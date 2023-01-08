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Экстремальный пикап Toyota Hilux GR Sport стал мощнее
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Дмитрий Елизаров

Австралийское подразделение компании Toyota представило собственную модификацию заряженного пикапа Hilux GR Sport. Ранее пикап уже получил аналогичные версии для рынков Японии и Европы, однако австралийский вариант исполнения отличается иным двигателем: разработчики называют его самым мощным дизелем, когда-либо предлагавшимся для Hilux на местном рынке.

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  • Версия Hilux GR Sport была разработана по мотивам раллийной версии пикапа для марафона Дакар. Грузовику серьёзно переработали подвеску: в ней применены, к примеру, новые однотрубные амортизаторы с улучшенными характеристиками демпфирования и более жёсткие пружины, а также усиленные рычаги.
  • Колея расширена на 140 миллиметров на передней оси и на 155 — сзади. Кроме того, на всех колёсах применены более эффективные дисковые тормоза. Колёсные диски на 17 дюймов «обуты» во вседорожную резину.
  • Для Австралии Hilux GR Sport будут оснащать форсированным на 10% дизельным двигателем объёмом 2,8 литра. Развивает он 224 л.с. и 550 Нм, тогда как, к примеру, в Европе Toyota продаёт такой пикап с 204-сильным дизелем того же объёма. На Зелёном континенте мотор будет сочетаться с шестидиапазонным «автоматом» со спортивными настройками.
  • Внешне заряженный пикап отличается расширителями колёсных арок, новой решёткой радиатора и другим бампером. В салоне появятся красные акценты, спортивные кресла со вставками из алькантары и фирменное рулевое колесо Gazoo Racing. Продажи пикапа в Австралии стартуют во второй половине 2023 года. Цены пока не названы.

В будущем у Hilux может появиться альтернативная версия на батарейках. Прототип грузового электрокара Toyota уже показала, но пока не озвучила ни характеристик, ни даты выхода.

224 силы достаточно для экстремального пикапа?

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