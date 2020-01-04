Лицехватка: подробный тест Hyundai Elantra

Тусовка седанов С-класса в России откровенно тухловата. Снизу, в «бюджетном» компакт-классе, гремит фиеста. Сверху — там, где царит Camry, тоже не чиллаут: тут и таксисты, и бизнес, и «корпоративы». Но в обоих классах привыкли меряться цифрами продаж и выручкой.

А что же посередине? Если ты уже не Solaris, но ещё не Sonata, то не факт, что тебя удостоят вниманием и одарят монетой. Особенно при живых кроссоверах за миллион с небольшим. «Успех» компактной Hyundai Elantra по итогам ноября тому подтверж­дение: каких-то 416 машин. С другой стороны, родствен­ная модель Kia Cerato продаётся в четыре раза лучше, а значит, публика пока не разучилась любить седаны. В том числе корейские.