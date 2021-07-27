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Коллекцию машин и мотоциклов экс-ведущего Top Gear распродадут на аукционе

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Silverstone в августе нынешнего года будут выставлены на продажу восемь автомобилей и мотоциклов из коллекции Ричарда Хаммонда, известного по телепроектам Top Gear и The Grand Tour. Вырученные средства Хаммонд вложит в развитие собственной фирмы по реставрации классических автомобилей, работа которой станет основой для ещё одного телесериала.

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  • Как говорится в заявлении самого Хаммонда, опубликованном на сайте аукциона, он решается на распродажу с тяжёлым сердцем, так как раритеты, с которыми он готов расстаться, имеют «большую сентименталь­ную ценность». Однако Ричард утверждает, что полученные им деньги позволят вернуть к жизни бесчисленное количество другой авто­мобильной классики.
  • На продажу будут выставлены, к примеру, Bentley S2 выпуска 1959 года, один из ранних образцов Porsche 911 с небольшим пробегом, построенный в 1969 году, а также редкий Lotus Esprit Sport 350 — пятый из 48 построенных экземпляров. Кроме того, Ричард Хаммонд планирует продать несколько редких мотоциклов, включая и те, которые он покупал себе на юбилеи — например, Norton Dominator 961 Street. Таких байков было создано только 50, и последний из них стал подарком Хаммонду на 50‑й день рождения.
  • Сколько именно планируется выручить на распродаже, не уточняется. Новый проект Ричарда Хаммонда именуется The Smallest Cog, и работа реставраци­онной мастерской будет продемон­стрирована в новом сериале. Проект с рабочим названием Workshop снимут в жанре реалити-шоу: ожидается, что базироваться его сюжет будет на реальных событиях из жизни мастерской.

Летом прошлого года на аукцион выставлялся мотоцикл, ранее принад­лежавший Хаммонду, — это Ducati 851, который тот купил у своего коллеги Джеймса Мэя.

Купили бы себе что-нибудь из гаража Ричарда Хаммонда?

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