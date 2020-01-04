Toyota Corolla против Mazda3 и Kia Cerato: тест седанов гольф-класса

Лицехватка: подробный тест Hyundai Elantra

Тесты

Константин Новацкий

Тусовка седанов С-класса в России откровенно тухловата. Снизу, в «бюджетном» компакт-классе, гремит фиеста. Сверху — там, где царит Camry, тоже не чиллаут: тут и таксисты, и бизнес, и «корпоративы». Но в обоих классах привыкли меряться цифрами продаж и выручкой.

А что же посередине? Если ты уже не Solaris, но ещё не Sonata, то не факт, что тебя удостоят вниманием и одарят монетой. Особенно при живых кроссоверах за миллион с небольшим. «Успех» компактной Hyundai Elantra по итогам ноября тому подтверж­дение: каких-то 416 машин. С другой стороны, родствен­ная модель Kia Cerato продаётся в четыре раза лучше, а значит, публика пока не разучилась любить седаны. В том числе корейские.

Не так давно Elantra обновилась, получив неожиданно смелое лицо и ещё несколько доработок внутри. Поможет ли это сократить разрыв с соплатфор­менной Kia и довести покупа­тельский счёт до тысяч в месяц? Давайте разбираться.

У нас на тесте — самая ходовая Elantra с младшим 128-сильным атмосферным мотором, шести­ступенчатым автоматом и добротным оснащением. Стоимость такого седана — 1 240 000 ₽.

Салон

Найти мягкий пластик внутри Elantra — настоящий квест с неизвестным финалом. При этом салон не выглядит откровенно дешёвым, даже с учётом сред­ненького оснащения — без цветного дисплея или, например, без кожаной отделки. Дизайн и материалы не отторгают и местами даже радуют глаз. А всё, что касается эргономики, исполнено без ошибок: логично, удобно, комфортно. Гольф-класс без прикрас.

Передняя панель получила вставки «под карбон». Выглядит неплохо и добавляет свежести в интерьер. Вдобавок изменились планки дефлекторов вентиляции: теперь они в виде металлизированных скобок.
Базовая приборка Элантры — это информативные аналоговые шкалы и монохромный 3,5-дюймовый борткомпьютер. За доплату (в составе пакета опций Style) доступен цветной кластер Supervision диагональю 4,2 дюйма.
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Передняя панель получила вставки «под карбон». Выглядит неплохо и добавляет свежести в интерьер. Вдобавок изменились планки дефлекторов вентиляции: теперь они в виде металлизированных скобок.

Практичность

Колёсная база Elantra — ровно 2700 миллиметров, что прилично и уже типично для класса. К примеру, и Cerato, и Corolla по этому показателю идентичны. На заднем ряду Элантры смогут разместиться двое рослых пассажиров, а на недостаток простран­ства они пожалуются лишь в том случае, если попробуют сесть вертикально: над головой места впритык. Уже в начальной комплектации спинка заднего дивана поделена на две разно­широкие части и склады­вается по отдель­ности (рычажками из багажника), превращая 458-литровый багажный отсек в длинное простран­ство с широким проёмом. Так, где там наши чемоданы?

В 458-литровом трюме спокойно помещаются оба красных чемоданища. Причём над ними ещё много места для мягких сумок. Проём широк, проблем с загрузкой нет.
Сложить спинки дивана можно лишь из багажника. Тянем за рычажки — получаем место для чего-нибудь длинного. Огорчают простецкая отделка, торчащие петли крышки и заметная ступенька при сложенных спинках. Ровного пола не выходит...
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В 458-литровом трюме спокойно помещаются оба красных чемоданища. Причём над ними ещё много места для мягких сумок. Проём широк, проблем с загрузкой нет.

Техника

Шестое поколение Elantra построено на модернизи­рованной «тележке» предше­ственницы, но основа осталась классической. Спереди в подвеске — стойки McPherson, сзади — скручива­ющаяся полу­зависимая балка. Из ключевых изменений — сайлент-блоки иной конструкции, снизившие вибрационный фон.

А в ходе рестайлинга корейцы поработали ещё и с кузовом: добавили клеевых соединений и усилили моторный щит. Под капотом тоже никаких сюрпризов: атмосферные моторы серий Nu и Gamma с распределённым впрыском. Хотите — с «механикой», хотите — с «автоматом». И там, и тут будет по шесть ступеней.

Подвеска хорошо настроена и даже хвастает балансом плавности хода и азарта, что для корейских машин пока ещё событие.
Паспортный дорожный просвет Элантры — 150 мм. Низ хищного рестайлового бампера упирается в 18-сантиметровую ступеньку нашей тестовой лестницы: встреча с бордюром не обещает ничего приятного.
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Подвеска хорошо настроена и даже хвастает балансом плавности хода и азарта, что для корейских машин пока ещё событие.

Езда

Обычно про корейские среднеразмерники мы говорим что-то вроде: «комфортно, но без драйва». Но в случае с Элантрой езда даже разжигает искорку. Седан управ­ляется легко и приятно, подначивая активнее заходить в поворот. Несмотря на простое класси­ческое шасси «на балочке», подвеска настроена хорошо и ловко балансирует между плавностью и собранностью. Крупные неров­ности шасси отыгрывает мягко и на дорожной мелочи будто бы не фокуси­руется. На хорошем вираже или съезде с эстакады несложно заставить заднюю ось довернуться под сброс газа. Правда, эта склонность к избыточной повора­чиваемости неопытных водителей может испугать. 

Главная проблема Элантры (особенно на зимних шипованных покрышках) — это слабая шумоизоляция. На асфальте гул от колёс заполняет весь салон
Крены? Вроде бы есть, но настроения не портят
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Главная проблема Элантры (особенно на зимних шипованных покрышках) — это слабая шумоизоляция. На асфальте гул от колёс заполняет весь салон

Машины с 1,6-литровым мотором лишены фирменного селектора Drive Mode, меняющего ездовые настройки и усилие на руле. Но желания сделать баранку более «густой» не возникает: усилия достаточно и так. К тому же, по традиции Hyundai-Kia, любые другие настройки (Sport или Eco) не делают обратную связь чётче. Elantra рулится мягко, без остроты в реакциях, слегка искусственно, зато без лени.

С точки зрения динамики выбор «младшего» мотора разумен лишь для города: на шоссе 128-сильный атмосферник «сдувается». Обгоны Элантра проводит натужно, а после сотни выдаёт больше гула, чем тяги. Однако движок переносит 92-й бензин и тратит его в приятных глазу количествах: 6,7 литра по паспорту или около восьми в реальной жизни. Доплата за двухлитровый 150-сильный мотор (около 30 000 ₽) будет разумной при частых поездках за город, но лишит вас приятной возможности меньше тратить на топливо и налоги.

Оснащение

Мир Hyundai Elantra начинается с цифры 1 059 000 рублей за комплектацию Start. Это будет 1,6-литровый мотор, механиче­ская коробка и штампованные колёса на 15 дюймов. Зато вы получаете кондици­онер, подогревы передних сидений, свето­диодные ходовые огни, круиз-контроль, фронтальные подушки, тот самый задний подлокотник с двумя под­стакан­никами, музыку из четырёх динамиков и даже датчики давления в шинах!

Вторая из четырёх доступных комплектаций — Base — оценивается в 1 135 000 ₽ за версию с «механикой» и 1 170 000 ₽ — c «автоматом». Здесь покупателю Элантры доступны датчик света, подогрев руля, полно­ценная запаска в багажнике, лёгкая тонировка стёкол, задняя камера и медиа­комплекс с семидюймовым тачскрином. Доплата за более мощный мотор? Только начиная с третьей снизу комплектации Active.

Кстати, о ней: за 1 205 000 ₽ (или за 1 240 000 — с «автоматом») доступны и литые колёса с литой запаской, и разделённый на две зоны климат, и датчик дождя, и боковые шторки безопасности, и немного кожи в отделке. К слову, для 128-сильного мотора именно версию Active стоит считать топовой.

150 лошадиных сил для Elantra «стоят» минимум 1 235 000 ₽ за вариант с «механикой». Доплата за «автомат» потребует ещё 35 тысяч, а если, не скромничая, выложить 60 000 ₽ сверху — можно наслаждаться топ-версией Elegance, которая прежде называлась скромнее: Family. Именно в этой комплектации седан получает целиком диодную оптику, подогрев дивана, беспроводную зарядку для смартфона, передние парковочные датчики и USB-гнездо в центральном подлокотнике.

Это всё? Вот и нет! За 60 и 70 тысяч можно докупить опциональные пакеты High-Tech и Style и доукомп­лектовать Элантру литыми дисками большего диаметра, мониторингом слепых зон, системой предупреж­дения о безопасном выходе из машины, коленной подушкой безопасности, памятью настроек водительского кресла и зеркал и более щедрым количеством кожи: настоящей и не очень.

Камера заднего вида — признак комплектации Base. А чтобы получить задний парктроник, нужно раскошелиться на более дорогую версию Active.
Розетка, прикуриватель и разъём USB спрятаны в нише в нижней части центральной консоли. Лишь в топ-версии здесь появляется модуль беспроводной зарядки.
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Камера заднего вида — признак комплектации Base. А чтобы получить задний парктроник, нужно раскошелиться на более дорогую версию Active.

Конкуренты

<h3>Skoda Octavia</h3> Бессменный и почти недосягаемый лидер класса недавно сменил поколение, а пока в России продаётся лифтбек третьей генерации, с атмосферным и турбированными моторами и тремя вариантами коробок передач. Цены на базовую 110-сильную безнаддувную Octavia с «механикой» начинаются с <nobr>1 119 000 ₽.</nobr> Топовая версия мощностью 180 сил с роботизированной коробкой DSG оценена в <nobr>1 578 000 ₽.</nobr>
<h3>Toyota Corolla</h3> Магия «Тойоты» работает. Японский седан берут за имя, проверенный мотор и комфортное шасси, прощая машине высокий ценник. К слову, о нём: стать обладателем базовой 122-сильной Corolla можно минимум за <nobr>1 173 000 ₽.</nobr> И это будет версия с механической коробкой передач. То же самое, но с бесступенчатым вариатором потребует уже <nobr>1 318 000 ₽,</nobr> а за самую дорогую Короллу в версии Престиж Safety необходимо отдать 1,7 миллиона рублей. При этом больше 122 лошадиных сил вы не получите.
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Skoda Octavia

Бессменный и почти недосягаемый лидер класса недавно сменил поколение, а пока в России продаётся лифтбек третьей генерации, с атмосферным и турбированными моторами и тремя вариантами коробок передач. Цены на базовую 110-сильную безнаддувную Octavia с «механикой» начинаются с 1 119 000 ₽. Топовая версия мощностью 180 сил с роботизированной коробкой DSG оценена в 1 578 000 ₽.

Вывод

Не хотелось бы про красоту... Хотя бы потому, что рестайлинг Элантры не стал типичной процедурой подводки глаз. Корейцы ищут новое и прилично изменили машину. Как это новое влияет на продажи и насколько сокращает разрыв с соплатформенным «почти» бестселлером класса? В целом не столь заметно: Cerato со своей «немецкой» внешностью и пятилетней гарантией пока машет ручкой.

С рестайлингом Elantra стала лучше: появилась хорошая мультимедиа, «подешевели» автомат и двухлитровый мотор, сохранилась недоступное для Kia сочетание «150 сил на ручке». Да и в ощущениях Elantra чуть приятнее и мягче на ходу. Способно ли это поднять спрос? Вполне. До уровня лучших в классе? Едва ли...

Оценка: 4,1/5

Хорошо
  • — Приятная цена
  • — Приятный и экономичный тандем «мотор/трансмиссия»
  • — Просторный салон
  • — Сбалансированное шасси
  • — Свежий интерьер и мультимедиа
Плохо
  • — Простецкая отделка багажника
  • — Слабая шумоизоляция
  • — Неоднозначная новая внешность
  • — Подорожавшие опции

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Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики Hyundai Elantra VI (AD) Рестайлинг

  • Комплектация

    1.6 AT (128 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 128 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    6.7

  • Разгон до 100 км/ч

    11.6

  • Цена, ₽

    1 235 000
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