Новый экстремальный Porsche 911 GT3 RS: фото и дата премьеры

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Новый Porsche 911 GT3: без турбины и МакФерсона, но с углепластиком и «механикой»
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Дмитрий Елизаров
Компания Porsche опубликовала фотографию новой трековой версии купе 911 последнего поколения — 911 GT3 RS, которую представят 17 августа. Кроме того, озвучены некоторые технические характеристики.
В начале лета доработанный в ателье Manthey Racing суперкар Porsche 911 GT3 проехал круг по культовой трассе за 6 минут и 55,7 секунды. Это на 4,2 секунды быстрее стандартного 911 GT3, при этом доработки тюнеров затронули только настройки шасси и аэродинамических элементов: в двигатель Manthey Racing не вмешивалась.