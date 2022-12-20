Экстремальный и редкий Mercedes-AMG с небольшим пробегом уйдёт с молотка

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Дмитрий Елизаров
На американском онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Mercedes-Benz SL 65 AMG в очень редком и экстремальном исполнении Black Series. Компания выпустила лишь 350 таких машин, из которых на долю рынка США пришлась ровно половина. Сейчас за купе предлагают 226 тысяч долларов. Такая цена обусловлена небольшим пробегом автомобиля, который с 2009 года проехал немногим более 6 тысяч километров.
Ещё один редкий Mercedes-Benz, в создании которого поучаствовали специалисты AMG, сейчас оценивается примерно вдвое дороже. За Mercedes-Maybach G 650 Landaulet предлагают 516 тысяч долларов.