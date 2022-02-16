Роскошный итальянский суперкар Veloqx с мотором Ferrari проехался по треку в Дубае

На Youtube-канале TheTFJJ появился видеоотчёт о тестах суперкара Veloqx Fangio с необычной внешностью — заезды прошли на треке Яс Марина в Дубае. Ранее этот суперкар был известен под названием Ferrari F125 TDE благодаря задействованному в его конструкции 12-цилиндровому мотору из Маранелло. Однако, как уточняет издание Motor1, разработкой суперкара занимается британская команда Veloqx, известная своими выступлениями в гонках на выносливость.
- Основной целью разработки суперкара является возвращение марки Veloqx в список участников культовых «24 часов Ле-Мана». Однако выведенный на тесты автомобиль не выглядит как прототипы для гонок на выносливость. Хотя Veloqx может заявиться с Fangio в более традиционные классы, не исключено, что суперкар предназначается и для свободной продажи.
- Агрессивный облик Fangio формируется необычными бамперами, низким силуэтом с компактным водительским кокпитом, развитым диффузором и экзотическим оформлением задней части с четырьмя «стволами» выхлопной системы в стиле Pagani и округлым «антикрылом». Утверждается, что на исследования аэродинамики, результаты которых реализованы на Fangio, ушло более трёх лет.
- По предварительным данным, Fangio оснащён 12-цилиндровым мотором, развивающим 800 л.с. Технические подробности разработчики предпочитают не разглашать, однако по одной из версий базой для суперкара послужила одна из моделей Ferrari — например, F12 tdf. Мотор этого купе при объёме 6,3 литра обеспечивал 780 л.с.
- Когда именно Fangio будет окончательно рассекречен, не уточняется, хотя ранее руководитель команды Veloqx Сэм Ли называл в качестве даты возвращения на трассы 2025 год.
Марка Fangio разработчиками уже зарегистрирована: это посвящение знаменитому гонщику Хуану-Мануэлю Фанхио, пятикратному чемпиону Формулы‑1. Один из личных автомобилей спортсмена, родстер 300 SL, который компания Mercedes-Benz подарила ему в ознаменование завершения карьеры, сейчас выставлен на аукцион.