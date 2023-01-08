Экстремальный пикап Toyota Hilux GR Sport стал мощнее

Материал по теме
Toyota представила «спортивный» пикап Hilux с заниженной подвеской
Дорожные камеры научатся распознавать лица водителей
Дмитрий Елизаров
Австралийское подразделение компании Toyota представило собственную модификацию заряженного пикапа Hilux GR Sport. Ранее пикап уже получил аналогичные версии для рынков Японии и Европы, однако австралийский вариант исполнения отличается иным двигателем: разработчики называют его самым мощным дизелем, когда-либо предлагавшимся для Hilux на местном рынке.
В будущем у Hilux может появиться альтернативная версия на батарейках. Прототип грузового электрокара Toyota уже показала, но пока не озвучила ни характеристик, ни даты выхода.