Экстремальный пикап Toyota Hilux GR Sport стал мощнее

Версия Hilux

GR Sport была разработана по мотивам раллийной версии пикапа для марафона Дакар. Грузовику серьёзно переработали подвеску: в ней применены, к примеру, новые однотрубные амортизаторы с улучшенными характеристиками демпфирования и более жёсткие пружины, а также усиленные рычаги.