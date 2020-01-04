Лицехватка: подробный тест Hyundai Elantra
Константин Новацкий
Тусовка седанов С-класса в России откровенно тухловата. Снизу, в «бюджетном» компакт-классе, гремит фиеста. Сверху — там, где царит Camry, тоже не чиллаут: тут и таксисты, и бизнес, и «корпоративы». Но в обоих классах привыкли меряться цифрами продаж и выручкой.
А что же посередине? Если ты уже не Solaris, но ещё не Sonata, то не факт, что тебя удостоят вниманием и одарят монетой. Особенно при живых кроссоверах за миллион с небольшим. «Успех» компактной Hyundai Elantra по итогам ноября тому подтверждение: каких-то 416 машин. С другой стороны, родственная модель Kia Cerato продаётся в четыре раза лучше, а значит, публика пока не разучилась любить седаны. В том числе корейские.
Не так давно Elantra обновилась, получив неожиданно смелое лицо и ещё несколько доработок внутри. Поможет ли это сократить разрыв с соплатформенной Kia и довести покупательский счёт до тысяч в месяц? Давайте разбираться.
У нас на тесте — самая ходовая Elantra с младшим 128-сильным атмосферным мотором, шестиступенчатым автоматом и добротным оснащением. Стоимость такого седана —
Салон
Найти мягкий пластик внутри Elantra — настоящий квест с неизвестным финалом. При этом салон не выглядит откровенно дешёвым, даже с учётом средненького оснащения — без цветного дисплея или, например, без кожаной отделки. Дизайн и материалы не отторгают и местами даже радуют глаз. А всё, что касается эргономики, исполнено без ошибок: логично, удобно, комфортно. Гольф-класс без прикрас.
Практичность
Колёсная база Elantra — ровно 2700 миллиметров, что прилично и уже типично для класса. К примеру, и Cerato, и Corolla по этому показателю идентичны. На заднем ряду Элантры смогут разместиться двое рослых пассажиров, а на недостаток пространства они пожалуются лишь в том случае, если попробуют сесть вертикально: над головой места впритык. Уже в начальной комплектации спинка заднего дивана поделена на две разноширокие части и складывается по отдельности (рычажками из багажника), превращая 458-литровый багажный отсек в длинное пространство с широким проёмом. Так, где там наши чемоданы?
Техника
Шестое поколение Elantra построено на модернизированной «тележке» предшественницы, но основа осталась классической. Спереди в подвеске — стойки McPherson, сзади — скручивающаяся полузависимая балка. Из ключевых изменений — сайлент-блоки иной конструкции, снизившие вибрационный фон.
А в ходе рестайлинга корейцы поработали ещё и с кузовом: добавили клеевых соединений и усилили моторный щит. Под капотом тоже никаких сюрпризов: атмосферные моторы серий Nu и Gamma с распределённым впрыском. Хотите — с «механикой», хотите — с «автоматом». И там, и тут будет по шесть ступеней.
Езда
Обычно про корейские среднеразмерники мы говорим что-то вроде: «комфортно, но без драйва». Но в случае с Элантрой езда даже разжигает искорку. Седан управляется легко и приятно, подначивая активнее заходить в поворот. Несмотря на простое классическое шасси «на балочке», подвеска настроена хорошо и ловко балансирует между плавностью и собранностью. Крупные неровности шасси отыгрывает мягко и на дорожной мелочи будто бы не фокусируется. На хорошем вираже или съезде с эстакады несложно заставить заднюю ось довернуться под сброс газа. Правда, эта склонность к избыточной поворачиваемости неопытных водителей может испугать.
Машины с 1,6-литровым мотором лишены фирменного селектора Drive Mode, меняющего ездовые настройки и усилие на руле. Но желания сделать баранку более «густой» не возникает: усилия достаточно и так. К тому же, по традиции Hyundai-Kia, любые другие настройки (Sport или Eco) не делают обратную связь чётче. Elantra рулится мягко, без остроты в реакциях, слегка искусственно, зато без лени.
С точки зрения динамики выбор «младшего» мотора разумен лишь для города: на шоссе 128-сильный атмосферник «сдувается». Обгоны Элантра проводит натужно, а после сотни выдаёт больше гула, чем тяги. Однако движок переносит
Оснащение
Мир Hyundai Elantra начинается с цифры
Вторая из четырёх доступных комплектаций — Base — оценивается в
Кстати, о ней: за 1 205 000 ₽ (или за
150 лошадиных сил для Elantra «стоят» минимум
Это всё? Вот и нет! За 60 и 70 тысяч можно докупить опциональные пакеты High-Tech и Style и доукомплектовать Элантру литыми дисками большего диаметра, мониторингом слепых зон, системой предупреждения о безопасном выходе из машины, коленной подушкой безопасности, памятью настроек водительского кресла и зеркал и более щедрым количеством кожи: настоящей и не очень.
Конкуренты
Вывод
Не хотелось бы про красоту... Хотя бы потому, что рестайлинг Элантры не стал типичной процедурой подводки глаз. Корейцы ищут новое и прилично изменили машину. Как это новое влияет на продажи и насколько сокращает разрыв с соплатформенным «почти» бестселлером класса? В целом не столь заметно: Cerato со своей «немецкой» внешностью и пятилетней гарантией пока машет ручкой.
С рестайлингом Elantra стала лучше: появилась хорошая мультимедиа, «подешевели» автомат и двухлитровый мотор, сохранилась недоступное для Kia сочетание «150 сил на ручке». Да и в ощущениях Elantra чуть приятнее и мягче на ходу. Способно ли это поднять спрос? Вполне. До уровня лучших в классе? Едва ли...
Оценка: 4,1/5
- — Приятная цена
- — Приятный и экономичный тандем «мотор/трансмиссия»
- — Просторный салон
- — Сбалансированное шасси
- — Свежий интерьер и мультимедиа
- — Простецкая отделка багажника
- — Слабая шумоизоляция
- — Неоднозначная новая внешность
- — Подорожавшие опции
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Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация1.6 AT (128 л.с.)
Двигатель1.6 / 128 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива6.7
Разгон до 100 км/ч11.6
Цена, ₽1 235 000