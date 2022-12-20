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Экстремальный и редкий Mercedes-AMG с небольшим пробегом уйдёт с молотка
Новости

Дмитрий Елизаров

На американском онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Mercedes-Benz SL 65 AMG в очень редком и экстремальном исполнении Black Series. Компания выпустила лишь 350 таких машин, из которых на долю рынка США пришлась ровно половина. Сейчас за купе предлагают 226 тысяч долларов. Такая цена обусловлена небольшим пробегом автомобиля, который с 2009 года проехал немногим более 6 тысяч километров.

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  • Отличиями SL 65 Black Series стали, к примеру, переработанное шасси с расширенной колеёй и развитый аэродинамический обвес. Он включает в себя серьёзно расширенные колёсные арки, выдвижное антикрыло, а также новые бамперы и крылья с воздухозаборниками. Часть кузовных деталей купе выполнена из карбона для снижения веса.
  • Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series оснащали шестилитровым наддувным V12. Двигатель развивал 670 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, сочетаясь с пятиступенчатым «автоматом» и самоблокирующимся дифференциалом.
  • В оснащение выставленного на продажу экземпляра включены биксеноновая оптика, колёсные диски на 19 (спереди) и 20 (сзади) дюймов, регулируемая подвеска, двухзонный климат-контроль и медиасистема Comand с навигацией и акустикой Harman Kardon. Салон суперкара отделан чёрной кожей и углепластиком. Первоначальному владельцу купе обошлось в 304 350 долларов.

Ещё один редкий Mercedes-Benz, в создании которого поучаствовали специалисты AMG, сейчас оценивается примерно вдвое дороже. За Mercedes-Maybach G 650 Landaulet предлагают 516 тысяч долларов.

Стоит ли этот автомобиль таких денег?

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