Экстремальные внедорожники Mercedes-AMG G63 4x4 попали под отзыв — у них разрушается задний мост

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В России отозвали более 38 тысяч автомобилей Mercedes-Benz
Nissan покажет в Токио доработанное купе Z и шестиколёсный кей-кар с пианино
Дмитрий Елизаров
278 владельцам новых внедорожников Mercedes-AMG G63 4x42 в США придётся посетить дилерские центры. Как уведомляют производитель и Национальная администрация безопасности дорожного движения, некоторые детали трансмиссии внедорожника могут внезапно разрушиться, что повысит риск аварии.
Летом Mercedes-Benz объявляла отзыв электромобилей EQS и седанов S-класса. Они оснащаются одинаковыми медиасистемами MBUX, у которых при определённых условиях могут не активироваться центральные экраны.