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Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд провёл видеоэкскурсию по своей новой автомастерской

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Дмитрий Елизаров

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На YouTube-канале DriveTribe появилась видеозапись экскурсии, которую бывший ведущий Top Gear, а ныне участник шоу The Grand Tour провёл для канала по своей автомастерской The Smallest COG. Хаммонд продемонстрировал оборудование для своего нового проекта и уже начатые реставрационные проекты.

  • Хаммонд показал, к примеру, специальный стол для работы с металлическими компонентами, требующими реставрации: на нём можно фиксировать детали разных форм и работать с ними по частям.
  • Мастерская оснащена также покрасочной камерой с отдельным боксом для подготовитель­ных работ и помещением для нанесения покрытий — «перво­классным», по заявлению Хаммонда. Проявляется это, к примеру, в продуманных направле­ниях потоков воздуха для вентиляции: он уходит в стены и в пол, чтобы уменьшить неконтролиру­емое распыление краски по кузову. Кроме того, отдельный участок имеется и для подбора оттенков краски, в состав оборудования которого входит спектрометр.
  • Вентиляционные трубопроводы в мастерской снабжены забавными этикетками с надписями «Кофе», «Чай», «Тоник» и «Джин».
  • По словам Хаммонда, ему и его команде в прошедшую неделю пришлось работать чуть ли не сутками, чтобы успеть всё подготовить к моменту неофициаль­ного запуска проекта: этим, как заявил Ричард, объясняются в частности такие мешки под его глазами.
  • Всего одновременно на территории The Smallest COG можно работать с семью автомобилями. На стапелях находится, к примеру, купе Jensen, принад­лежащее самому Хаммонду, а в покрасочной камере — Ford RS2000, который готовят для выставки в Гемптон-Корте. Она состоится уже на следующей неделе, но автомобиль пока пребывает в полностью разобранном и непро­крашенном состоянии.
  • Собственный реставрационный бизнес телеведущий создавал в рамках телепроекта «Мастерская» — своего рода реалити-шоу, в котором будут демонстри­ровать процесс восстановления раритетов. Однако теперь, по его словам, мастерская вышла на первое место в его жизни, и The Smallest COG до известной степени будет существовать отдельно от теле­видения. Сейчас Хаммонд ждёт прибытия двух авто­мобилей для крупных и долго­временных реставраци­онных проектов.

Ранее Ричард Хаммонд был вынужден выставить на продажу собственную коллекцию раритетов, чтобы профинанси­ровать строительство мастерской. Описывая эту ситуацию, он указывает на разные составляющие The Smallest COG и отмечает — «Это Porsche, это Lotus, это Sunbeam», хотя, какую сумму ему удалось собрать на распродаже, не уточняется.

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