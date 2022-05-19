Экстремальный спорткар BAC Mono переведут на водород и сделают быстрее

Бензиновый турбомотор объёмом 2,3 литра заменён электродвигателями, совокупно развивающими 377 л.с. — это примерно на 50 л.с. больше, чем у версии с ДВС. Концепцию топливных элементов в BAC выбрали, чтобы избежать заметного увеличения веса. Однако по расчётам инженеров он всё равно увеличится примерно на полтора центнера, хотя в будущем прибавку можно будет снизить

примерно на 50 килограммов

за счёт карбонового топливного бака и другой конструкции аккумуляторов.