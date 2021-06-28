Экстремальный гиперкар Aston Martin Valkyrie AMR Pro: 1000 сил и странное антикрыло

По сравнению с обычной Aston Martin Valkyrie колёсная база гиперкара больше на 380 миллиметров, а колею увеличили на 96 милли­метров спереди и 115 миллиметров сзади. Ещё 266 милли­метров к длине гиперкара добавляет новый аэро­динамический пакет, отличитель­ной чертой которого стало гигантское антикрыло с «законцовками», направленными в сторону покрытия.

Помимо антикрыла, гиперкар снабдили переработанным оформлением передней части и иными колёсными арками, «плавником» в задней части и обычными боковыми зеркалами вместо видеокамер. Утверждается, что благодаря ново­введениям прижимная сила Valkyrie AMR Pro выросла более чем в два раза по сравнению с дорожной версией. Её характеристики даже превышают требования, которые предъявляются к спортпрототипам «24 часов Ле-Мана». Кроме того, гиперкар должен выдерживать боковые ускорения до 3G.

Силовая установка Valkyrie AMR Pro состоит только из бензинового 6,5-литрового V12 разработки Cosworth. На дорожной машине этот двигатель сочетается с электро­мотором, но от электрической составляющей отказались ради снижения веса. Таким образом, гиперкар располагает мощностью в 1000 л.с. вместо обещанных обычному купе 1200 л.с. Кроме того, «Валькирию» облегчили за счёт более активного применения углепластиков, включая детали шасси: из них выполнены, к примеру, некоторые рычаги подвески.

Динамические характеристики гиперкара Aston Martin не называет, но уверяет, что классическую трассу Ле-Мана он проедет примерно за 3 минуты и 20 секунд — на уровне топовых спортпрототипов. Ощущения же от управления Valkyrie AMR Pro на треке будут приближены к впечатлениям от вождения болидов Формулы‑1.

Компания планирует собрать только 40 таких машин, причём, несмотря на британское происхождение, все они будут с левосторонним располо­жением руля. Поставки трековых гиперкаров начнутся в четвёртом квартале нынешнего года, цены пока не названы.

Когда клиенты получат заказанные ещё несколько лет дорожные «Валькирии», не уточняется. Дизайнер, руководивший созданием исходного образа Valkyrie, — Майлз Нюрнбергер — теперь будет отвечать в том числе и за облик моделей марки Lada. Майлза назначили шеф-дизайнером объединённой бизнес-единицы АвтоВАЗа и Dacia.