Foton улучшил свой самый крутой пикап, но снаружи это незаметно

Экстремальный BMW для шоу SEMA построили по эскизам художника из интернета
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Дмитрий Елизаров

Тюнинг-ателье LTO (Live To Offend) представило в рамках шоу SEMA экстремально доработанное купе BMW M3 образца 1995 года. Спорткар получил не только новую внешность, но и модернизированные силовой агрегат и шасси. Внешность для купе проектировал известный своими проектами виртуального тюнинга автомобильный художник Кызыл Салим (the_kyza), который и опубликовал фотографии спорткара.

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  • Глава ателье Маш Кархи нашёл донора для проекта в гараже своего друга, где BMW M3 провёл четыре года без движения, без двигателя и в очень плохом состоянии. Спорткару восстановили кузов, спроектировали новый обвес и установили новый мотор.
  • Оригинальная «шестёрка» S52 получила ряд доработок, благодаря которым способна развивать до 450 л.с. на обычном бензине и до 600 на топливе Е85. В шасси применены пневмоэлементы, компрессор для которых спрятан в багажнике — он помещён в короб, стилизованный под фирменный чемодан BMW M.
  • Бодикит для проекта создавали с оглядкой на BMW M3 GTR. Кроме обвеса, купе оснастили кастомными составными дисками с центральной гайкой и украсили яркой ливреей.
  • Автомобиль не предназначен для продажи: он станет личной собственностью главы ателье Маша Кархи.

На том же шоу SEMA показали ещё один проект, в котором участвовал «виртуальный тюнер», — это экстремальное среднемоторное купе с мотором Chevrolet в стилистике Ford Mustang 1968 года.

Круто вышло, верно?

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