Экстремальный BMW для шоу SEMA построили по эскизам художника из интернета

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Дмитрий Елизаров
Тюнинг-ателье LTO (Live To Offend) представило в рамках шоу SEMA экстремально доработанное купе BMW M3 образца 1995 года. Спорткар получил не только новую внешность, но и модернизированные силовой агрегат и шасси. Внешность для купе проектировал известный своими проектами виртуального тюнинга автомобильный художник Кызыл Салим (the_kyza), который и опубликовал фотографии спорткара.
На том же шоу SEMA показали ещё один проект, в котором участвовал «виртуальный тюнер», — это экстремальное среднемоторное купе с мотором Chevrolet в стилистике Ford Mustang 1968 года.