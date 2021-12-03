На аукционе продают редкий 15-летний спорткар от Spyker, который проехал всего 5 тысячи километров

Автомобиль находится в американской Флориде, но выпущен для рынка Европы: в США машину перевезли только в 2010 году. Спорткар укомплектован 4,2-литровым V8 от Audi, развивающим 400 л.с. — это базовая комплектация для модели, хотя компания Spyker оснащала C8 и более мощными двигателями с отдачей до 600 л.с. С мотором работает шестиступенчатая механическая коробка.

Данный экземпляр отличается серебристым цветом кузова и чёрной кожей с «алмазной» прострочкой на ковшеобразных креслах салона. Автомобиль укомплектован амортизаторами Koni и пружинами Eibach в подвеске и шестипоршневыми суппортами AP Racing, а также 19-дюймовыми колёсными дисками. Кроме того, спорткар оснащён выхлопной системой с регулировочными клапанами.

Для Европы Spyker оснащала свои спорткары необычным четырёхспицевым рулём, но продавец приложит к автомобилю более традиционный руль, предназначенный для американского рынка. Кроме того, в комплект продажи входят фирменные чемоданы.

Отмечается, что капот спайдера однажды был перекрашен, а двигатель ремонтировали в нынешнем году.

В октябре нынешнего года в США с молотка ушёл ещё один Spyker C8 — купе в версии Laviolette с очень редким цветом кузова. За одну из четырёх когда-либо выпущенных машин с пробегом чуть более тысячи километров в итоге выложили 370 750 долларов (27,45 миллиона рублей).