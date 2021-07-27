Коллекцию машин и мотоциклов экс-ведущего Top Gear распродадут на аукционе

На аукционе Silverstone в августе нынешнего года будут выставлены на продажу восемь автомобилей и мотоциклов из коллекции Ричарда Хаммонда, известного по телепроектам Top Gear и The Grand Tour. Вырученные средства Хаммонд вложит в развитие собственной фирмы по реставрации классических автомобилей, работа которой станет основой для ещё одного телесериала.