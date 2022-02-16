Роскошный итальянский суперкар Veloqx с мотором Ferrari проехался по треку в Дубае

На Youtube-канале TheTFJJ появился видеоотчёт о тестах суперкара Veloqx Fangio с необычной внешностью — заезды прошли на треке Яс Марина в Дубае. Ранее этот суперкар был известен под названием Ferrari F125 TDE благодаря задействованному в его конструкции 12-цилиндровому мотору из Маранелло. Однако, как уточняет издание Motor1, разработкой суперкара занимается британская команда Veloqx, известная своими выступлениями в гонках на выносливость.