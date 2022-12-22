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Экстремальные внедорожники Mercedes-AMG G63 4x4 попали под отзыв — у них разрушается задний мост
Новости

Дмитрий Елизаров

278 владельцам новых внедорожников Mercedes-AMG G63 4x42 в США придётся посетить дилерские центры. Как уведомляют производитель и Национальная администрация безопасности дорожного движения, некоторые детали трансмиссии внедорожника могут внезапно разрушиться, что повысит риск аварии.

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  • Около 300 внедорожников укомплектованы картером дифференциала заднего моста, который может треснуть. В итоге самое меньшее, что ожидает владельцев автомобилей, — потеря масла. Однако при определённых обстоятельствах сам дифференциал может выйти из строя, что приведёт к серьёзной потере тяги. По мнению регулятора, при любом исходе серьёзно повышается риск ДТП.
  • В американском подразделении Mercedes-Benz также считают риск серьёзным, поэтому компания призывает не садиться за руль дефектных машин до тех пор, пока проблема не будет устранена. Автовладельцам пообещали при возможности предоставить бесплатную эвакуацию машин к дилерским центрам, где деталь проверят и при необходимости заменят.
  • Сообщений об авариях или травмах по этой причине не поступало. Однако в Mercedes-Benz уже получали данные о поломках заднего моста внедорожника и за пределами США. При этом в компании, несмотря на внутреннее расследование, пока не разобрались в причине поломки.

Летом Mercedes-Benz объявляла отзыв электромобилей EQS и седанов S-класса. Они оснащаются одинаковыми медиасистемами MBUX, у которых при определённых условиях могут не активироваться центральные экраны.

Доводилось застревать на автомобиле вне асфальта?

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