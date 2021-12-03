На аукционе продают редкий 15-летний спорткар от Spyker, который проехал всего 5 тысячи километров

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В США на продажу выставили редчайший суперкар Spyker C8. Его первым владельцем был россиянин
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer близятся к завершению торги за спорткар Spyker C8 Spyder образца 2006 года. За редкий родстер предлагают 235 тысяч долларов (17,5 миллиона рублей). Дело в том, что за 15 лет машина проехала всего 5,6 тысячи километров и выглядит почти новой.
В октябре нынешнего года в США с молотка ушёл ещё один Spyker C8 — купе в версии Laviolette с очень редким цветом кузова. За одну из четырёх когда-либо выпущенных машин с пробегом чуть более тысячи километров в итоге выложили 370 750 долларов (27,45 миллиона рублей).