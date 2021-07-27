Коллекцию машин и мотоциклов экс-ведущего Top Gear распродадут на аукционе

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Дмитрий Елизаров
На аукционе Silverstone в августе нынешнего года будут выставлены на продажу восемь автомобилей и мотоциклов из коллекции Ричарда Хаммонда, известного по телепроектам Top Gear и The Grand Tour. Вырученные средства Хаммонд вложит в развитие собственной фирмы по реставрации классических автомобилей, работа которой станет основой для ещё одного телесериала.
Летом прошлого года на аукцион выставлялся мотоцикл, ранее принадлежавший Хаммонду, — это Ducati 851, который тот купил у своего коллеги Джеймса Мэя.