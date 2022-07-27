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Новый экстремальный Porsche 911 GT3 RS: фото и дата премьеры

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Дмитрий Елизаров

Компания Porsche опубликовала фотографию новой трековой версии купе 911 последнего поколения — 911 GT3 RS, которую представят 17 августа. Кроме того, озвучены некоторые технические характеристики.

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  • Насколько можно судить по изображению будущей новинки, основным внешним отличием 911 GT3 RS станет развитая аэродинамика — передний сплиттер, воздухозаборники в «крышке капота» и передних крыльях, а также массивное (возможно, двухсоставное) антикрыло в стиле «лебединая шея». Оно выглядит более крупным, чем у нынешнего Porsche 911 GT3.
  • Кроме того, хардкорный 911 может обзавестись и расширенной колеёй, что приведёт к более выпуклым колёсным аркам.
  • Как заявил глава направления Porsche GT Андреас Прёнингер, новинку оснастят высокооборотистым шестицилиндровым «оппозитником» мощностью около 500 л.с. Таким образом, не исключено, что трековая модификация сохранит тот же самый двигатель, что устанавливается на 911 GT3. При объёме 4,0 литра он развивает 510 л.с. и 470 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3,4 секунды.
  • По версии издания Carscoops, мотор окажется мощнее и превзойдёт по отдаче 520-сильный агрегат 911 GT3 RS предыдущего поколения. Таким образом, благодаря переработанному шасси, модернизированной аэродинамике и более мощному двигателю 911 GT3 RS может оказаться на несколько секунд с круга быстрее версии GT3 на Нюрбургринге.

В начале лета доработанный в ателье Manthey Racing суперкар Porsche 911 GT3 проехал круг по культовой трассе за 6 минут и 55,7 секунды. Это на 4,2 секунды быстрее стандартного 911 GT3, при этом доработки тюнеров затронули только настройки шасси и аэродинамических элементов: в двигатель Manthey Racing не вмешивалась.

А вам нравятся хардкорные Porsche 911?

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