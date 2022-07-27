Новый экстремальный Porsche 911 GT3 RS: фото и дата премьеры

Как заявил глава направления Porsche GT Андреас Прёнингер, новинку оснастят высокооборотистым шестицилиндровым «оппозитником» мощностью около 500 л.с. Таким образом, не исключено, что трековая модификация сохранит тот же самый двигатель, что устанавливается на 911 GT3. При объёме 4,0 литра он развивает 51 0 л.с. и 470 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3,4 секунды.

По версии издания Carscoops, мотор окажется мощнее и превзойдёт по отдаче 520-сильный агрегат 911 GT3 RS предыдущего поколения. Таким образом, благодаря переработанному шасси, модернизированной аэродинамике и более мощному двигателю 911 GT3 RS может оказаться на несколько секунд с круга быстрее версии GT3 на Нюрбургринге.

В начале лета доработанный в ателье Manthey Racing суперкар Porsche 911 GT3 проехал круг по культовой трассе за 6 минут и 55,7 секунды. Это на 4,2 секунды быстрее стандартного 911 GT3, при этом доработки тюнеров затронули только настройки шасси и аэродинамических элементов: в двигатель Manthey Racing не вмешивалась.