валось изначально. Что ж, если неудача ускорила обновление модели — значит, принцип «нет худа без добра» и впрямь работает.